DHA YURT BÜLTENİ - 4

Cilo Dağları'nda buzulların erimesi endişelendiriyor

Hakkari'de, yer yer 4 bin metreleri aşan Cilo-Sat Dağları'ndaki yaklaşık 20 bin yıllık buzulların erimeye başlaması, çevrecileri endişelendirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Dr. Öğretim üyesi Onur Köse, "Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanan bir problem ve bu küresel ısınma ile ilgili bir sorun" dedi.

Cilo-Sat Dağları'ndaki kalınlığı yer yer 40 metre, uzunluğu ise 4 kilometreyi bulan buzulların küresel ısınma nedeniyle erimeye başlaması, çevrecileri ve doğaseverleri endişelendiriyor. Dağlar, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcıyı ağırlıyor. Bir grup doğüasever ile Cilo Dağı'na çıkan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilcisi Hacı Tansu, 20 bin yıllık buzulların bu yıl birkaç metre eridiğini gördüğünü söyledi. Cilo'daki buzulların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Tansu, "Bizler her yıl çeşitli zamanlarda bu bölgeye dağcılık ve doğa sporları faaliyetleri yapıyoruz. Ancak buzulların erimesi ve değişimini görmek ve belgelemek için son 9 yıldır Cilo Reşko Keviya Pir ve Mergan buzullarını izliyoruz. İzlenimlerimizi fotoğraf ve videolarla kayıt altına alıyoruz. Buzullar son zamanlarda çok hızlı bir şekilde eriyor. Böyle giderse yakın zamanda bu muhteşem coğrafyanın en önemli faktörü olan buzullar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca en büyük buzul olma özelliğini taşıyan Spihane (Erinç) buzulunun iç taraflarında buzlar üzerinde büyük buzul göller oluşmuş. Bu da erimenin daha çok iç taraflarda olduğunu gösteriyor" dedi.

BUZULLAR, TURİZME KAZANDIRILMALI

Uzmanların harekete geçip, önlem alması gerektiğini ifade eden Hacı Tansu, "Cilo Dağları'nda bulunan buzullar ilimiz açısından son derece önemlidir. Bu doğa harikası bölgenin turizme kazandırılmamış olması ise büyük bir kayıptır. Umuyoruz ki; bundan sonraki süreçlerde bu bölge üzerindeki yasaklar kaldırılır ve insanlar Norveç ve diğer bölgeler yerine, kendi ülkelerinde bulunan ve ulaşımı da oldukça kolay olan Hakkari Cilo buzullarına gelirler" diye konuştu.

BUZUL ERİMELERİ, KÜRESEL ISINMA İLE İLGİLİ BİR DURUM

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Köse ise buzul erimelerinin sadece Hakkari'de değil, Türkiye'deki yüksek dağların çoğunda olduğunu söyledi. Dr. Köse, "Bu buzullar Ağrı'da da, Süphan'da da başka yüksek dağlarda da var. Bu buzullar yok olmak üzere.Tabi bu sadece Türkiye'de yaşanan bir problem değil, tüm dünyada yaşanan bir problem ve bu küresel ısınma ile ilgili bir sorun. Bu durumu ele alırsak, biz atmosfer dengelerinin çok iyi korunması açısından kendi ulusal katkılarımızı ortaya koymamız lazım. Bunun için de ülkemizde ve dünyada yapılan karbondioksit emisyonları önemli bir fartör. Bu emisyonların mümkün olduğunca az bir şekilde yapılması, dünyanın atmosferik dengesini korunması açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

ATMOSFER DENGELERİNİ KORUMAMIZ GEREKİYOR

Buzul erimelerinin ülkedeki atmosfer dengelerinin bozulmasıyla ilgili olduğunu anlatan Dr. Köse, "Bizlerin atmosferin dengesini korumamız gerekir. Bu durumda insanlara önemli bir görev düşmektedir. O yüzden çeşitli gazlarla, atmosferin dengesinin bozulmasına izin vermemeliyiz. Cilo, Ağrı ve Süphan'daki buzullarda meydana gelen erimelere, biz kendi ülkemiz açısından atmosfere gaz salımını engelleyerek katkı sağlayabiliriz. Onun dışında da yapacağımız hiçbir şey yok. İnsan kaynaklı faktörleri azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle jeotermalleri, güneş enerjisini tercih etmemiz gerekiyor. Hem devlet destekli, hem de diğer sektörlerin rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarında artışa gitmemiz gerekir" dedi.

BUZUL ERİMELERİ DÜNYA DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Buzul erimelerinin dünyanın dengelerini de değiştireceğini kaydeden Dr. Onur Köse, şöyle konuştu:

"Buzullar o kadar hızlı eriyor ki; üzerinde akarsu şelaleleri oluşmuş durumda. Buzul erimeleri dünya dengelerini de değiştirecektir. Bu yeni savaşlara, yeni işgallere sebebiyet verebilecek bir doğal olay olacaktır. İnsanlık açısından kendi kendini yok etmeye çalışan, kendi kıyametini hazırlayan bir varlık topluluğudur. İnsanlara düşen görev, dünyayı kirletmeyi bırakmak. Biz buna katkı sağlamalıyız. Bu yapılmadığı taktirde zaten dünyamız zarar görecek. Hiç beklenmedik su, gıda ve toprak savaşları başlayacak insanlar arasında. Daha çevreci ve daha güzel bir dünya için uygulamalar yapılmalı. Küresel ısınmayla ilgili de üniversiteler, kurumlar eğitimler vermelidir"

BUZULLAR'DA SNOWBOARD YAPTI

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi ve doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, yok olma ile karşı karşıla kalan Cilo Dağları'ndaki buzulların üzerinde snowboard yaptı.

Görüntü Dökümü

----------

-Cilo-Sat dağlarına giden doğaseverler

-Doğaseverler buzullarda yürürlerken

-Hızlya eriyen buzullardan genel ve detaylar

-Buzulllardaki şelale

-Van Yüzüncü Yıl Üniversetesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Köse ile röportaj

-Buzullarda snowboard yapan doğa fotoğrafçısı Emin Noyan

-Buzullardan detaylar

-Dr. Öğretim Üyesi Köse ile röportaj

-Buzullardaki çiçekler

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -

====================

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ekici yönetimindeki 02 BB 210 plakalı otomobil ile karşı yönde giden Cengiz Durmuş'un kullandığı 02 AAG 594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile Ekici'nin kullandığı otomobildeki Emircan Ekici, Ramazan Mert Ekici ve Elif Ekici yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan araç trafiğine açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin önlem alması

-Kazaya karışan otomobiller

-Otomobillerden yola savrulan parçalar

-Toplanan vatandaşlar

-Araçların çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==================

SMA hastası Turan Ege, ilacına kavuştu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tip 2 hastası Turan Ege Şahin'in(8), 4 kez raporda yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle reddedilen ilaç alım başvurusu 5'inci seferinde kabul edildi. İlk doz verilen Turan Ege'nin ailesi büyük mutluluk yaşadı.

İlçede yaşayan Murat ve Hülya Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Turan Ege Şahin, SMA hastası olarak dünyaya geldi. 8 yıldır hastalıkla mücadele eden Turan Ege, Spinraza adlı ilaç SMA tip 2 ve tip 3 için geri ödeme kapsamında olmayınca, tedavi olamadı. İlacın Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geri ödeme kapsamına alınmasının ardından aile temin etmek için sağlık kurul raporu alıp başvuruda bulundu. Ancak ailenin yaptığı 4 başvuru da hazırlanan raporda yanlışlık yapıldığı gerekçeleriyle reddedildi. 4'üncü başvurunun da reddedilmesinin ardından yeniden başvuru yapan ailenin 5'inci başvurusu ise kabul edildi. İlacın ilk dozunu 24 Temmuz'da kullanan Turan Ege ve ailesi büyük mutluluk yaşadı.

Baba Murat Şahin oğlunun geçen hafta çarşamba günü ilacını kullandığını belirterek "Keyfim çok iyi, çok sevindik. Rapor numarasıyla protokol numarasında bir eksiklik vardı. İstanbul'a gittim, düzelttirdim. Turan Ege ikinci dozu da 29 gün sonra alacak" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Ailenin görüntüsü

-Turan Ege'nin görnütüleri

-Babanın konuşması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR-Halil İbrahim YEL/ERBAA (Tokat),

=====================

Kredi dolandırıcılığında 25 kişi adliyede

Kocaeli'de kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadiyle dolandıran 25 kişi Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 25 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Polis geçen hafta Cuma günü, Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenledi. 25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. 25 kişi bugün emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

===================

Kadının gücünü çekiç atarak gösteriyor

Bursa'da, henüz 17 yaşındayken çekiç atmada Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan üniversite öğrencisi Deniz Yaylacı (21), şimdilerde turnuvalara hazırlanıyor. Azmiyle takdir toplayan Yaylacı, kadınların da çekiç atmada erkekler kadar başarılı olabileceğini söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Deniz Yaylacı, 2013 yılında, 15 yaşındayken fiziksel güce ve mental açıdan yüksek disiplin gerektiren atletizmin çekiç atma branşına başladı. Yaylacı, sıkı bir çalışmayla 2 yıl sonra 17 Temmuz 2015 tarihinde Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

U23 Milli Takım Sporcusu olan Yaylacı, şimdiki hedefinin ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki turnuvalarda göndere çekmek olduğunu belirtti. Yaylacı, kadınların da en az erkekler kadar güçlü olduklarını ve isteyip inandıktan sonra sporun pek çok dalında başarı elde edebileceklerini söyledi.

Spor yaşamına 2011 yılında başladığını, 2 yıl sonra parkta idman yaparken atletizm sahasına inerek çekiç atma branşıyla tanıştığını belirten Deniz Yaylacı, doğum gününde de dünya ikinciliğini kazandığı ifade etti. Yaylacı, "59 metre ile yarışa başladım. Son hakkımda 67.01 atarak gümüş madalyanın sahibi oldum. Çok güzel bir başarı elde ettik, yarışa kadar çok çalıştık, küçük olduğum için de daha çok hırslanıyor, motive oluyordum. Bu başarı ileriye dönük olarak beni daha da hırslandırdıö ifadelerini kullandı.

ERKEKLER KADAR GÜÇLÜYÜZ

Çekiç atmanın erkek egemen bir spor olarak görüldüğüne işaret eden Yaylacı, "Genelde yalnızca televizyondan izlenildiği kadarıyla biliniyor, erkeklerin yapabileceği düşünülüyor, fakat kadınlar da yapabilir. Ülkemizde çok az sayıda çekiç atan kadın olmasına karşın başarılarımız oldukça iyi. Önümde büyüklerde yarışan Tuğçe Şahutoğlu ve Kıvılcım Salman var. Çok kez madalya başarısı göstermiş, yurt dışında ülkemizi temsil eden sporcular. Kadınların da başarabileceğini onlar tam anlamıyla gösterdi. Aslında kadınlar daha iyi yerlere de gelebilir. Çünkü çok istekli, inançlı çalışıyoruz ve daha fazla hırslanıyoruz. Kadının başaramayacağı ya da çekiç atamayacağı gibi bir durum bence yok, biz de yapabiliyoruz. Biz de erkekler kadar güçlüyüz" dedi.

'TARLADA ÇEKİÇ ATAN KIZLAR VAR'

Atletizm sahası olmadan tarlada büyüyen ve çekiç atan kendisinden küçük arkadaşlarının olduğunu kaydeden Yaylacı, "Herkesin atletizmde bir branşı olabilir. Güçlü olmamızı gerektirecek tüm imkanlar sağlanıyor" şeklinde konuştu.

'KORKMADAN YARIŞMALIYIZ'

Bu sporun kendisine aynı zamanda özgüven aşıladığını belirten Deniz Yaylacı, ilk yurt dışı yarışına ise 2013 yılında EYOF Avrupa Gençlik Oyunları için gittiğini ifade ederek, "İlk yurtdışına antrenörsüz olarak gittiğimde çok farklı bir atmosferdi, nereye nasıl gideceğini bilmiyorsun. Avrupalı sporcular daha iri ve güçlü görünüyordu o dönem sadece finalde yarıştım ancak şunu öğrendim ki; Avrupalıların da bizden bir fazlası yok. Aksine bizim eksiğimiz var. Özellikle yurtdışı yarışlarında korkarak yarışmamalıyız. Türkiye'deki yarışlarda olduğu gibi özgüvenli olmalıyız, ayaklarımız yere sağlam basmalı. Ben bu korkuyu birkaç kez yaşadım ve ders oldu. Böylelikle kendime güvenmeyi, hedeflerimi belirlemeyi, hırs yapmayı öğrendim ve her şeyin daha güzel olabileceğine bu deneyimin ardından inandımö açıklamalarında bulundu.

Görüntü Dökümü

----------

-Çekiç atmadan detaylar

-Antrenman ve hazırlanışı

-Röportaj

Süre: 5.16 dakika, Boyut: 694 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

Kaynak: DHA