Dha Yurt Bülteni-4

1)HATAY'DA ORMAN YANGINI

HATAY'da dün gece başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi Radar mevkisi ormanlık alanda dün gece yangın çıktı. Kaçak avcıların yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 10 hektarlık alana zarar verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çok sarp bir bölgede çıkan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 dozer ve yaklaşık 300 orman işçisi ile müdahale ediliyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

HATAY,

2)AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası ve Büyük Taarruz kutlamaları kapsamında atlı birliklerin katılımıyla kortej yapıldı. Daha sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kocatepe'ye çıkışını canlandırmak amacıyla sabaha karşı yüzlerce kişinin katılımıyla Zafer Yürüyüşü gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü ve Büyük Taarruz kutlama etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nde tören yapıldı. Programa eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile askeri erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ATLI BİRLİKLERLE KORTEJ

Atatürk Evi önündeki törende konuşan Veysel Eroğlu, 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz sayesinde istiklal zaferinin kazanıldığını vurguladı. Veysel Eroğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Evi önünde açılan hatıra defterine günün anlam ve önemini anlatan bir mesaj yazdı. Mehter takımı eşliğinde devam eden kutlamalar, kortej geçişiyle ilçe merkezine kadar sürdü. Süvari birlikleri ve Jandarma Komutanlığına ait atlı birliklerin de yer aldığı kortej sonunda Veysel Eroğlu, İzmir'e giden süvari birliğine Türk bayrağı ve savaşın yaşandığı bölgeden alınan toprak teslim etti.

'TÜRK ORDUSUNUN KAYIPLARI 13 BİN ŞEHİT VE GAZİYDİ'

Zafer Haftası kutlamaları Şuhut İlçe Stadyumu'nda düzenlenen törenle devam etti. Burada konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'nin yıllar sonra aynı coşku ve heyecana ev sahipliği yaptığını belirtti. Tutulmaz, şöyle konuştu:

"96 yıl önce buradan başlayan ulusal kurtuluş mücadelesi millet için her açıdan bir varoluş savaşıydı. Düşmana karşı en güçlü ve kalıcı darbeyi vurabilmek için milletimiz 26 Ağustos'ta ordusuyla birlikte yekvücut olup özgürlüğe yürüdü. Aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun 25 Ağustos 1922'de buradan başlattığı kutlu yürüyüş 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30'da düşman mevzilerine karşı topçu ateşiyle devam etti. Büyük Taarruz harekatı gün aydınlandığında Türk askerinin süngü hücumuyla, düşmanla göğüs göğse çarpışmasıyla devam etti. 26 Ağustos'ta başlayan ve Yunan ordusunun İzmir'i terk edişi 9 Eylül'e kadar devam eden sürede Türk ordusunun kayıpları 13 bin şehit ve gaziydi. 3 yıl 4 aylık işgalin ardından Yunan ordusunun 14 günlük kaçış süreci Yunan tarihine 'Küçük Asya felaketi' olarak geçti."

'CANLARI PAHASINA SAVAŞTILAR'

Veysel Eroğlu da "Bu kahraman milleti topla, tüfekle, silahla yenemediler. Batılı ülkeler 1699 Karlofça Anlaşması'ndan itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyor. Adına 'Şark Meselesi' dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Dedelerimiz Galiçya'da, Yemen'de, Kafkas cephesinde, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de bu vatan için canları pahasına savaştılar" diye konuştu.

Gecede Büyük Taarruz'un anlatıldığı tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi. Eroğlu protokol üyeleriyle birlikte tiyatrocularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin sonunda halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Kutlamaların devamında yapılan Zafer Yürüyüşü öncesi Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı. Veysel Eroğlu, 96 yıl önce Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordunun Çakırözü'nden Kocatepe'ye kutsal bir yürüyüş gerçekleştirdiğini hatırlattı. Eroğlu konuşmasının ardından Zafer Yürüyüşü'nü başlatarak, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu uğurladı. Törene havai fişek gösterisi renk kattı.

AFYONKARAHİSAR,

3)MARMARİS'TE BAYRAMDA 4 BİN 500 TON ÇÖP ÇIKTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 9 günlük bayram tatili süresince 200 belediye personeli tarafından toplam 4 bin 500 ton çöp toplandı. Özellikle gelişi güzel yerlere çadır kuran tatilcilerin neden olduğu kirlliğin önüne geçilebilmesi için gelecek yıl sıkı önlemler alınacağı belirtilirken, bayram süresince ilçeye 230 bin aracın giriş- çıkış yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda konaklama tesislerine, yazlıklara, günübirlik kiralık evlere gelenler ve çadır kuranlarla birlikte Marmaris ilçesine yaklaşık 1.5 milyon tatilci geldiği bildirildi. Marmaris Belediyesi'nde görevli 200 personel, tatilcilerin rahat bir bayram tatili geçirebilmesi için 9 günlük tatilde çadır kurulan yerler, ormanlık alan, karayolları kenarları, turistik kırsal mahalle, sahil ve şehir merkezinde çevre temizliği yaptı. Cadde ve sokaklara konumlandırılmış konteynerlerden normal zamanda günde 3 defa yapılan çöp toplama hizmeti, tatilde 9'a çıkarıldı. Konaklama tesislerinden sabah ve akşam çöpleri toplayan araçların seferlerin de günde 4'e yükseltildi. Gündüz çöp toplama ve çevre temizliğine yetişmekte zorlanan personel, gece boyunca da çalışmaları sürdürdü.

Bu bayram tatilcilerin neden olduğu kirlilik nedeniyle yoğun mesai harcamak zorunda kaldıklarını belirten Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesi yoğun turizm sezonunda ortalama günlük 300 ton çöp toplanıyordu. Bayram tatili süresince bu rakam günlük 500 tona kadar çıktı. 9 günlük bayram süresince toplam 4 bin 500 ton çöp topladık. Rutin çöp toplama işlerimizin yanı sıra şehir merkezi, kırsal mahalle ve karayolları kenarında atılmış çöpler de toplandı. Duyarsız tatilciler nedeniyle temizlenen yerlerde daha yarım saat bile geçmeden yine çöp dağları oluşuyordu. Özellikle çadır kurarak adeta bir çadırkent görünümü oluşan yerlerde çalışmalarımızı daha yoğun oldu. Şehir merkezindeki sahil ve ormanlık alanlarda çadır kurulmasına izin vermedik. Belediyemizin sorumluluk alanı dışındaki kırsal mahallelerde çadır kuran tatilciler oldu. Çadır sakinleri oturdukları, gezdikleri ormanı ve yüzdükleri denizi çöplerle doldurmuştu. Uyarılarda bulunmamıza ve çevrelerindeki çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutularını artırmamıza rağmen yine de çöplerini gelişi güzel attılar. 9 gün boyunca izin yapmadan Marmaris'in tüm çöpünü topladık."

'GELİŞİ GÜZEL ÇADIR KURDURMAYACAĞIZ'

Çevre denetimi ve temizliğinde çadır kuranların doğaya ve etrafına büyük zararlar verdiğini tespit ettiklerine de dikkaiç çeken

Ünlü, "Vatandaşımızda dini bayramlarda tatil yörelerinde çadır kurmak gelenek haline gelmiş. Önümüzdeki yıl Marmaris'te gelişi güzel her yere çadır kurulmaması için bir dizi girişimlerimiz olacak. İlçe Turizm Komisyonu'na bu konuda raporlarımızı ve yapılan çevre tahribatını belgeleyen fotoğraf ile videoları sunarak her yere çadır kurulmasını yasaklatmayı planlıyoruz. Komisyonun vereceği karara göre belirlenen alanda çadır kurulmasına izin vereceğiz. Ormanlarımızın her yeri tuvalet alanı olmuş durumda ve çok kötü kokular yayıldı. Yalancı Boğaz, Aktaş, Adaağzı, İnbükü, Selimiye,Orhaniye gibi bir çok ormanla denizin birleştiği kırsal mahallelerde 1000'nin üzerinde çadır kuruldu. Kurulan çadır kentlerden günlük 5 ton çöp çıktı" dedi. Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı verilerine göre bayramın birinci gününden itibaren 9 günlük tatil kapsamında; 230 bin araç giriş ve çıkış yaptığı bildirildi. İlçede, tatil süresince 93 maddi hasarlı ve 11 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği de belirtilirken, günlük ortalama 6 bin kişinin sicil kaydını ve 3 bin aracın plaka kayıtlarını incelediği kaydedildi.

MARMARİS (Muğla),

4)VAN'DA 81 KİLO 420 GRAM SIVI EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak ve Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda, 4 ayrı plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Albayrak ve Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, beton menfez içerisine gizlenmiş 4 ayrı plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

VAN,

5)OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

UŞAK'ta, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, park halindeki minübüse çarpan otomobildeki, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, kazanın ardından arkadaşlarını bırakıp, olay yerinden ayrıldığı ileri sürülen otomobil sürücüsünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Orhan Dengiz Bulvarı, Dörtyol Mevkisi'nde meydana geldi. Orhan Dengiz Bulvarı'ndan Dörtyol yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 P 8451 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırız hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, park halindeki 81 AL 079 plakalı panelyvan minibüse arkadan çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Abdulkadir Özker (26) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan Özker ile aynı otomobildeki Ayfer Yılmaz (25) ve Sevda Aktürk (28), Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Özker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı ileri sürülen otomobil sürücüsünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

UŞAK,

6)ŞEHİR MAGANDALARINA, 'POLİGONA GELİN' ÇAĞRISI

ANTALYA Atış Poligonu kurucusu Alper Uçar, düğünlerde ve birtakım etkinliklerde havaya ateş açanlara çağrı yaparak, "Gelin poligonda güvenli atış yapın" dedi.

11 Ağustos günü Burdur'un Bucak ilçesindeki düğünde havaya ateş eden damadın babası Mustafa E.'nin silahından çıkan merminin isabet ettiği Furkan Toprak'ın (14) yaşamını yitirdiği olayı örnek gösteren Uçar, düğünlerde, özel günlerde havaya ateş edip insanların hayatının tehlikeye atılmamasını istedi. Alper Uçar, "Poligona gelin güvenli atış yapın. Kimsenin canını tehlikeye atmayın" dedi.Birçok vatandaşın şehir magandalarının kurşunlarının hedefi olduğunu ve hayatını kaybettiğini hatırlatan Uçar, "Biz profesyoneller eşliğinde ilk önce güvenli silah kullanmayı anlatıyoruz, ardından poligonda atış yapma şansı veriyoruz" dedi.

Poligona gelen kişinin silahı olsun olmasın atış yapabileceğini hatırlatan Uçar, "Bize kimliğiyle başvurması yeterli. Envanterimizdeki silahlardan birini seçip, eğitmenlerimizin gözetiminde poligonda kağıt hedeflere atış yapabilirler. Sokaklarda kimsenin hayatını tehlikeye atmamış olurlar. Kadın, erkek burada rahatlıkla atış yapabilir" diye konuştu.

ARAP TURİSTLER ÇOK İLGİLİ

Türklerin yanı sıra Antalya'da tatil yapan turistlerin de poligona özel ilgi gösterdiğini anlatan Uçar, "Özellikle Arap turistler poligona gelerek atışlar yapıyor. Yabancı dil bilen personelimiz turist misafirlerimize güvenli atışı anlatıyor, ardından atışlarını yaptırtıyor" dedi.

ANTALYA,