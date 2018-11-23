Dha Yurt Bülteni 4

DHA YURT BÜLTENİ 4

Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim için Van'da tören düzenlendi (1)

Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim için Van'da tören düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Törenden görüntü

Şehidin uğurlanması

======================================

Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksekovalılar, sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtirken, kar yağı ile birlikte ekipler de çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoğun kar yağışı

-Kar altında yürüyenler

-İlçe merekezi ve araçların geçişi

-Kar sevinci yaşayan vatandaşlar

-Kar yağışı ve ilçeden detaylar

================

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2.5 TL'ye satılıyor

ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, geçen sene soğan üretimi fazla yapıldığı için ürünlerin kilosu sebze halinde 50-70 kuruşa satılırken bu yıl az üretim nedeniyle 2.5-3 TL'ye satıldığını belirterek, "Yıllardır soğan üreten insanlar perişan oldu, malları satılmadı, 3 kuruş para edince niye her şeyi soğana bağlıyorlar? Buna anlam veremedim"dedi.

Fiyatların artması için ürünlerini stok yapanlara karşı olduklarını ancak yüksek soğan fiyatının stokçulardan kaynaklanmadığını düşündüğünü belirten Oda Başkanı Ali Batman, "Soğan eylül ayında hasadı başlar, 10 Ekim'e kadar hasadın bitmiş olması lazım. Açıkta soğan yanar, yağmur yağsa çürür, soğuk vursa donar. Bu nedenle bildirim yapılarak kayıt tutulur ve depolarda saklanabilir. Devletin bundan haberi olur" diye konuştu.

HÜKÜMET CEZASINI VERSİN

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne soğan girişinin sürekli devam ettiğini aktaran Batman şunları söyledi:

"Geçen yıl 50-70 kuruşa soğan satılıyordu, bu yıl 2.5-3 TL'ye satılıyor. Stoklu durum olsa hale niye soğan gelsin? Yıllardır soğan üreten insanlar perişan oldu, malları satılmadı, 3 kuruş para edince niye her şeyi soğana bağlıyorlar? Buna anlam veremedim. Halde fiyatlar arz-talebe göre belirlenir. Çok gelirse fiyat düşer, az gelirse fiyat yükselir, yağış olursa fiyatlar değişir. Stokçulardan kaynaklanıyorsa hükümet cezasını versin. Bizim sebze halinde zaten stok yapma lüksümüz yok. Ürünler buraya gelir, temizlenir ve satışa hale getirilir."

Görüntü Dökümü

----------------------------

Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ile röp.

Soğanlardan genel ve detay görüntü

Soğanların taşınması

Kamyonlardaki soğanlar

Marketteki soğan vi fiyat etiketi

Soğan doğranırken görüntü

SÜRE: 02'53" BOYUT: 320 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

======================================

7 katlı binanın çatısında yangın paniği

KONYA'da 7 katlı binanın çatı katında çıkan paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Gökyer Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın çatısında çıktı. Belirlenemeyen nedenle binanı çatı katında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Apartman sakinleri binayı tahliye etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluştu.

(Görüntü Dökümü

------------------------

İtfaiyenin müdahalesi

Binadan detay

Genel ve detaş

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

======================================

'Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), - ERZURUM'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kayanın, uzmanların yaptığı incelemenin ardından üzerindeki çatlak ve kırıkların yoğun olması nedeniyle yerinde korunmasına karar verildi.

DHA'nın 'Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor' haberi üzerine Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesi'nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer, salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan biri olduğunu belirtti. Sözer, "Çok önemli bir ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir" diye konuştu.

Kayaaltı Mahallesi'ndeki dağda 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. Oltu'da yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü salyangoz kaya ilçe halkının ilgi odağı oldu. Bu tür kayaların özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluştuğunu ifade eden Sözer, "Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasada görebiliyoruz. Çok önemli ve ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salyangoz görünümündeki kaya

-Müze görevlilerin kayayı kontrol etmeleri

-Kayadan ve çevreden genel ve detaylar

-Dr. Koray Sözeri ile röp

Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

(Süre: 3,58 Dk./ 433 MB)

======================================

Rekortmen piyanist, Türkiye'deki ilk konserini İzmir'de verdi

DAKİKADA 765 nota vuruşuyla 'Dünyanın en hızlı piyanisti' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Peter Bence, ışık şovu eşliğinde sahne aldığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki performansıyla İzmirli sanatseverleri adeta büyüledi.

Piyanodaki sürati nedeniyle dünyanın en hızlı koşucusu Jamaikalı atlet Usain Bolt'a benzetilen, yaptığı sahne şovlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü piyanist Peter Bence, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirli müzikseverlerin karşısına çıktı. Dakikada 765 nota vuruşuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren virtüöz piyanist Bence'i izlemek salonu dolduran İzmirliler unutulmaz bir gece yaşadı. Türkiye'de ilk kez İzmir'de sahneye çıkan genç sanatçı, konserinde Michael Jackson ve Cher gibi ünlü şarkıcılar ile Queen ve Beatles gibi grupların eserlerinin yanı sıra John Williams'ın Jurassic Park, Star Wars ve E.T, gibi önemli filmler için bestelediği müzikleri de çaldı. 300 milyondan fazla Youtube görüntülenmesi yakalayan Peter Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kaldıran tarzı, sıcak tavırları ve muhteşem ışık şovuyla İzmirli sanatseverlerden tam not aldı. Eşsiz piyano stili ile tüm dünyanın dikkatini çeken Peter Bence, İzmirlilerin yoğun ilgisinin kendisini çok memnun ettiğini belirterek, en kısa zamanda yeniden İzmir'e gelmek istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel ve detay HD görüntüler