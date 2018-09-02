Dha Yurt Bülteni-4

1)GAZİANTEP'TE KAZA: 7 ÖLÜ

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.

ÖÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, Oğuzeli ve Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan biri daha kurtarılamadı.7 kişinin öldüğü kazada ölenlerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Görevlilerin çalışması

Cesetlerin tabutlarla kaldırılması

Jandarmanın çalışması

Sürücünün çalan cep telefonu

Jandarmanın telefonu poşetten çıkarması

Jandarmanın telefonu sessize alması

Ambulansın geçişi

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 191 MB

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2)MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANAN GENCE ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK

VAN'ın Başkale ilçesinde, sokak düğününde oynarken maganda kurşunun hedefi olarak ağır yaralanan H.C. (27), Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Vali Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı'nın Sikorsky tipi helikopteriyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Başkale ilçesine bağlı Örenkale Mahallesi Hasanabat Mezrası'nda dün gece yapılan sokak düğünü sırasında davatelilerden bir kısmı yine silahlarını peşpeşe ateşledi. Bu sırada davul- zurna eşliğinde oyun oyanan davetlilerden H.C., seken bir kurşununun hedefi oldu. Ağır yaralanan H.C., düğündekiler tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan H.C.'nin akrabaları, Van Valisi Murat Zorluoğlu'na ulaşarak, helikopter talebinde bulundu. Vali Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı'ndan Sikorsky tipi helikopter havalandı. Başkale Devlet Hastanesi'nden ambulansla alınan yaralı H.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. H.C., buradan askeri helikopterle Van Filo Komutanlığı'na, orada hazır bekleyen ambulansla da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan H.C.'nin hayati tehlikesi hala devam ederken, jandarma olayın faallerini yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Helikopterin pibte iniş yapması

-H.C'nin askeri araç eskortloğunda ambulansla piste getirilmesi

-Asrei pernollerin yardımıyla sedye ile helikoptere taşınırken

-Detaylar

-Helikopterin havalanması

Behçet DALMAZ/VAN, -

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3)40 YILDIR BASTON ÜRETİYOR

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dedesinden ve babasından kalma bastonculuk mesleğini 40 yıldır sürdüren Cumali Birol (49), yaptıkları bastonların dizi ve filmlerde kullanıldığı söyledi. Bastonun gücün ve asaletin sembolü olduğunu söyleyen Birol, "Baston deyip geçmemek lazım. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır" dedi.

Adilcevaz'da üç nesildir bastonculuk mesleğini sürdüren Cumali Birol, yıllanmış ceviz ağaçları ve çeşitli boynuz türlerini kullanarak dantel zarefetinde işlediği sedef kakma, ebru, çini, Selçuklu ve Osmanlı motifli bastonlarını tüm Türkiye'ye ulaştırmayı başarmış. Mesleğini 40 yıldır başarıyla sürdüren Birol, gücün ve asaletin sembolu dediği bostonculuğu, çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmaya da kararlı.

'SİNEMA VE DİZİLERDE KULLANILIYOR'

Birol, vadilerde kalmış 5 asırlık çeviz ağaçlarından yaptığı bostonların sinamalarda ve dizilerde kullanıldığını söyledi. Fırça sanatıyla yaptıkları bostonlarının Türkiye Kalite 1'incilik ödülünü aldığın da belirten Birol, "Yaptığımız işler tamamen el emeği olup, büyük ilgi görmektedir. Ramazan ayında Cumhurbaşkanımıza çinili bir baston hediye ettik. Birçok sanatçıda, ünlüde de bastonumuz var. Ama en önemlisi televizyon dizileri ve sinemalarda büyük ilgi görüyoruz. Sanatçı Ata Demirer ve Bülent İnal'ın kullandığı bastonları da biz yaptık. Payitaht Abdulhamid dizisinde onayan bastonumuzun üzerinde bir adet zümrüt ve yakut bulunmaktadır. Bastonumuz birçok anlam ifade etmektedir. Yakutu sedef içerisine kakma yaptık. Bunla kalp gözünün açık olduğunu ifade ediyoruz. Bütün medeniyetleri içinde barındıran, bütün dinleri kucaklayan Osmanlı'nın bu tarzda bir yaşamı oluğunu da bir bastona işledik" dedi.

'BASTON DEYİP GEÇMEMEK LAZIM'

Kendisini kültürel el sanatlarını gelecek nesile aktarmak zorunda hissettiğini de anlatan Birol, "Baston deyip geçmemek lazım. Baston gücün ve asaletin sembolüdür. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim edildiğinde hayırlı ve uzun ömrü ifade eder. 40 yaşından sonra kullanılması sünnet, ayrıca her evde olması gereken bir aksesuardır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cumali Birol'un bastorn yapması

-Abdulhamit Payitahtında kullanılan bastonlar

-Daha önceden yapılan bastonlardan detaylar

-Cumali Birol ile röportaj

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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4)TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSLU İLİ BAYBURT, GURBETÇİLERLE DOLDU TAŞTI

TÜRKİYE'nin en az nüfuslu ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçi vatandaşların tatil için memleketlerine dönmesi ile en kalabalık günlerini yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2017 verilerine göre, 80 bin 417 nüfuslu kente, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk hem esnafı hem de kent halkını memnun etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere yurt dışına göç eden Bayburtlu vatandaşlar, bayram tatili için adeta memleketlerine çıkartma yaptı. Yaz ayının gelmesi ve bayram tatili nedeniyle gurbetçiler Bayburt'a akın etti, Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt, tarihinin en kalabalık günlerini yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2017 verilerine göre, 80 bin 417 kişinin yaşadığı kente, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı.

CADDELER DOLDU TAŞTI

Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokaklara araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı, trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk hem esnafı hem de kent halkını memnun etti.

'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalan lokanta, fırın ve pastane gibi işletmeler, 'Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi' değerlendirmesinde bulundu, kente muhteşem bir canlanma olduğuna işaret etti. İşlerinin çok güzel olduğunu anlatan esnaf Bayram Yılmaz, "Bu yılki kalabalık bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her zaman böyle olsun isteriz" dedi. Kent sakinlerinden Yusuf Okumuş da, Bayburt'u ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü ve bu yoğunluğun 12 aya yayılması gerektiğini söyledi. Almanya'dan kente gelen gurbetçi Mümin Aktürk de "Almanya'dan geldik, dedemizin, babamızın memleketine. Bu kültür yaşamalı. Memleketimizi çok seviyoruz. Bu yıl çok kalabalık oldu. Araçları parkta sıkıntı çekiyoruz ama yine de gelmeye değer" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kentteki araç yoğunluğu

-Şehir genel görünüm

-Röp ve deteylar

-Hızlandırılışmış görüntü

-Drone görüntüsü

-Park zorluğu görüntüsü

-Genel detaylar

Boyut: 559.90 Mb

Haber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,-

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