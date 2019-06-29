DHA YURT BÜLTENİ - 4

Doktoru tehdit eden hasta yakını bir ay aynı hastanede çalışacak

İzmir'de, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde, acil serviste nöbetçi olan Dr. Yakup Gökhan Doğramacı'ya (39), "Senin kim olduğunu biliyorum, seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit ettiği belirtilen A.K. (60), adli sürecin başlamasının ardından gidilen Uzlaştırma Bürosunca verilen karar doğrultusunda, hastanede 20.00 ile 23.00 saatleri arasında, bir ay sürecek kamu hizmeti yapmaya başladı.

İzmir'de yaşayan A.K., 19 Şubat 2015 tarihinde, rahatsızlanan yakınıyla beraber Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne gitti. A.K., burada Dr. Yakup Gökhan Doğramacı'dan, yakınının bir başka hastaneye sevk edilmesini istedi. Doğramacı, buna gerek olmadığını, talebin kurallara aykırı olduğunu bildirmesine rağmen, A.K. ve yanındaki diğer yakınları ısrarcı olunca tartışma çıktı. Bu sırada A.K., Doğramacı'ya, "Senin kim olduğunu biliyorum, seninle görüşeceğiz" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğramacı beyaz kod uygulamasını başlatıp, güvenlik personeline haber verdi. Gelen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

1 AY BOYUNCA, HASTANEDE KAMU HİZMETİ

Doğramacı'nın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Dosya, bir süre sonra Uzlaştırma Bürosuna gitti. Dr. Yakup Gökhan Doğramacı uzlaşmak için, A.K.'nin ya bir hayır kurumuna bağış yapmasını ya da Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'nde, bir ay boyunca gönüllü çalışmasını istedi. Bunun üzerine A.K., gönüllü kamu hizmeti yapmayı tercih etti.

A.K., geçen perşembe günü, 20.00 ile 23.00 saatleri arasında bir ay sürecek olan hastanedeki mesaisine başladı. Hastaların taşınması, temizlik gibi işleri yapan A.K., herhangi bir açıklama yapmak istemedi.

'SAĞLIK PERSONELİNİN HALİNDEN ANLAMASINI İSTEDİM'

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı ise, A.K.'nin acil servis ortamını görmesini istediğini, böylelikle sağlık personelinin halinden anlamasını umduğunu belirterek, "Aslında, sağlık personeline karşı gösterilen şiddet toplumsal bir suçtur. Toplumsal suçlar ancak toplumsal önlemlerle çözülebilir. Ancak ben yine de, A.K.'nin acil servis ortamını solumasını, sağlık personelinin halinden anlamasını istedim. Empati kültürünün gelişmesi, her türlü sorunun çözümü açısından önemlidir. Benim amacım bağcıyı dövmek değil, bu yüzden A.K.'nin de pişman olduğunu hissettiğim için uzlaştım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Dr. Yakup Gökhan Doğramacı ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Karapınar'da çölleşme sahasında 25 dekar arazi kül oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık 25 dekar mera arazisi küle döndü.

Türkiye'de toprakların rüzgar etkisiyle bulunduğu yerden aşındırılarak taşınması ve başka yerde birikmesiyle oluşan 'rüzgar erozyonu' en çok Konya'nın Karapınar ilçesinde görülüyor. Rüzgar erozyonu nedeniyle bölgedeki araziler hızla çölleşmesini engellemek için 1960'lı yıllarda mücadelenin başlatıldığı Karapınar'daki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine çok belediye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iş makineleri sevk edildi. Müdahale sonucu alevler söndürülürken yaklaşık 25 dekar mera arazisi küle döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araziden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti

Konya'da camiye gelen 1 kişi, kendi ayakkabısını bırakıp ayağına numarası uyan başka birinin ayakkabısını alarak kayıplara karıştı. Bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 27 Haziran günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan Hamza Yılmaz Camiinde meydana geldi. Cemaat akşam namazını kılarken, camiye gelen 1 kişi, ayakkabısını çıkartarak ayakkabılık rafına koydu. Ardında başka birisinin ayakkabısını alıp, giyip denedi. Uymayınca, başka bir ayakkabıyı alıp giydi. Ayağına uyunca kendi ayakkabısını da camide bırakıp hızla uzaklaştı. Şüphelinin bu anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin ayakkabıları denerken etrafık kolaçan etmesi, ayağına olan ayakkabıyı giydikten sonra camiden uzaklaşması görülüyor. Aynı camiden daha öncede ayakkabı ve şemsiye çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerada şüphelinin içeri girmesi

-Ayakkabıları denemesi

-Kendi ayakkabasını bırakıp, giydiği ayakkabıyı alıp gitmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA,

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Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda motosiklet hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden K.C. ve Z.G. tutuklandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü S.Y.'ye ait motosikletin çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Motosikletin Ilıca Mahallesi 207 Sokak'ta park halinde olduğunu tespit eden jandarma timleri sivil görevlilerle bekledi. Yaklaşık 2 saat süren bekleyişin ardından motosikletin yanına gelen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 1 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan K.C., Z.G. ve H.A. savcılığa sevk edildi.

Motosiklet hırsızlığı konusunda savcılıkta yapılan sorgulamalarının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.A. serbest bırakılırken, K.C. ve Z.G. tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin birçok suçtan sabıkaları olduğu belirtildi. Motosiklet sahibine iade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden genel görüntü

76 MB/// 00.41"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Burdur'da kaza: 2 yaralı

Burdur'da madeni yağ yüklü kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Burdur- Isparta dağ yolunda meydana geldi. Isparta'dan Burdur istikametine giden Ahmet Almadağ'ın (34) kullandığı madeni yağ yüklü 34 ZG 0209 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Gölhisar ilçesinde görevli polis memuru Ramazan K.'nın (51) kullandığı 15 HE 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü yara almazken otomobil sürücüsü Ramazan K. ile otomobilde bulunan oğlu Mehmet Akif K.(12) yaralandı. Kamyondaki madeni yağ tenekeleri yola saçıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dökülen yağlardan dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle Burdur- Isparta dağ yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yağ dökülen alandaki çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yola savrulan madeni yağ tenekeleri

-Otomobil

-Yoldaki trafik

-Jandarma ekipleri

-Karayolları ekipleri

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Ayda 150 bin lira kazanan fuhuş çetesi çökertildi

Adana'da tuzaklarına düşürdükleri kimsesiz ve maddi durumu kötü olan kadınlara lüks otellerde fuhuş yaptırıp, ayda 150 bin lira kazanan fuhuş çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 10 kişiden, aralarında iki bacağı protez olan çete lideri Hakan U.'nun da bulunduğu, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıran çeteyi takibe aldı. 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak izlenen çetenin liderliğini, iki bacağı protez olan Hakan U.'nun (42) yaptığı saptandı. Çevre illerdeki kimsesiz, eşinden boşanan ve maddi durumu kötü olan kadınlara 'çok para kazanacaksınız' diyerek kandıran çetenin, lüks otel ve günlük kiralanan evlerde geceliği bin liraya fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Buket S.'nin (30) kendisiyle fuhuş yapmak isteyen kişilere, "Ben tek çalışmıyorum. 5 kişilik takımım var. Fuhşu onlarla yaparım" dediği öğrenildi.

Tüm bu detayları ortaya çıkaran polis, ayda 150 bin lira kazandığı saptanan şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda Buket S. ve Hakan U., İbrahim Ö. (33), Ali A. (54), Yunus G. (33), İsmet A. (53), Osman T. (32), Turgut E. (53), Gülizar B. (45), Birgül K. (39) yakalandı. Sosyal medya hesabına 'Anonim şirkette tedarikçi' yazan Hakan U., emniyetteki sorgusunda kazandığı tüm parayı at yarışına yatırdığını söyledi. 'Fuhşa teşvik, aracılılık, yer temin' etme suçlarından mahkeme sevk edilen Buket S., Hakan U. ve İbrahim Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE: 51" BOYUT: 94 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA