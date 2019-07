DHA YURT BÜLTENİ - 4

Gümüşhane'de toplu balık ölümleri

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke köyünde, Harşit çayı üzerinde toplu alabalık ölümleri meydana geldi. Kıyıya vuran sazan balıkları ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.

Gümüşhane'nin Vauk Dağı'ndan doğarak, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri meydana geldi. Kentin merkeze bağlı Tekke köyü sınırlarında Harşit Çayı'nda 2 kilometre boyunca sazanların kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler incelenmek üzere alabalık ve su numuneleri aldı. Balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı. Köyde uyarılan çocukların da yüzmek için dereye girişlerine yasak getirildi.

Tekke köyünde oturan Mehmet Kara derenin kenarında ve suyun içinde ölü balıkları fark ettiklerini belirterek "Çevrede sanayi fabrikaları ve yol yapım çalışmaları var. Dereye akan atık suların balıkların ölümlerine yol açtığını tahmin ediyoruz. Yol çalışması sırasında köprü inşa ediliyor. Köprü ayaklarına beton döküyorlar. Bu betonların erken donması için bir ilaç katılmış. Bu nedenle de olabilirler deniliyor.Derenin kenarlarında ayıların ayak izleri vardı. Ayılar bile balıkları yemeden gitmiş. Binlerce balık ölüsü vardı. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Harşit çayı detayları

Ölü balık detayları

Mehmet Kara ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

==================

Kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Mersin'de girdiği kuyumcudan 1500 TL değerinde altın yüzük çalan G.D. adlı kadın, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen G.D., altın yüzük almak istediğini söyledi. O sırada görevli M.İ. de kadının isteği üzerine yüzükleri çıkararak gösterdi. G.D., bir taraftan yüzüklere bakarken, diğer taraftan da M.İ. ile konuşmayı sürdürdü. M.İ başka ürünleri göstermek isterken G.D. el çabukluğu ile serçe parmağına taktığı yüzü telefonla konuşma bahanesi ile cebine koydu. Bir süre daha yüzük çeşitlerine bakan G.D., daha sonra istediği modelin olmadığını söyleyerek kuyumcudan çıktı.

G.D., gittikten sonra yüzükleri kontrol eden M.İ., yaptığı sayımda bir yüzün olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen M.İ., G.D.'nin el çabukluğu ile 1500 TL değerindeki yüzüğü alıp gittiğini gördü.

Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.İ., kadından şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri izledikten sonra kimliğini belirdiği G.D.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan G.D. sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye götürülürken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere "Çekmeyin ya, gidin işinize" diye tepki gösterdi. "Neden hırsızlık yaptınız?" soruna ise "Çok mu merak ediyorsunuz? Yardım edecek misiniz? Ben hırsızlık mı yapmışım, nereden biliyorsunuz? Cinayet işledim. Bir sebebi var mı? Yardım edecek misiniz?" dedi.

G.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Emniyet Müdürlüğü girişi

-Hırsızlık zanlısı kadın emniyetten çıkartılırken

-Kadının tepki göstermesi

-Kadının konuşması

-Polis tarafından araca bindirilmesi

-Araç giderken

-Kadının yüzük çalma anının güvenlik kamerası görüntüleri

(BOYUT: 433,53 MB) (SÜRE: 3,51 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

========================

Şeyma, kendisini otobüsten indiren sürücüden şikeyetçi

İzmit'te, psikolojik danışman olan görme engelli Şeyma Büyükurvay (24), durakta duran özel halk otobüsünün sürücüsüne gideceği yeri söyledi. Sürücü, hat dışında olmasına rağmen Büyükurvay'ı aracına aldı. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuktan sonra yanlış otobüste olduğunu anlayan Büyükurvay tepki gösterince, sürücü bağırarak, onu otobüsten indirdi. Büyükurvay, olay sonrasında karakola giderek sürücüden şikayetçi oldu.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Şeyma Büyükurvay, 18 Haziran günü İzmit Kolordu durağında duran otobüsün sürücüsüne, "Bu araç AVM'nin önünden geçiyor mu?" diye sordu. Sürücünün önce tereddüt edip, ardından kendisine aracın o bölgeye gittiğini söylediğini aktaran Büyükurvay, yaklaşık 40 dakika yolculuk yaptıktan sonra, farklı yerde olduğunu hissetti. Büyükurvay, bunun üzerine sürücüye tepki gösterdi. Sinirlenen sürücü, aracı durdurduktan sonra bağırarak, Büyükurvay'ın üzerine yürüdü. "Ben sana iyilik yapıyorum. Sen o durakta inemezdin. Zaten seni bedava taşıyorum" diye bağıran sürücü, Şeyma Büyükurvay'ın araçtan inmesinin ardından kendisi de inerek bağırmaya devam etti.

Halkevi durağında yaşanan olayda, durakta bekleyen başka bir kadının sürücüye tepki göstermesi üzerine sürücü aracına binerek yoluna devam etti.

Yaşadığı olayı anlatan Şeyma Büyükurvay, "İzmit Kolordu durağından otobüse binecektim. Durağa bir otobüs gelince şoföre gitmek istediğim yerden geçip geçmediğini sordum. Şoför ilk önce bana, 'Geçmez' dedi. Daha sonra 'Neyse bin, geçiyorum' deyince ben de otobüse bindim. Sonradan anladım ki şoför benim otobüse ters istikametten binmeme yol açmış. Benim engelli olduğum için acelem olabileceğini düşünmemiş ya da doğru durağın hangisi olduğunu söylememiş. Ben bunu otobüse bindikten yaklaşık 40 dakika sonra fark edip sorduğum zaman, 'Sen zaten o durakta nasıl inecektin? İnemezdin. Ben sana iyilik yaptım. Neden alınıyorsun? Zaten seni bedava taşıyorum' diye söylemlerle beni küçümsedi. Ben de beni bedava taşımadığını, işini yaptığını söyleyince sinirlendi ve bana bağırmaya başladı. Ben, 'Bana iyilik yapmıyorsunuz. İşinizi yapıyorsunuz' deyince, 'Aracımdan in. Seni istemiyorum' dedi. Ben inmek zorunda kaldım. Bu sırada ayağa kalkıp arkamdan gelerek, bana bağırmaya devam etti. O sırada otobüste 2 ya da 3 kişinin olduğunu düşünüyorum ama kimsenin sesi çıkmadığı için emin de değilim" dedi.

Olay sonrasında karakola giderek şikayetçi olduğunu aktaran Büyükurvay, "Otobüsten indiğimde sinirden ve şoktan ağlamaya başlamıştım. O sırada duraktaki bir kadın gelerek bana yardım etti. Ben o kadından plakayı almasını istedim. O sırada şoför bana bağırmaya devam ediyordu. Ben de plakasını almalarını isteyince etrafa, 'Yalan söylüyor. Mağduru oynuyor' diye bağırmaya başladı. Bana yardım eden kadın da ona kızıp bağırınca şoför otobüsüne binip gitti. Ben de karakola giderek ifade verdim. Şikayetçi oldum şoförden. Kocaeli Belediyesi şikayet hattına da şikayette bulunduk ama üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen herhangi bir resmi dönüş gelmedi" diye konuştu.

İzmit'te yeni işe başladığını ifade eden Büyükurvay, şöyle konuştu:

"Ben Kocaeli'ye taşınalı henüz 3 hafta oldu. Şoförün beni nerede bıraktığını ilk başta anlamadım. Beni Halkevi durağında bırakmış. Gideceğim yere yakın bir yer ama dönüp dolaşıp oraya geldik. Hakaret işittim, şikayetçiyim."

Görüntü Dökümü

------------

Büyükurvay'ın otobüs durağında görüntüsü

Büyükurvay ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

=====================

Mersin'de sahte bahis kuponu dolandırıcılarında 7 tutuklama

Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında çete lideri E.A.'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Bursa'da bulunan Y.S.'nin sahte bahis kuponu düzenleyen çetinin insanları mağdur ettiği ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. 10 aydır yürütülen projeli çalışma sonunda Facebook, İnstagram gibi sosyal medya araçlarını kullanarak oluşturdukları bahis kuponlarını photoshop programı aracılığı ile kazanmış gibi göstererek mağdurlarla özel mesaj sisteminden görüşüp para talebinde bulunan ve bu yöntemle ülke genelinde birçok kişiyi cep telefonuna havale yöntemiyle zarara uğratan bir çete belirlendi.

Ekipler, Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Tekirdağ birimleriyle koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete lideri E.A.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda dijital materyal, sahte iddia kuponu ve para ele geçirdi. Ayrıca MASAK uzmanlarınca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal paylaşım siteleri üzerinde yasal iddia garanti kuponu yaptığına dair ilan verip iletişime geçerek, şahısların kuponlarının tuttuğunu belirtip banka hesaplarına vergi adı altında para yatırmalarını sağladıkları saptandı. Mağdurlardan bir kısmının şikayette bulunurken, bazılarının ise bahiste cezanın çok yüksek olduğu şeklinde korkutularak şikayetlerinin engellendiği ortaya çıktı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATTI

Başından geçenleri anlatan mağdurlardan Y.S., "Sosyal paylaşım sitesinde gezinirken tamamen yasal şeklinde ilanı bulunan bir kişi yakalamış bahis kuponları ve para resimlerini paylaştığını gördüm. Bunun üzerine M.K. olduğunu bildiğim bu kişi ile mesaj yoluyla iletişime geçtim, nasıl kazanacağımı sordum. Bana garanti tutacak iddia kuponu gibi değişik vaatlerde bulundu. Önce üyelik adı altında benden bir miktar para istedi, bu tutarı verdiği banka hesabına yatırdım. Daha sonra yüksek meblağlı kazanacağım paranın vergisi olarak talep edilen tutarını yatırmamı istedi. Bu tutarı da yine verdiği banka hesabına yatırdım, ancak sözde kazanacağım tutar hesabıma yatmayınca dolandırıldığımı anladım. İnternet üzerinden başkalarının da bu şekilde dolandırılmaması için ihbarda bulundum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Kuponlardan genel ve detay görüntü

-Polis, zanlıların kaldığı eve giderken

-Zanlılar adliyeye getirilirken

-Genel ve detay

(BOYUT: 176,86 MB) (SÜRE: 1,34 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

===================

Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yeraltı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor. Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yeraltı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7 buçuk kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Drone ile Bayburt detayları

Yeraltı şehri detayları

Yeraltı şehrini gezenler

Ziyaretçilerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT-DHA

===================

Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 25 bin Euro'ya yükseldi

Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserine sayılı gün kala fiyatı 20 bin euro'dan 25 bin euro'ya yükselen 28 locadan son birkaçının kaldığı belirtildi. ABD'li şarkıcıyı 7 bin lira ödeyerek ayakta izleyecek hayranları için ayrılan biletler de hızla tükeniyor.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek. Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta sahne alacak. 2 saat sahnede olması beklenen sanatçının ekibi konser öncesi otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ve şarkıcı kontrat imzaladı. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez caml kaplı 3 katlı villada kalacak.

Jennifer Lopez'in konser bilet fiyatı ise dikkati çekti. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Jennifer Lopez hayranları, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak.

Sanatçıyı locadan izlemek için ayrılan 28 locadan ise son birkaçı kaldı. Biletin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan loca fiyatları, şu an 25 bin euro'ya yükseldi.

Görüntü Dökümü

---------

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu (ARŞİV)

Villadaki havuzda detay (ARŞİV)

Villadan detay (ARŞİV)

Villanın hazırlanması (ARŞİV)

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu (ARŞİV)

Konser alanından detay (ARŞİV)

Konser alanında yapılan eski konserlerden drone görüntüleri (ARŞİV)

Jennifer Lopez'in videosu (ARŞİV)

173 MB/// 01.36"

HABER: Aslı DURAN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

===================

'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi

ANTALYA'da 15 yıldır aynı baz istasyonu direğine yuva yapan leylek çifti, bu yıl da aynı yere yuva kurdu. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, "Baz istasyonu sürekli radyasyon yayıyor. Hem leylek çifti hem de yavruları aylarca orada bekliyor ve radyasyona maruz kalıyorlar. Tıpkı insanlardaki gibi kansere neden olabilir bu durum" dedi.

Antalya'da yaklaşık 15 yıldır her yıl aynı yere yuvasını kuran ve burada yumurtlayan leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya kondu. Etrafı ağaçlarla çevrili düz arazideki baz istasyonunu kendisine yuva edilen leylek çifti, görenlerin ilgisini çekiyor. 60 metrelik direğin tepesinde yumurtadan çıkan 2 yavrusuna bakan dişi leylek, erkeğin gün içinde getirdikleriyle hem kendisi besleniyor hem de yavrularını doyuruyor. Dişi leylek, gün içinde gölgede 40 dereceyi gören sıcaklığa rağmen güneş altında saatlerce yavrularının başında bekliyor. Erkek leyleğin yuvaya gelişi ise ender görülüyor.

KANSER EDEBİLİR

Leyleğin her yıl geldiği dijital yuvanın bir radyasyon alanı olduğu göz önünde bulundurulduğunda leylek çiftine ve yavrularına bir zararı olup olmadığı merak konusu oldu. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, çiftin yuva yeriyle ilgili şanssız bir tercih yaptığını söyledi. Göçmen olmalarına rağmen leyleklerin her yıl aynı rotada ilerlediğini ve aynı yere yuva yaptığını anlatan Murat Karabayoğlu, "Baz istasyonu sürekli radyasyon yayıyor. Mühendisler mutlaka ölçümlerini yapmıştır zararı en aza indirmek için. Ancak leylekler baz istasyonunun tam ortasına yapmış yuvasını. Zarar veriyor olabilir. Hem leylek çifti hem de yavruları aylarca orada bekliyor ve radyasyona maruz kalıyorlar. Tıpkı insanlardaki gibi kansere neden olabilir bu durum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Leyleklerin yuva yaptığı direk (Drone)

Leylek ve direkten detay (Drone)

Leylekten detay (Drone)

Direkten ve leylekten detay (Drone)

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu detay

RÖP: Murat Karabayoğlu

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=================

Kuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayım

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilecek gençlik festivali, 10-14 Temmuz arası müzikseverlere ev sahipliği yapacak. Bu yıl yapılacak festivalde 70 şarkıcı ve grubun sahne alacağı belirtildi.

Rock müzik şarkıcısı, besteci ve organizatör Umut Kuzey öncülüğünde bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, 'Her zaman iyi müzik' sloganıyla düzenlenecek. Beş gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak festival, Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda yapılacak. Festivale katılmak isteyenler kamp ve konserler için kombine bilete 264, günlük kombine bilete ise 60 TL ödeyecek.

'GENÇLER KAMP KÜLTÜRÜ EDİNİYOR'

Bu yılki festivalde 70 şarkıcı ve grubun sahne alacağını söyleyen Kuzey, "Gençliğe bir festival kazandırmak için 2016 yılında Kuşadası Sevgi Plajı'ndan yola çıktık. Çok başarılı bir iş başlangıç oldu. Diğer yıllarda da katılımcıları sürekli arttı. Toplam sirkülasyonda 200 binleri buldu. Bu yıl iki sahnede toplam 70 sanatçının hayranlarıyla buluştuğu bir festival olarak Türkiye müzik tarihine yerini alacak. Kuşadası gençlik festivalinin bir diğer özelliği ise; sadece İzmir, Muğla, Denizli, Aydın gibi yakın illerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından genç arkadaşlarımızı bir araya getirmesi. Gençler burada kamp kültürünü ediniyorlar. Yaklaşık 15 bin civarı kampçı genç arkadaşımız var. Bizim onlara burada sağladığımız olanaklarla kamp kuruyorlar, kaynaşıyorlar, yeni arkadaşlıklar kuruyor, müzik dinliyorlar" dedi.

FESTİVALDE BİN KİŞİ GÖREV ALACAK

Festivalin bölgenin tanıtımı ve istihdam açısından da önem taşıdığını söyleyen Kuzey, "Davutlar Sevgi Plajı'nda, sahille beraber 130 dönüm üzerinde kendi malzemelerimizle, çitlerle çevirdiğimiz alanda duş, tuvalet, yiyecek içecek olanakları sağlıyoruz. Kamp ve festival alanına dedektörlü kapılardan giriş yapılacak. Yaklaşık 200 güvenlik elemanı ile gençlerin güvenli bir ortamda eğlenip, tatil yapacakları bir ortam yaratıyoruz. Festivalin mükemmel ve sorunsuz geçmesi için 100'ü ofis, 200'ü güvenlik olmak üzere 1000 kişi görev alacak. Tüm gençleri festivale davet ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Geçen yılki konserlerden çeşitli görüntüler

Umut Kuzey ile röp.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA