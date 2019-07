DHA YURT BÜLTENİ - 4

Tekirdağ'da mahalleyi böcekler bastı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi'ni tarım alanlarından gelen böcekler adeta istila etti. Minik siyah renkli olan ve türü henüz belirlemeyen böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Taner Diril, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şu an için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde böcek var" dedi.

Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen milyonlarca böcek adeta mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı. Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayan vatandaşlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Pınarca Mahallesi Muhtarı Taner Diril, mahalleyi saran böceklerin sarmasıyla ilgili vatandaşlardan çok şikayet aldığını belirterek, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şuan için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" dedi.

MİLYONLARCA BÖCEK VAR

Mahalle sakinlerinden Birset Güven, mahalleyi böceklerin 3 gün önce sarmaya başladığını belirterek, "Üç gündür böceklerle mücadele ediyoruz. Evlerimizi ilaçlamamıza rağmen çoğalan böcekler evlerimizi sardı. İlaçlama yaptık ama işe yaramak yerine daha da arttı. Hayatımızda böyle bir şey ile karşı karşıya kalmadık. Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki" dedi.

Mahallede böcekler yüzündün büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatan Halim Güven, "Belediye ekiplerinin acilen bu işe el atmasını bekliyoruz. 27 yıldır bu mahallede yaşıyoruz, hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Evimizin içine giriyorlar, evimizin dışını sardılar, her yere giriyorlar. Milyonlarca böcek var her yerde ve biz 3 gündür mücadele ediyoruz. Sesimizi hiç kimseye duyuramadık. Gelsinler görsünler, ilaçlayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz evimizde oturamıyoruz. Bahçelerimizi, mutfaklarımızı, yatak odalarımızı böcekler sardı. Belediye görevlilerini göreve çağırıyoruz, gelsinler, görsünler ve gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alsınlar" diye konuştu.

Kablo hırsızını özel ekip yakaladı

Van'da elektrik dağıtım şirketine ait kabloları çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin yaptığı operasyonla yakalandı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 6 ayda 4 ayrı bölgeden elektrik dağıtım şirketine ait yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalan hırsızın yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Trafoların bulunduğu güzergahlar üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen özel ekip, hırsızlık olaylarının özellikle saat 03.00 ile 05.00 arasında gerçekleştirildiğini tespit etti. Hırsızlık olaylarında, kabloların inşaat makası kesildiği, daha sonra akıma kapılmamak için ucunun plastik bantla bantlandığı ya da poşet veya bez parçası kullanıldığı belirlendi.

Tüm detayları tek tek inceleyen özel ekip, hırsızlık olayını gerçekleştirenin Metin Balkan, olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Balkan'ın bulunduğu Şerefiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Balkan'ın evinde demir kesme makası, kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi, bir miktar uyuşturucu madde ve bu maddeyi kullanmak için kullandığı düzenekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların kurak geçmesi, arıcıları olumsuz etkiliyor. Bal üreticisi Bülent Ergören, kuraklık ve zamansız gelen aşırı yağışların bal özü bulunan bitkileri yıkaması nedeniyle üretimin düştüğünü, geçen yıla oranla da yüzde 80 civarında verim kaybı beklediklerini söyledi.

Yüksek rakımlı yaylaların ve zengin bitki örtüsünün bulunduğu Bitlis ve çevresinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan bal üreticileri, aşırı kuraklık nedeniyle endişeli bir sezon yaşıyor. Kuraklığın en yoğun hissedildiği ilçelerden birisi de Bitlis'in Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesi. Ceviz başta olmak üzere, sebze yetiştiriciliği bakımından bölgenin önemli merkezlerinden olan 15 bin nüfuslu Adilcevaz'da çiftçiler ve bal üreticileri kuraklıktan şikayet etti. Geçen yıl 1 ton bal üretimi yapan üretici Bülent Ergören, bu yıl 200-250 kilo civarında bir üretim beklediğini söyledi.

BAL ÜRETİMİNDE YÜZDE 80 VERİM KAYBI VAR

Ergören, çiçeklenme zamanında bitkilerin su ihtiyacını karşılayamaması sonucu bazı bitki türlerinin tükendiğini, ayrıca yine kuraklığa bağlı olarak bitkilerdeki nektar miktarının azaldığını, bu nedenle de zor bir sezon geçirdiklerini belirtti. Ergören şöyle konuştu:

"İlçemizde bu yıl iklim koşulları, mevsim normallerinin dışında yaşanıyor. Dolayısıyla zamansız yağışlar, bal özünün bulunduğu bitkileri yıkadı ve yaz boyunca etkili olan sıcaklar, bitkiyi tamamen kuruttu. Mevsim şartları iyi değil. Özellikle balın oluştuğu çiçek nektarlarının bol olduğu dönemde mevsimsiz düşen yağışlar, bal üretimini olumsuz yönde etkiledi. Arılarımız gerektiği gibi çalışamadı ve çiçeklerden bal özü toplayamadı. Tüm bunlardan dolayı da ilçemizdeki bal üretiminde yüzde 80 civarında verim kaybı bekliyoruz. Geçen yıllarda 1 ton aldığımız bal üretimden bu yıl yaklaşık 200- 250 kilo civarında bal hasadı bekliyoruz. Bu durum, biz arıcıları olumsuz yönde etkiliyor. Ülke genelindeki bal üretiminde de durum farklı değil ve önemli bir düşme söz konusu."

Frig Vadisi'nde ilk sıcak hava balonu havalandı

Afyonkarahisar'da Frig Vadisi'nin turizmde daha etkin kullanılması amacıyla bölgede kullanılacak sıcak hava balonlarının test uçuşu gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından, balonların test uçuşlarına başlandı. Frig Vadisi'ndeki ilk test uçuşu bugün sabaha karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yapıldı. Test uçuşuna Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, Döğer Belde Belediye Başkanı Mehmet Demirel ve gazeteciler katıldı.

Gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi. Emre Gölü etrafında gerçekleşen ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.

'TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ'

Sıcak balonla yapılan test uçuşunu değerlendiren Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birisini yaşadığını söyledi. Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi adına çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Vali Tutulmaz, "Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugünde bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah, önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak" dedi.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Afyonkarahisar'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra balonla hem tarihi Frigya'yı hem de bölgedeki doğal güzellikleri görebileceğini söyleyen Vali Tutulmaz, yatırımcıların önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar'da olmak için büyük caba sarf edeceğini aktardı. Mustafa Tutulmaz, "Sıcak hava balonuyla güzel bir gün geçirdik. Hiç bir sıkıntı ve olumsuzluk yaşamadık. Kalkışımızla inişimiz arasında tereddüt, korku ve ümitsizlik olmadı. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'İLK TEST UÇUŞU'

Firma yetkilisi Halis Aydoğan da Frigya'daki geçmiş yılların meteorolojik verilerini incelediklerini ve bugün de gerekli izinlerin ardından ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Frigya'nın doğal güzelliğine hayran kaldığının altını çizen Aydoğan, "Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü'de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah, ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak" dedi.

Frig Vadisi'ndeki test uçuşları 15 gün boyunca devam edecek.

Vali Tutulmaz firma yetkilisi ve görevlilere test uçuşundaki başarıdan dolayı teşekkür etti.

Sokağa terk edilen yavru köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınakta kısıtlı imkanlarla bakılan onlarca yavru köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 'Can evi' olarak adlandırdıkları barınakta sokağa terk edilen 35'i yavru 60 köpeğe baktıklarını belirtti. Dernek olarak tüm sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştıklarını ifade eden Cebeci, "Baktığımız köpekler içerisinde uyuzlu ve yeni doğum yapanlar var. Klinikte yatan, ameliyat olmuş kedi ve köpeklerimiz var. Yaz aylarında trafik kazalarından dolayı kırıkları oluşan birçok köpeğimiz var. Birçok ihtiyacımız da bulunuyor. Köpekleri güneşten korumak için güneşliklerimiz var. Sıcak nedeniyle sürekli sularını tazeliyoruz. Ama yeterli olamıyoruz. Güneşliğe, yeni çitlere, mamaya ihtiyacımız var. Klinikte tedavi olan köpeklerimiz bulunuyor. Devletin bize verdiği bir hesap numarası bulunuyor. Tedavileri için hayvan severlerin maddi desteğini bekliyoruz. Dernek olarak bir avuç gönüllüden oluşuyoruz" dedi.

'BU CANLARA HEPİMİZİN BİRDEN SAHİP ÇIKMASI LAZIM'

Sevinç Cebeci, derneği toplum adına kurduklarını dile getirerek, "Bu dernek herkes adına kuruldu. Bu canlar sadece derneğe ait değil. Burası herkese ait. Bu canlara hepimizin birden sahip çıkması lazım. Sadece 3-5 kişiyle sınırlı kalmamalı. Ayrıca bu sıcak havalarda herkesi kapısının önüne bir kap su koymaya davet ediyorum. Bizim olduğu kadar onlarında yaşamaları için suya ihtiyaçları var. Bu canlara sahip çıkın. Onlar bize emanet. Onlarla yaşamak ve onlara bakmak zorundayız" diye konuştu.

'SAHİPLENMEK İSTEYENLERİ BARINAĞIMIZA BEKLİYORUZ'

Barınakta sokağa terk edilen 35'i yavru 60 köpeğe kısıtlı imkanlarla bakmaya çalıştıklarını belirten Cebeci, "Tedavileri biten ve kısırlaştırılan köpekler tekrar salınıyor. Çünkü barınaklar tutsak evi değildir. Burası tedavi edildikleri ve bakımlarının yapıldığı bir yer. Sahiplendirmeyi bir düzen içerisinde yapmaya çalışıyoruz. İsteyen geliyor, bir sözleşme ile sahiplendiriyoruz. Yavruların kısırlaştırmasını da büyüdüklerini belediye eliyle yaptırıyoruz. Bu canlarımızı sahiplenmek isteyenleri barınağımıza bekliyoruz" dedi.

