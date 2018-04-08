Dha Yurt Bülteni-4

Mardin'de, Süryaniler Paskalya bayramı'nı Müslümanlarla birlikte kutladı

MARDİN'de merkez ve Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler, Paskalya bayramı'nı, düzenlenen özel ayinle kutladı. Paskalya bayramı için düzenlenen ayinden sonra Müslümanlar da Süryanilerin bayramını kutladı. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Paskalya bayramı'nın Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu ve Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi.

Mardin merkezde bulunan Kırklar Kilisesi'ne sabahın erken saatlerinde ailece gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise girişinde mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okuyarak ayine katıldı. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz yönetti. Ayin süresince erkek ve kızlardan oluşan grup, ilahiler okudu. İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşmalar yapıldı. Ayine katılanlar ruhani liderler tarafından özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı. Ayinin sonunda ayine katılanlar kilisede bulunan dilek mumluğunda mum yakıp dileklerde bulundu. 50 gün oruç tutan ve bu süre içinde hayvani gıda yemeyen Süryaniler, kilise çıkışında Hz. İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi. Suriye'den savaştan kaçarak Mardin'e sığınan ailelerin de katıldığı Kırklar Kilisesi'ndeki ayin bitiminde kilisenin avlusunda il protokolünün de katıldığı kutlamalar ile devam edildi.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen Paskalya Bayramı'nın Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu ve Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi. Özmen, "Türkiye, tarihsel bir ülkedir. Bu tarihi korumak, bu tarihe sahip çıkmak, tarihle birlikte birbirimize ve insanımıza sahip çıkmak, hepimizin asli görevidir. Türkiye'mizde yaşayan Müslüman, Hristiyan ve ne olursa olsun Türkiye vatandaşı olarak herkesi mutlu, müreffeh ve sevinçli olarak görmek bizim temennimiz ve duamızdır" dedi.

Ayin sonunda, kiliseye gelen misafirlere Süryani geleneği olan kök boyaya boyanmış pişmiş yumurta ve çörek ikram edildi. Paskalya bayramının Ortadoğu coğrafyası için barışa vesile olmasını dileyen Süryaniler "Kadim tarihten beri Mardin'de insanlar birlikte yaşıyor bayramlarını da birlikte kutluyor. Bu dinlerin getirdiği kardeşlik, sevgi ve barış bunları yüzyıllardır taşıdık ve dünyaya gösterdik"diye konuştu.

MİDYAT'TA SÜRYANİLER PASKALYA BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLUYOR

Midyat ilçesinde ise, Süryanilerin en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi'nde yapıldı. Burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise girişinde mum yakarak dua ettiler. İncil'den okunan ayetlerle başlayan bayram özel ayini yaklaşık 3 saat devam etti. Ayin süresince erkek ve kız koroları ilahiler okudu..

Süryani cemaatinin kilise bahçesinde toplanarak bayramlaştığı kutlamalarda, ayinin sonunda Mort İşmuni kilisesinin misafir odasına geçen Midyat Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, HDP Mardin milletvekili Erol Dora, Midyat Kiliseleri Papası İshak Ergün ve Süryani sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kanaat önderlerinin kutlamalarını kabul etti. Bayramlaşmaya gelen misafirlere ikramda bulunuldu.

Görüntü Dökümü (Mardin)

-Kiliseden görüntü

-Süryanilerin kiliseye gelişleri

-Ayinden görüntü

-Mum yakmaları

-Dua etmeleri

-Süryani ve Müslüman vatandaşların açıklaması

-Bayramlaşmaları

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), -

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Kaybolan Ege, 12 saat sonra arazide uyurken bulundu

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 6 Nisan günü öğlen saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Ege Albayrak, özel eğitimli köpeklerin yardımıyla AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranırken, 12 saat sonra arazide uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Albayrak, ailesine teslim edildi.

Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak Mahallesi'nde oturan İnci ile Emin Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçü olan Ege, 6 Nisan günü saat 14.00 sıralarında evinin önünde oynarken kayboldu. Aile fertleri ve köylülerin aramasına rağmen bulunamayan Ege için AFAD ve jandarmadan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, özel eğitimli köpeklerle arama faaliyetlerini başlattı. Mahallede ve çevresinde aranmadık yer bırakmayan ekipler alanı genişletince Ege Albayrak'ı 7 Nisan günü saat 02.00 sıralarında, olaydan 12 saat sonra evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide uyurken buldu. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından muayene edilen Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çocuklarına kavuşan İnci- Emin Albayrak çifti sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ekiplere teşekkür eden anne İnci Albayrak, "Akrabalarımızla birlikte evin önünde oturuyorduk. Ege'de bizim yanımızda oynuyordu. Bir süre sonra yok olduğunu gördük. Her yeri aradık ama bulamadık. Rabbim evladımızı bize geri verdi. Oraya kadar nasıl gitti, anlamadık. Bu bir mucize. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AFAD ekipleri çocuğun bbası ile konuşurken

-AFAD ekibi çocuğun ararken

-Köpekli arama

-Çocuğun bulunup köye getirilmesi

-Ailenin sevinci

-Mahalle halkı

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Minik Muhammed, kibritle oynarken kendini yaktı

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde Muhammed Sever (3), kibritle oynarken, bulunduğu yatağı tutuşturdu. Ağabeyi Mikail Sever (17) tarafından alevlerin arasından yaralı kurtarılan Muhammed Sever, hastanede tedaviye alındı.

Karayazı ilçesine bağlı Aşağı İncesi köyünde Zahide-Dilaver Sever çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Sever, yatakta kibritle oynarken yangın çıkardı. Tutuşun yatakta alevlerin arasında kalan küçük Muhammed'in ağlama sesi üzerine ağabeyi Mikail Sever, odaya girdi. Kardeşi, Mikail Sever'i alevlerin arasından alırken, yangın da ailenin ve komşuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Muhammed, götürüldüğü Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Muhammed'in hastanede bir an olsun başucundan ayrılmayan Zahide Sever, "Tandırda ekmek pişiriyordum. Eşim de ahırda hayvanlara bakıyordu. Muhammed odada yalnız yatağında kibritle oynuyordu. Kibriti yakıp yatağını ateşe vereceği hiç aklımıza gelmedi. Küçük oğlumu ağabeyi Mikail son anda kurtarmış. Bu bize büyük bir ders oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhammed Sever annesi ile konşurken

-Servisin ve hastanenin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Sandıklı'da patates ekim alanları azalıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, patates ekim alanlarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düşüş olduğunu belirterek, "Tahminim 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılacak" dedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde patates ekimi yaklaşık 10 gün önce başladı. Üreticiler fiyat düşüklüğünden, üretim maliyeti yüksekliğinden ve hastalıklardan dert yanarken, ekim alanlarında her geçen yıl azalma olduğunu belirtti. 2 yıl önce 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede, geçen yıl 18 bin dekar alanda 140 bin ton civarında üretim yapıldı. Bu yıl ilçede 15 bin dekar alana patates ekimi yapılması bekleniyor.

'BU YIL DA DÜŞÜŞ VAR'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, patates ekim alanlarında bu yıl da düşüş olduğunu belirterek, "Patates ekimleri devam ediyor. Ne kadar patates ekim yapıldığını tam bilemeyiz. Ama patates ekiminde bu yıl da düşüş var. Tahminim 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılacak. İlçede yazlık ve kışlık olmak üzere iki ayrı dönemde patates ekimi yapılıyor. Genelde bütün patates çeşitlerini ekiyoruz ama ağırlıklı olarak yazlık çeşitlerimizden marabel cinsi, kışlık çeşitlerimizden de agria cinsi patates ekimi yapıyoruz. Bunlar depoluk patatestir. Şimdi hala depodaki patatesler İstanbul, Antalya, Ankara pazarına ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor" dedi.

'TÜKETİCİYİ DE DÜŞÜNMEK LAZIM'

Çiftçilerin beklentisi olduğunu aktaran Süleyman Yıldız, "Çiftçilerimiz üretim maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanan harcamaları sezon sonu kurtaramadığı zaman sıkıntı yaşıyor. Tüketiciyi de düşünmek lazım. Tüketici patatesi 4 liraya alıyor, üretici 1 liraya satıyorsa ortada sorun var demektir. Bu sorun çözülürse üreticinin daha çok üretim yapacağını ve büyük şehirlerde asgari ücretle çalışan vatandaşın köylerine dönmesinin önünün açılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'PATATESTE UMUT GÖZÜKMÜYOR'

Koçhisar köyünden patates üreticisi Hüseyin Kılıç (36), "Patates ekimi yapıyoruz. Ama maalesef patateste umut gözükmüyor. İnşallah iyi olur. Mazot 5 lira 50 kuruş oldu. Gübre aldı başını gidiyor. Şu anda kullandığımız patates böcek ilacı bile 800- 1000 liraya mal oluyor" dedi.

'ÇİFTÇİ KAZANMAZSA TREN DURUR'

Çiftçinin vatandaşın lokomotifi olduğunu söyleyen Hüseyin Kılıç, "Çiftçi kazanırsa lokomotif ilerler. Arkasındaki esnaf da diğer vatandaşlar da gelir. Ama çiftçi kazanamazsa o tren durur. Hayat ve ülkemiz daha kötü yıllara gider" diye konuştu.

'ÖZELLEŞTİĞİ İÇİN ŞEKER PANCARI EKEMEDİK'

Özelleştirmeden dolayı şeker pancarı da ekemediklerini kaydeden Hüseyin Kılıç, şöyle dedi: "Şeker pancarını daha çok ekmek istiyordum. Ama özelleştirme olduğu için kota verilmediği ve kota devredilmediği için maalesef ekemedik. Patatesin bize maliyeti yıl yıl artıyor. Bu yıl patates ekiminin dönümü 3 bin TL'ye mal oluyor. Patatesin ekimini yapıyoruz. 7'nci aya kadar bakacağız. Fiyatının ne olacağını ise Allah'tan başka kimse bilmiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patates ekimi için ekim makinesiyle traktör tarlaya gelirken

Patates ekimi için üreticiler makineye patates koyarken

Ekilecek patatesler makine içinde ilaçlanırken

Patates ekim işlemi yapılırken

RÖP 1: Hüseyin Kılıç (Üretici)

RÖP 2: Süleyman Yıldız (Ziraat Odası Başkanı)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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TÜROFED Başkanı Ayık: Rusya Federasyonu'nda yeniden bir tarihi rekor kıracağız

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, uçak krizinin ardından geçen yıl Rusya Federasyonu'nda önemli bir geri dönüş yapıldığını belirterek, "Bu dönüşün 2018'de devam etmesini öngörüyoruz. Rusya Federasyonu'nda yılın sonuna geldiğimizde yüzde 15 civarında bir artış bekliyoruz. Bu demektir ki Rusya Federasyonu'nda yeniden bir tarihi rekor kıracağız" dedi.

Turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şu ana kadar tüm önemli fuarları tamamladıklarını söyledi. En son Kiev'de mart ayının son haftasında UITT Fuarı'nı tamamladıklarını belirten Ayık, "Şu ana kadar baktığımızda, aşağı yukarı tüm kaynak pazarlarda 2017'nin çok fevkinde bir erken rezervasyon akışını müşahede ediyoruz. 2017 yılıyla kıyaslandığında ciddi bir artışla ve taleple Türkiye bütün destinasyonlarında karşı karşıya kalacak gibi gözüküyor" dedi.

'TÜRKİYE'YE ÇOK YOĞUN İLGİ'

Sezon başında Avrupa pazarında ciddi bir erken rezervasyon akışı olduğunu aktaran Osman Ayık, burada İngiltere'nin çok önemli bir yer tuttuğunu anlattı. İngilizlerin başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerine, özellikle Ege'de Fethiye ve Marmaris'e yönelik ciddi bir rezervasyon artışı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "Avrupa pazarında Almanya'da da yavaş yavaş geri dönüş başladı. Belçika, Hollanda pazarları zaten bizim arzu ettiğimiz seviyelere gelmeye başladı. Ama en önemli dinamizm aslında Avrupa açısından baktığımızda 'Eski Demir Perde Ülkeleri', bugünün Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya ve Balkan pazarlarında Türkiye'ye dönük çok yoğun bir ilgi gözüküyor. Bu erken rezervasyonlara da yansımış durumda" diye konuştu.

'UKRAYNA PAZARINDA DA HEDEF 1.5 MİLYON'

Son 5- 6 yıldır devamlı kayıpta olan İskandinav pazarında da 2018 rezervasyonlarında kıpırdanma göründüğünü belirten Osman Ayık, bunun da turizmcileri son derece mutlu ettiğini kaydetti. 2018 yılı geneline bakıldığında Rusya ve Ukrayna'da yoğun bir talep göründüğünü, rezervasyonlarda da bunun görüldüğünü vurgulayan Osman Ayık, şöyle dedi: "Geçen yıl Rusya Federasyonu'nda uçak krizinden sonra çok önemli bir geri dönüş yaptık. Bu dönüşün 2018'de devam etmesini öngörüyoruz. Şu ana kadar rezervasyon akışında da böyle göstergeler mevcut. Uçak planlamaları son derece yüksek yapıldığı için Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğunda, tek beklentimiz bu planlamaların gerçekleşmesi ama her halükarda bu planlamalara ulaşılmasa da Rusya Federasyonu'nda yılın sonuna geldiğimizde yüzde 15 civarında başta Antalya olmak üzere tüm bölgelerde de bir artış bekliyoruz. Bu demektir ki Rusya Federasyonu'nda yeniden bir tarihi rekor kıracağız. Ukrayna pazarında da hedef 1.5 milyon olarak gözüküyor. Bu sayıya ulaşmak tabii Türkiye genelinde son derece önemli olacak. Ukrayna pazarında da buna benzer sinyaller alınıyor."

'2018'DE ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ'

2018 yılında sadece Antalya değil, Türkiye genelinde çift haneli bir büyümeyi öngördüklerini anlatan Osman Ayık, yılın ilk üç aylık verilerine bakıldığında Antalya'nın yüzde 50'lere ulaşan büyümeyi gerçekleştirdiğini, mart ayı özelinde ise bunun yüzde 70'lere vardığını söyledi. Nevruzun tamamlandığını ve şu anda Paskalya tatilinin sürdüğünü belirten Osman Ayık, Paskalya sonrası da nisan ortasından itibaren yaz sezonunun yoğun şekilde başlayacağını aktardı. Sektör olarak fiyat- hizmet ilişkisini son derece dikkatle izleyip, kalite ve standartlardan ödün vermeden 2018 yılının genel seyrini tamamlamak gerektiğine işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti: "Bu takdirde esas Türkiye en yoğun talebi 2019 ve sonrasındaki yıllarda görecek. Bunun arkasındaki temel neden de şudur; bizim ait olduğumuz Avrupa coğrafyasında 2017 yılında 60 milyonun üzerinde seyahat gerçekleşti. Bu 2018 yılında da muhtemelen bunun üzerinde bir rakam, 65- 70 milyon arasında oluşacak. Bunun yüzde 55'i dinlenme ağırlıklı tatillerden oluşur. Burada en büyük potansiyel alabilecek destinasyonlardan biri de bizim ülkemiz. Demek ki 2018 ve sonrasındaki yıllarda da önümüzde ciddi bir perspektif var, ciddi bir vizyon var. Biz burada hata yapmadığımız takdirde son derece iyi rakamları görmemiz mümkün olacak diye düşünüyoruz. 2018'de çift haneli bir büyüme bekliyoruz. İnşallah 2014'teki 40 milyonluk seviyeye tekrardan ulaşırız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Turist görüntüsü

Osman Ayık röportaj

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Emekli olduğu okula 'fosil' koleksiyonunu bağışladı

SİVAS'ta emekli biyoloji öğretmeni Ertuğrul Bostancı (71), fosiller ve kurutulmuş hayvanlardan oluşan koleksiyonunu, 23 yıl görev yaptığı okula bağışladı.

Kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde 23 yıl öğretmenlik yapan Ertuğrul Bostancı, 2008 yılında emekli oldu. Ertuğrul Bostancı, ilkokul 3'üncü sınıftayken başlayıp, 50 yıl boyunca topladığı kurutulmuş hayvan ve fosillerden oluşan koleksiyonunu Atatürk Anadolu Lisesi'ne bağışladı.

Hayvanlara olan merakı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim gördüğünü ifade eden Bostancı, "Bu merakım ilkokul 3'üncü sınıfta bilinçsiz olarak başladı. Yıkıntılar arasında dolaşırken küçük yumurtalar denk geldi, onları aldım, kibrit kutusuna koydum, kutuyu da gömleğimin cebine yerleştirdim. İki gün orada kalmış, üçüncü gündü cebimdeki kibrit kutusundan sesler gelmeye başladı. Kutuyu açtığımda kertenkele yavrularının yumurtadan çıktığını gördüm. Bu merakım bilinçsizdi, daha sonra işte zooloji bölümüne girmem bilinçli olarak çalışmam bu merakımı doğurdu. Daha sonra gezdiğim yerlerden okuluma ne götürebilirim diye hep onun gayreti içerisinde oldum ve de bunu başardım. Çok muazzam bir koleksiyonum oldu. Evde baktım problem çıkmaya başladı, eşimin etkisiyle öğretmenlerimin dileğiyle, okuluma getirdim ve de sergilemeye başladım" dedi.

'ASKERDE BÖCEKÇİ ASTEĞMEN LAKABI TAKTILAR'

Koleksiyonunda 50-60 milyon yıllık fosiller olduğunu belirten Bostancı, "Okulda laboratuvara ismimi verdiler. Kaleksiyonumdakı bazı böcekler 650 milyon yıl önce ortaya çıkmış, 300 milyon yıl yaşamış, sonra tamamen ortadan kalkmıştır. Denizde kayalar arasında bu fosilleri hala bulmak mümkündür. Avrupa da, Afrika da bulmak mümkündür. 50 yılı geçti, bunu yapmaya başlayalı. Askerlik dönemimde yedek subay olarak Şırnak'a gönderildim. Orada gezici taburduk. 20 gün Silopi'de, 20 gün Uludere'de 20 gün Gabar dağlarında gezip dolaşıyorduk. Görev bittikten sonra saat 5'ten sonra ben doğaya çıkıyordum. Elimde poşet, ne bulursam karton içerisine yerleştiriyordum. Şırnak'tan dönerken 4 koli böcekle döndüm. Taburda böcek toplamamdan dolayı 'Böcekçi Asteğmen' olarak lakap taktılar. Üzülmedim, mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Doğan da emekli olmasına rağmen okula hizmetlerinin devam etmesinden dolayı Bostancı'ya teşekkür ederek, "Ertuğrul Bostancı öğretmenimiz, milli eğitim camiasına biyoloji öğretmeni olarak yaklaşık 30 yıl hizmet etmiştir. Bunun 24 yılını Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçirmiştir. Yaklaşık 10 yıl önce de emekli olmuştur. Ertuğrul öğretmenimizin böyle bir biyoloji köşesi olduğunu duyduğumuzda bunu sergilemek için kendisinden talepte bulunduk, hocamız sağ olsun bizi kırmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

-Okuldan görüntüler

-Fosil ve böceklerden görüntüler

-Ertuğrul Bostancı açıklaması

-Müzeden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/ SİVAS

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Sıra dışı fotoğrafçı, dünya turuna çıkacak

TÜRKİYE'de 81 ili dolaşarak doğa, yaşam ve kültürel hayata dair binlerce kare fotoğraf çeken, sıra dışı Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, aracının üzerine taktırdığı portatif çadır ile dünyada daha önce gitmediği 192 ülkeyi de ziyaret ederek fotoğraf albümü hazırlamayı hedefliyor.

Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, memleketinde başladığı mesleğinde 25 yılda Türkiye'nin 81 ilini gezerek doğa, yaşam ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf karesi çekti. Zor koşullarında çektiği fotoğraflarla kendisini farklı kılan Çelik, Türkiye'deki 81 ilin ardından, dünyada gezmediği 192 ülkeye de giderek buraları fotoğraflayarak albüm hazırlamayı amaçlıyor.

DÜNYA KİTABI HAZIRLAYACAK

Daha önce İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayağına çelik halatların üzerinden yürüyerek çıkan ve burada sıra dışı yöntemleriyle kayda aldığı görüntülerle nefes kesen fotoğraf sanatçısı Çelik, büyük projesinin dünya kitabı çıkartmak olduğunu söyledi. 'Gizem Dolu Anadolu, 81 il 81 Fotoğraf' adlı kitabının ardından yeni projeler için yola çıktığını belirten Çelik, "Önceki kitabımın çalışmaları 12 yıl sürmüştü. Bu yeni kitabımın da 6-7 sene süreceği tahmin ediyorum. 3 yıldır zaten çalışmalarımda var. Bunun yanında 12 ülkeyi ziyaret ettim, fotoğrafladım. İnşallah ömrüm yeterse, 192 ülkeyi de fotoğraflamayı planlıyorum. Ardından en büyük projem olan dünya kitabını çıkartacağımö dedi.

ÇADIRINI YANINDAN AYIRMIYOR

Fotoğrafın kendisi için bir tutku olduğunu ve gezdiği için aracına portatif çatır kurduğunu ifade eden Çelik şöyle konuştu: "İyi bir fotoğraf karesi yakalamak için doğru zamanda, doğru yerde olman gerekiyor. Daha verimli ve doğru zamanları yakalamak için dağlarda çadırlarda yatıyorduk. Ama şimdi daha pratik bir yöntem bularak aracımın üzerine çadır monte ettirdim. Yorulduğum yerde aracı kenara çekerek dinleniyorum. Kurulumu çok basit. Bir dakikada kurulup iki dakikada kapanıyor. Bu da güzel bir imkan oldu bizim içinö

'DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUM'

Doğada çadırın içinde uyumanın keyfinin çok farklı olduğunu anlatan Çelik, "Doğal ortamda araç sesi insan sesi hiçbir ses yok. Sadece doğanın sesi var. Kuş sesleri, rüzgar, yeri geldi ayı sesleri çıkıyor. Doğa ile baş başa olmak çok güzel. Her şeyi bir tarafa koyup huzurun, doğanın keyfini çıkartıyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçtan detay görüntüler

Çadırın içinden görüntüler

Resul Çelik'in açıklamaları

Drone görüntüleri

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER-Bayram Ali SARI/

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Severoğlu ve Ercan GTO'ya aday

GAZİANTEP'te seçimleri 10 Nisan Salı günü yapılacak Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı'na Bekir Sıtkı Severoğlu, Meclis Başkanlığı'na ise Turgut Ercan adaylıklarını açıkladı.

Gaziantep Ticaret Odası'nda meclis üyelikleri ve meslek komiteleri seçimi tamamlandı. 10 Nisan Salı günü Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve TOBB delegelerinin belirleneceği seçimlere Bekir Sıtkı Severoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Turgut Ercan ise Meclis Başkanlığı'na adalığını açıkladı. Severoğlu, Ercan ile birlikte yaptığı açıklamada Gaziantep Ticaret Odası yönetimini kazanarak kent ve meslek sorunlarına ilişkin çözüm odaklı çalışacaklarını söyledi. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Bekir Sıtkı Severoğlu, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komiteleri Seçimi yapıldı. Meclis Üyesi olarak seçildik. 10 Nisan Salı günü de Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB delegeliği seçimleri gerçekleştirilecek. Bu seçimlerde ben Yönetim Kurulu Başkanlığı'na adayım. Arkadaşım Turgut Ercan Meclis Başkanlığı'na aday. Birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma sürecine girdik. Önümüzde 2 günlük bir süreç var. Ben geçmişte Gaziantep Ticaret Odası'nda Meslek Komitesi Başkanlığı olarak görev yaptım. Halen Kent Konseyi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak 3 yılı aşkın bir süreden beri görev yapıyorum. Gaziantep Yardım Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı yürütüyorum. Geçmiş siyasi yaşamımla ilgili Anavatan Partisi'nde uzun yıllar görev yaptım. 2001 yılında siyaseti tamamen bıraktım. Siyaset dışında çeşitli meslek kuruluşlarında görev yaptım. Ticaret odalarında, meslek kuruluşlarında çok uzun süreli görev almanın yanlış olduğunu değerlendiriyordum. Gaziantep Ticaret Odası'nda şuanda bizim birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Orada kent sorunlarını, meslek sorunlarını çözmek için fikir ve proje üretmeye ihtiyacımız var. Biz bunları üretebilecek bir ekiple aday oluyoruz. İnşallah Gaziantep için bunun hayırlı olmasını diliyorum."

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı adayı Turgut Ercan ise tecrübelerini değişim ve yenilik olarak Ticaret Odası'nda değerlendirmek istediğini ifade ederek, "30 yıllık meslek hayatımın birikimi neredeyse 20 yıldır çeşitli kuruluşlarda aldığım görevlerin birikimini, Gaziantep Ticaret Odası'nda değişim ve yenilik adına değerlendirmek istiyorum. Meclis Başkanlığı'na adaylığımı koydum. Sevgili arkadaşım Sıtkı Severoğlu ile de güzel bir ekip oluşturduk. Güzel projelerimiz var. İlk hedefimiz Gaziantep Ticaret Odası'nı özlenen ve istenen değerlere sahip haline getirmek, derleyici ve toparlayıcı olmak. Bunun için göreve talibiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bekir Sıtkı Severoğlu'nun konuşması

Turgut Ercan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

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Kedi ile farenin oyunu kamerada

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde akaryakıt istasyonunda kedi ile farenin oyunu bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kaçan fareyi kovalayan kedi ile farenin bu halleri akıllara çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'yi getirdi.

Eleşkirt ilçesine bağlı Müftü Selim Mahallesindeki akaryakıt istasyonunda bir kedinin farenin peşinde koştuğunu gören vatandaş, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Kedi kaçan fareyi yakalamak için çaba sarfederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtarmayı başardı. Tıpkı çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'yi hatırlayan bu anlar etraftakilerin gülümsemesine neden oldu. Zaman zaman kedinin elinden kaçan fare akaryakıt depolarının altında saklandı. Buradan patileriyle fareyi çıkarmayı başaran kedi yuvarlayarak fare ile oynadı. Kedinin farenin peşini bırakmayacağını anlayan vatandaşlar kediyi kucaklarına alarak fareyi kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kedi ile farenin oyunu

Haber: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı),

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