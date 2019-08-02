DHA YURT BÜLTENİ - 4

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü yaklaşık 300 araçlık konvoy, gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinden geçti. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü

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Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 149 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

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Kredi çekmek isterken, kendini cezaevinde buldu

Antalya'da beden öğretmeni Özgür Fırat (38), kredi başvurusu yapmak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Banka görevlisi zannettiği kişiye bilgilerini veren Fırat, 3 yıl sonra nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmasıyla mesleğinden de oldu. 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen Fırat, bir haftalığına izinli çıktığı cezaevine pazar günü teslim olacak.

Antalya'da beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 2016 yılında devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı sırada özel bir bankaya kredi başvurusu yaptığını söyledi. Fırat, bankadan aradığını belirten kişinin, kredinin çıkabilmesi için kredi puanının artırılması gerektiğini söylediğini belirterek, "Bankadan aradığını söyleyen kişi, puan artırımı için hesabıma birkaç defa para geleceğini, bu paraların yine kendilerince çekileceğini söyledi. Hesap bilgilerimi bu kişiyle paylaştım. 3 defa hesabıma para geldi ve sonrasında çekildi. 3 gün sonra bankanın genel müdürlüğünden arayan kişi, hesabımla ilgili şikayet olduğunu söyleyip, dolandırıldığımı belirtti. Hesabı kapatıp şikayetçi olmamı istediler. Hesabı kapatıp polise suç duyurusunda bulundum" dedi.

BANKA GÖREVLİSİ ZANNETTİĞİ KİŞİYE BİLGİLERİNİ VERDİ

Daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini dile getiren Özgür Fırat, olaydan 2 yıl sonra, hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını öğrendiğini söyledi. 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Fırat, suçlamayı ve yaşananları iddianameden öğrendiğini kaydetti. İnternet sitesinden telefon satın almak isteyen K.H.'nın, telefonu sattığı iddia edilen Murat A.'nın hesap numarasına parayı gönderdiğini, telefonun gelmemesi üzerine K.H.'nın şikayetçi olduğunu öğrendiğini kaydeden Fırat, "Telefonu satacağını belirtip K.H.'yı dolandıran kişiler, benim hesap numaramı kullanmış. Hiçbir şekilde içinde bulunmadığım olay nedeniyle mağdur oldum. Hesabımı kullanan kişilerin, kredi başvurusu sırasında beni arayıp bilgilerimi alan kişiler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mağdur kişi benden değil, telefon dolandırıcılarından şikayetçi olmuş" diye konuştu.

'EMNİYET VE BANKA CEZA ALMAMA NEDEN OLDU'

Memur olduğu için davaya Antalya'da katılmak için başvuru yaptığını dile getiren Fırat, evrakın okula gelmesi için mahkemeye başvurduğunu anlattı. Dava süresince sadece bir kez Antalya Adliyesi'ne imza için gittiğini dile getiren Fırat, 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildiğini öğrenince şoke olduğunu söyledi. 68 gündür tutuklu olduğunu, cezaevinden bir haftalık izin alıp çıktığını aktaran Fırat, "Dava sürecinde mahkeme ve savcı yüzü görmedim. Mahkeme, dava sürerken Antalya Emniyeti'ne, benim suç duyurum olup olmadığını sormuş. Emniyet olmadığına yönelik mahkemeye bilgi vermiş. Halbuki ben olayı öğrendikten hemen sonra şikayet için emniyete gitmiştim. Mahkeme ayrıca ilgili bankaya beni arayıp aramadıklarını sormuş. Banka da olumsuz yanıt vermiş. Telefon kayıtlarıma bakılsaydı, bankanın beni aradığı görülecekti. Emniyet ve banka, 3 yıl 4 ay hapis cezası almama neden oldu" dedi.

'YOK' DEDİĞİ BAŞVURUYU YİNE EMNİYET VERDİ

Mahkeme kararının eline ulaşmadığını, bu nedenle itiraz hakkı süresinin de dolduğunu belirten Fırat, okula giderken bir anda kendini cezaevinde bulduğunu söyledi. Özgür Fırat, hesabına giren çıkan paranın 2 bin 463 lira gibi bir meblağ olduğunu, bu para nedeniyle hayatının zehir olduğunu vurguladı. Fırat, "Babam, emniyetin yok dediği suç duyurumu yine emniyetten almış. Yeniden yargılanma istedim. Aynı mahkeme bünyesinde başka bir heyet oluşturuldu, ama önceki kararı kopyalamışlar. Emniyete yazıyı bile sormamışlar. Hak ihlali var, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım. 9 yıllık öğretmenim, 2 başarı belgem var. 1 yıl daha cezaevinde kalacağım. Yaşadıklarım şaka gibi. Öğretmenliğim de gitti" diye konuştu.

Cezaevinden izinli çıkan Özgür Fırat, pazar günü yeniden cezaevine dönecek.

Görüntü Dökümü

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Beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat ve oğlundan görüntü

İkili detay

İcra evrakları detay

Röp: Özgür Fırat

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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6 ayda 300 farklı yerli tohum elde ettiler

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Çevre Kalkınma Vakfı (GEMA) tarafından yerel tohuma destek çalışmaları kapsamında açılan Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde 6 ay içerisinde 300 farklı yerel tohum elde edildi.

GEMA Vakfı tarafından 5 yıl önce yerel tohum seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda ilk etapta Allahdiyen Mahallesi'nde bir deneme üretimi gerçekleştirildi.

Bunun ardından da Çamurhamamı Mahallesi'nde üst üste 3 yıl boyunca yerel tohum şenliği düzenlendi. Yaklaşık 6 önce de Taytan Mahallesi'nde Yerel Tohum Üretim Merkezi açıldı. 15 dönüm alan üzerine kurulu merkezde 6 ay içerisinde 300 çeşit yerel tohum elde edildi. Tüm sebze ve meyveleri kapsayan 90 farklı ürünü yine yerel tohumlarla toprakla buluşturuldu. Elde edilecek ürünlerin tohumlarının geniş bir analiz ve araştırma sonucunda inceleyeceğini vurgulayan GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, üretim miktarlarına ve verimlerine göre yapılacak değerlendirmeden sonra bu tohumları Türkiye'nin dört bir yanına gönderecekledini kaydetti. Yerel tohum üretimi konusunda birçok belediye, kurum ve sivil toplum kuruluşundan da destek aldıklarını belirten Kilimcigöldelioğlu, "Vakıf olarak Türkiye'nin her yerinde düzenlenen yerel tohum şenliklerine katılıp vatandaşlara tohum dağıtıyoruz. TİGEM Genel Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

YEREL TOHUM DESTEKLENMELİ

Vakıf olarak Hibrit ve GDO'lu tohumlara kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Kilimcigöldelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli kullandığımız yerel tohuma destek veriyoruz. Hibrit tohumlar sadece bir yıl kullanılabiliyor. Tamamen yurt dışı kökenli tohumlar. Yurt dışından ithalat yapıldığı için de ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp söz konusu. Biz tamamen yerel tohumun Türkiye'de gelişmesini ve korunması istiyoruz ve bu konuda çalışmamızı sürdürüyoruz. Yerel tohum üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir konuma ulaştığımızı düşünüyorum. Ciddi bir üretim merkez haline geldik. Örnek bir şey yapıyoruz. Örnek bahçelere de destek veriyoruz. Bütün Türkiye'ye yerel tohum dağıtıyoruz. Bizden isteyen herkese yerel tohum göndermeye devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yerel Tohum Üretim Merkezi'nden görüntü

-Elde edilen yerel tohumlardan görüntü

-GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ, DHA)

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Adana'da kaçak içki ve nargile tütünü ele geçirildi

ADANA'da polis, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada araç içinde 2 bin 10 şişe etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. F.S. ve H.E. yakalandı. Ayrıca polisler, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada da piyasa değeri 137 bin lira olan 607 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine piyasa değeri 65 bin lira olan 260 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. İşyerinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polisin evin çatısında arama yapması

Bidonların içinde bulunan kaçak içki

Kutularda bulunan etil alkol

Süre: 02'17" Boyut: 253 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Anamur'da, 'Durakta Matematik' projesi

Mersin'in Anamur ilçesinde, matematiğin sevdirilmesi amacı ile hazırlanan 'Durakta Matematik' projesi uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında Kıbrıs İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ilçedeki otobüs duraklarına karikatürlü matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. İskele Meydanı'nda da projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Projeye katkı sunanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "İnşallah bu gençlere matematiği sevdirerek, geleceğin Ömer Hayyamlarını ve Ali Kuşçularını yetiştiririz" dedi.

Projenin yaratıcısı olan Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in çizimlerini kullandıklarını dile getiren Okul Müdürü Ayfer Koyuncu, "Durakta Matematik; öğrencilerin, vatandaşların, matematik ilgisinin artması, matematik fobisinin bir hobiye dönüşmesi, çocukların matematiğe olan ön yargılarının kırılması için hazırlanan bir projedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrenci ve öğretmenlerin afiş asması

-Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürünün afiş asması

-Genel ve detay görüntüler

-Röportajlar

SÜRE: 04'03" BOYUT: 238 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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Otomobilin çarptığı çöp kamyonunun 2 şoförü yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı belediye temizlik kamyonu şoförleri Tevfik Aksu ve Gani, Akyüz yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Aksu'nun kullandığı Atakum Belediyesi'ne ait 34 GT 6984 plakalı kamyon ile Gani Akyüz idaresindeki 34 KP 8744 plakalı kamyonet, ayrıştırılabilir çöp aktarma işlemi için yan yolda durdu. Bu sırada hızla gelen bir otomobil Aksu ve Akyüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yeredüşen şoförler yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın görgü tanığı temizlik personelinin kaza anını arasında konuşması

Görgü tanığı temizlik personeli ile röportaj

Yaralı temizlik personelinin hastaneye getirilişi

Olay yerinden detaylar

(SURE: 02.06) (BOYUT: 236 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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'Aslan' figürlü nacaklara yoğun ilgi

Sivas'ta 32 yıldır ahşap ve çelik oyma ile baston, kemik tarak, sürahi ve tespih gibi ürünler üreten Hayati Ünsal'ın (49), Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine el işçiliğiyle nacak üzerine işleyerek ürettiği aslan figürlü nacaklar yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezindeki Sait Paşa Caddesi üzerinde babadan kalma bakkalı işleten evli ve üç çocuk babası Hayati Ünsal, 32 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Ünsal, evinde bir odada kurduğu küçük atölyesinde çelik nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo gibi ürünler yapıyor. Ahşabı ve nacağı el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüren Ünsal, özellikle Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine çelik nacağı üç boyutlu olarak aslan figürüyle süsledi. Galatasaray taraftaları tarafından yoğun ilgi gören aslan figürlü nacakları büyük bir özenle hazırlayan Ünsal, ürünlerini Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkelerin yanı sıra Arap ülkelerine de gönderiyor. Çelik nacaklar bin ile 3 bin lira arasında satılıyor.

Hobi olarak ahşap oyma ve çelik nacak işlemeciliğiyle ilgilendiğini ifade eden Hayati Ünsal "Gece saat 12'de bakkalı kapattıktan sonra hobilerimle uğraşıyorum. Oyma sanatı, işleme sanatı, tespih, nacak, bıçak üzerine taleplere göre üretim yapıyorum. Çelik nacak üzerine şu anda Türkiye'de ve dünyada üç boyutlu olarak oyma sanatını yapan ben varım. İnternetten araştırdım. Başka bildiğim yok. Çeliklerimiz tamamen bin 60 çelik üzerine dövme çeliktir. 8'lik demiri bir vuruşta kesebilir. İsteğe göre tıraş yapabilecek incelikte bileyebiliyoruz. Siparişe göre tesbih, nacak, Sivas bıçağı ve tarağı gibi unutulmaya yüz tutmuş eski el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak için çalışıyorum. Gençlerimizden şu anda yoğun bir talep var. Genelde nacak ve baston üzerine çok talep oluyor" dedi.

AMERİKA VE ARAP ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP

Galatasaray taraftarının isteği üzerine çelik nacakları üç boyutlu olarak aslan figürüyle süslediğini ifade eden Ünsal, "Galatasaraylılar genelde aslan figürlü nacakları istiyorlar. Üç boyutlu aslan figürünü yapmak için ilk zamanlarda zorlandım ama şu anda çok şükür ilerleme kaydettim. Baktığınızda nacakta aslan figürünü görebiliyorsunuz. Sapında görebiliyorsunuz. Yurt dışından Amerika, Almanya ve Fransa'dan sipariş alıyorum. Arap ülkelerinden yoğun bir talep var ama nacakları göndermem zor oluyor. Buraya yurt dışından gelen vatandaşlarla gönderiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ünsal'ın evindeki atölyesi

-Yaqptığı ürünler

-Aslan figürlü nacaklar

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,



Kaynak: DHA