Dha Yurt Bülteni -4

DHA YURT BÜLTENİ -4

Bankaya, soygun için girmiş

Konya'da şapka ve kaşkolle kendisini gizleyip, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girerek, güvenlik görevlisine 'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?' diyerek üzerine yürüyen Murat Yıldırım'ın (40), soygun yapmak bankaya girdiği ortaya çıktı. Piyasa 15 bin lira borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu itiraf eden Yıldırım, 'Yağma' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Cuma günü saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Şapka ve kaşkolle kendisini gizlemeye çalışan Murat Yıldırım, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girdi. Ardından da güvenlik görevlisi Murat G.'ye(23) 'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?' diyerek üzerine yürüdü. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Yıldırım, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım'ın üzerinden bir adette bıçak bulundu. Yıldırım, basın mensuplarının 'Neden elinizde silahla bankaya girdin? sorusu üzerine, "Vurmayacaktım, korkutacaktım" dedi.

SOYGUN İÇİN GİRMİŞ

Gözaltına alınan Murat Yıldırım'ın, sorgulamanın başında yine kız arkadaşına laf atma meselesi nedeniyle bankaya girdiğini söyledi. Ancak daha sonra suçunu itiraf edip, soygun yapmak için bankaya girdiğini söyledi. Piyasaya 15 bin lira borcu olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yıldırım, ifadesinde "Piyasaya 15 bin lira borcum vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Banka şubesinin önüne gelip bir süre düşündüm. Bir ara girmekten vazgeçtim ama sonra ne olacaksa olsun deyip içeri girdim. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Şüpheliden detay

Bankadan detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Silah imalatçıları malzemeleriyle yakalandı

BURSA'da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri M.B. ve E.K.'nin üst ve ev aramasını yaptı. Aramada silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde şüphelendikleri M.B. ve E.K.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcısından alınan arama izniyle şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda 63 adet çelik silah namlusu, 21 adet mermi yatak bileziği, 8 adet 7.65 mermi ölçeği, 38 adet mermi yatağı, 1 adet toplanmış tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, silah üretiminde kullanılan makineler, 12 adet 7.65 tabanca fişeği, 21 adet av tüfeğine ait fişek, 6 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu bildirildi. E.K.'nin kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan aranması olduğu da tespit edildi.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından 'Silah ticareti ve imalatı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi

-Suç önleme ve soruşturma bürosunun dış görüntüsü

-Alınan malzemelerin fotoğraf görüntüsü

Süre: 0.54 Boyut: 101 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Demre'de aralıkta deniz keyfi

Türkiye'nin birçok yerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken Antalya'nın Demre ilçesine gelen turistler aralıkta deniz keyfi yaptı.

Demre'ye gelen Rus ve Ukraynalı turistler, ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya yat turuna çıktı. Turistler yat turunda önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Masmavi denizde suyun içindeki Batık Kent ve Simena Antik Kenti'nde bol bol fotoğraf ve görüntü çeken turistler, ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Verilen molada 19 derecelik güneşli havada, su sıcaklığı 17- 19 derece olan denize giren turistler, Akdeniz'in mavi sularının tadını çıkardı. Kendi ülkelerinde gündüzleri bile havanın eksi 6- 7 derecede olduğu turistler, yatların üstünden denize atladı ve bol bol yüzdü. Turistler, aralık ayında denizin ve yüzmenin tadını çıkardı.

Rus Vilikiy Bonder, "Şu anda benim şehrimde gündüz hava sıcaklığı eksi 5 derece. Burada kış mevsiminde harika bir hava var. Kekova harika bir yer. Buraya herkes gelsin, yüzsün. Deniz çok mükemmeldi. Kışın denize girmek çok güzeldi" dedi.

Natalia Andriyakia, "Şu anda Kazan şehrinde gündüz hava sıcaklığı eksi 6- 7 derece. Burada aralık ayında yüzmek çok güzeldi. Benim için hayal edilmeyecek bir olay oldu. Denizin suyu süt gibi sıcaktı. Çok mutluyum" diye konuştu.

Ukraynalı Mihayluk Denis de "Aralık ayında denize girmek inanılmaz bir mutluluk. Deniz çok güzeldi. Antalya harika bir şehir. Harika insanlar, hepsi güler yüzlü. İlk kez geldik buraya. Ama daha çok gelmemiz gerekiyor bu güzelliklere" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yata binen gruplar

Batık Kent ve Simena Antik Kenti'nde turistler

Yol alan başka bir yat ve balıkçı teknesi detay

Denize atlayanlar ve yüzenler

Yattan iniş

Röportajlar

202 MB/// 06.21"

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Foça'da kış mevsiminde baharı yaşadılar

İZMİR'in turistik ilçesi hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, çevre il ve ilçelerden Foça'ya geldi.

Foça'da öğle saatlerinde yüzünü gösteren güneş ile ısınan ve sıcaklık 20 dereceye yükseldi. Rüzgarsız, sakin ve temiz havayı görenler sahilde kalabalıklar oluşturdu. Mevsim itibariyle daha çok balık turlarını tercih eden gezi tekneleri talepleri geri çevirmeyerek saatlik liman içi ve adalar turlarına çıktı. Ahşap iskeleler, sahildeki banklar, masa ve sandalyelerini dışarıya çıkaran restoranlar, kafeler güneşte sohbetlerin mekanları oldu. Her yıl aralık ayında gelip şubat ayı ortalarına kadar kalan pelikanlar ise çarşaf gibi denizin üzerinde güzellikleriyle adeta görsel bir şölen yarattı. Vatandaşlar Foça'nın ünlü dondurmacısının önünde uzuy kuyruklar oluşturdu. Balık keyfini restoranlarda yapanların yanı sıra, sahile kurulan tezgahları tercih edenler de oldu. Kimisi de balık halinden aldığı taze balığı ile evinin yolunu tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Foça Demokrasi Meydanı'ndaki alabalıktan görüntü

-Güneşte ağ ören, seyyardan balık alanlar ve gezenlerden görüntü

-Liman içindeki pelikanlardan görüntü

-Tur teknelerinin limandan ayırılışından görüntü

-Dondurmacı önündeki kuyruktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Down sendromlu Musa'nın hayali, Erdoğan'a Kuran okumak

Mersin'de, imam babanın 4 çocuğundan en büyüğü down sendromlu Musa Alan(14), babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapıyor. Vakit namazlarında ezan okuyup kamet getiren, birçok ayetin mealini ezbere bilen Musa'nın en büyük hayali ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an okumak.

Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'ın Kur'an ve ezan okumasından etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi Musa; namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrenmek istedi. Bunun üzerine sıkı bir eğitim gören Musa, yaklaşık 1 yıl süren derslerin ardından geçtiğimiz sene Kur'an okumayı öğrendi.

Birçok kez babası ile birlikte camiye giden, kısa sürede cemaat tarafından da sevilen Musa, caminin boş olduğu zamanlarda ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Fırsat buldukça çalışmalarını tekrarlayan Musa, bir vakit namazında mikrofonu alarak ezan okudu. Cemaatin takdirini toplayan bu hareketinin ardından vatandaşlar tarafından 'müezzin' ilan edilen Musa, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alıyor. Birçok ayetin mealini ezbere bilmesi ile de dikkat çeken down sendromlu Musa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve ona Kur'an okumayı çok istiyor.

Duygularını dile getiren Musa, "Kur'an okumayı Allah sayesinde öğrendim. Hem babam için hem de kardeşlerim için dua öğrendim. Camide Kur'an okuyorum, müezzinlik yapıyorum, kamet getiriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Ona Kur'an okumak istiyorum" dedi.

Cami cemaatinden Mustafa Çelik ve Mizgin Gündoğar ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu yaşta çocukların camide olması bizler için önemli. Hocamızın oğlu müezzinlik yapıyor. İnşallah buna benzer şeyleri diğer camilerde de görürüz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Musa ile babasının evden çıkıp camiye gelişi

Ayakkabılarını çıkarmaları ve içeri girmeleri

Musa'nın kapıdan girip müezzin köşküne oturması

Cami içinden genel ve detay görüntüler görüntü

Musa'nın ezan okumasından genel ve detay görüntüler

Tespih çekilmesinden detay görüntü

Musa'nın dua etmesi ve Kur'an'dan ayetler okumasından genel ve detay görüntüler

Mustafa Çelik ile röportaj

Musa'nın Kur'an okuması ve ayetlerin mealini açıklaması

Mizgin Gündoğar ile röportaj

Musa'nın namazın öneminden söz etmesi ve duygularını dile getirmesi

BOYUT: 485 MB - SÜRE: 04' 25"

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Kurtlar saldırdıkları atı parçaladı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kıçalı Yaylası'nda kurtların saldırdığı at telef oldu. Yaylada hayvancılık yapanlar yaklaşık bir yıldır kurtların 400'e yakın hayvanı parçaladığını belirterek, duruma isyan etti.

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nde oturanların hem hayvancılık yaptığı hem de yazın yayla olarak kullandığı mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kıçalı Yaylası'nda son dönemde dadanan kurtlar mahalleliyi isyan ettirdi. Kurtların büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını telef ettiğini söyleyen mahalleli, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını anlattı. 400'e yakın büyük ve küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini kaydeden mahalleli 2 gün önce de atlarından birinin parçalandığını söyledi.

'130'UNU KURTLAR YEDİ'

Mahallelilerden Ramazan Korkmaz, 'canavar' olarak adlandırdıkları kurtlarla baş edemez hale geldiklerini belirterek, "Kurtlar benim sürümün yarısını yedi. Sürümde 250 keçim vardı. 130'unu bu kurtlar yedi, bitirdi. Vuramıyoruz, çünkü yasak" dedi.

'KURTLARIN ÖLDÜRÜLMESİ YASAK'

Rıza Esen de "Kurtlar 10 küçükbaş hayvanımı boğazladı. Son olarak 2 gün önce de atımı öldürdü. Kurtların öldürülmesi yasak. Tamam ama devlet de buna bir çare bulsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtların parçaladığı hayvandan detaylar

Vatandaşlarla röportaj

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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