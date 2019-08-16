DHA YURT BÜLTENİ - 4

16.08.2019 10:59

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

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20 yıl sonra ilk kez yayınlanan görüntülerde deprem gerçeği

Gölcük depreminde, tüm iletişim kanallarının sustuğu anda devreye girip, telsizleriyle haberleşme ağı kuran amatör telsizciler, olası afetlere karşı hazırda bekliyor. Amatör telsizci tarafından 17 Ağustos 1999 depreminde kayda alınan ve 20 yılın ardından ilk kez yayınlanan görüntüler, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi personeli, olası afet için 7 gün 24 saat telsizlerin başında hazır bekliyor. 'YM4KA' çağrı koduyla anılan TRAC Antalya İstasyonu'na bağlı amatör telsizciler, zaman zaman bir araya geldikleri istasyonda cihazlarının bakımını gerçekleştirip, olası afet durumlarına karşı durum değerlendirmesi yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapan TRAC, olası afet halinde iletişim görevini üstleniyor.

Tüm haberleşme araçlarının sustuğu anda devreye giren amatör telsizcilerin en büyük sınavı, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 6.8'lik 1999 Gölcük depremi oldu. Saat 03.02'de Kocaeli Gölcük merkezli depremden birkaç saat sonra harekete geçen TRAC Antalya ekibi, kendi imkanlarıyla gittikleri deprem bölgesinde mobil istasyonlarını kurdu. Depremle ilgili son durumu ve acil ihtiyaçları İçişleri Bakanlığı önüne kurulan başka istasyona aktaran amatör telsizciler, günlerce bölgede görev alarak, enkaz altında kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmalarına da katıldı.

İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER

Bir taraftan depremin verdiği hasarı ortadan kaldırmaya çalışan diğer yandan kopan iletişimi sağlayan TRAC, bu sene 20'nci yılını dolduran afetle ilgili ilk defa yayınlanan görüntüleri paylaştı. Amatör telsizci olan Ekrem Çiçek tarafından kayda alınan görüntülerde yıkılan binalar ve insanlar dikkati çekiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de ziyaret ettiği afet bölgesinde enkaz altında yaşamını yitiren yetişkin ve çocuk da görüntülere yansıyor. Enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmalarının da yansıdığı görüntülerde, beton bloklar altında birinin olduğunu fark edenlerin 'doktor' diye bağırması ve yardım istemesi de görüldü.

Öte yandan yıkılan binanın hasara neden olduğu ve üzerinden silindir geçmiş gibi birbirine geçen 2 otomobil de görüntülerde yer aldı.

TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, 'hayalet şehri' andıran ve enkazlar arasında canlı arayan kişilerin de dikkat çektiği görüntülerle ilgili felaketin boyutunu tarif etmenin imkansız olduğunu söyledi. Orada bulunduğu süre içinde depremin etkilerini hissettiğini söyleyen Bozkurt, "İnsanlar ilk başlarda şokun verdiği etkiyle hiçbir yapmadan öylece duruyorlardı. Biz hemen bir ihtiyaç listesi oluşturup ilgili kamu kurumları arasında iletişim kurduk. Bakanlığa ilettiğimiz ihtiyaç listesi hemen karşılandı" diye konuştu.

DEPREMDEN 3 GÜN SONRA FERYAT KOPTU

İlk 2 gün bölgedekilerin hiçbir şey yapmadan bir şey olmamış gibi beklediğini ve bu duruma çok şaşırdığını anlatan Muhsin Bozkurt, "İnsanlar o kadar şok geçirmiş ki elleri koynunda öylece duruyorlar. Ne zaman ki depremin 3'üncü gününe girdik, bir anda insanlar kendine geldi ve feryatlar kopmaya başladı" dedi.

Görüntü Dökümü

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20 yıl önceki depremde çekilen görüntüler

Görüntünün 23 ile 30 saniyeleri arası ceset görüntüsü mozaik olacak

Vatandaşların doktor diye bağırmaları

Süleyman Demirel bölgeyi incelemesi

TRAC Antalya şube dış plan görüntü

Şube içi görüntü

Şube üyelerinin toplantısından görüntü

Telsiz ile bağlantı yapılması

Deprem görüntülerinin içlenmesi

RÖP: Muhsin Bozkurt ( TRAC Genel Sekreteri )

Detaylar

621 MB -- 05.36// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için anavatan gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Karayoluyla gelerek dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanı doldururken, yaklaşık çift sıra 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ve tüm peronların açık tutularak, en kısa sürede işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kapıkule'de araç yoğunluğu havadan drone ile

Kuyruktan detaylar

Kapıkule Sınır Kapısı

Kuyrukta bekleyen gurbetçiler

Muhabir Ali Can Zeray anons

Gurbetçiler ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,-

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Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Serhat Çelik, evinin önünde park halinde bulunan 33 ACK 120 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak, çalıntı araç başvurusu yapan Çelik'in otomobili, kısa süre sonra eve yakın bölgedeki sulama kanalında bulundu. Çekiciyle kanaldan çıkarılan otomobilin aküsünün çalındığını belirleyen polis, hırsızlık olayına karışan kişi veya kişileri belirlemek için araçta parmak izi çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Kanaldaki aracın fotoğrafı

-Aracın çekilmesi

SÜRE: 02'46" - BOYUT: 301 MB

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),

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Para alamayınca intihara kalkıştı

Antalya'da villa inşaatında çalışan M.A. (25) adlı işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle bıçakla intihara kalkıştı.

Olay, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. İlçede 101 villadan oluşan sitenin inşaatında çalışan M.A., parasını alamadığı gerekçesiyle bir villanın çatısına çıkarak, bıçakla intihara kalkıştı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan M.A., kendisiyle beraber site inşaatında çalışan 150 işçinin, yaklaşık 3 milyon lira alacaklarının yatırılmaması halinde eylemini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat çatıda kalan M.A., polis ekiplerinin sitenin müteahhidine ulaşıp işçilerinin parasını ödeyeceğini belirtmesi üzerine eylemini sonlandırdı. M.A., gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 aylık çocuğu olduğunu ve ailesinin perişan durumda olduğunu söyledi. M.A., mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Şahsın villa çatısında elinde bıçakla görüntüsü

Bıçağı vücuduna batırması

Polislerin görüntüsü

İşçilerle polislerin tartışması

İtfaiye ve polis aracının gelişi

Çatıdaki işçinin ikna edilip aşağı indirilmesi

Detaylar

402 MB -- 03.38// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde avcılar, iki leyleği kanatlarından vurdu. Her iki leyleğin de sol kanadı kesilirken, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde iki leyleğin tüfekle vurulduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek iki leyleğin sol kanatlarından vurulduğunu ve kanlar içinde olduğunu gördü. Leylekleri alan görevliler, her iki leyleği tedavi edilmesi için Düzce şehir merkezinde bulunan veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner Hekim Oktay Bulgan yaptığı muayenenin ardından leyleklerinin kanat kemiklerinin kırıldığını ve bir daha düzelmesinin mümkün olmadığını tespit etti. Bunun üzerine ameliyata alınan leyleklerin kanatlarının kesildi. Bulgan, leyleklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölyaka ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezine uçmadan ve iyi bakılarak yaşamlarını sürdüreceklerini söyledi.

Bulgan yaptığı açıklamada, "Kanat üzerinde bulunan kemik tamamen parçalanmış. Bundan sonra uçamayacaklar. Milli parkların göletinde yaşayacaklar. Uçması artık zor. Bilinçsiz avlanma sonucu bu duruma gelmişler. Yenilebilecek bir hayvan değil. İnsanlar bu şekilde kötü ve gaddarca davranabiliyorlar. Uyarmak gerekiyor, bu hayvanlar nazik hayvanlar, uysal ve kimseye zararı olmayan hayvanlar. Bu şekilde vakalar olabiliyor. Uçmadan yaşayabilir. Milli parklara ait gölete salınacak. Beslenmelerine yardımcı olacaklar.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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Leyleklerin veteriner hekime getirilirken görüntüsü

Veteriner hekimin incelemesi

Veteriner hekime bilgi veren doğa koruma ve milli parklar ekiplerinin görüntüsü

Veteriner hekimin açıklamaları

Ameliyat sonrası iki leyleğin teslim edilirken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcleylek

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA