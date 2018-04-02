Dha Yurt Bülteni-4

Suriye'nin batısından Münbiç'e doğru ABD'lilerin sevkiyatı sürüyor

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinden dün gece ABD ordusunun Münbiç ilçesine doğru yaptığı askeri sevkiyat devam etti. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki TIR konvoyunda, TIR'ların üzerinde yakıt tankerleri, askeri araçlar ve beton barilyerlerinin bulunduğu gözlendi. Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyat dün akşam saat 21.00 sıralarında başladı. ABD ordusunun yaptığı belirtilen sevkiyatta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bir konvoy Kamışlı'dan çıkarak Suriye'nin batısı ve Münbiç kentine doğru hareket etti. Konvoyda bulunan TIR'ların üzerinde ise askeri araçların, yakıt tankerlerinin ve bazı beton bariyerlerin olduğu görüldü. Konvoyda ambulanslar da bulunurken, söz konusu sevkiyatin son dönemde ABD ile Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun haline gelen Münbiç'e doğru gitikleri öğrenildi. Kamışlı kentinden çıkıp Münbiç ve Suriye'nin batısına giden sevkiyatın geçişi yaklaşık bir saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-ABD ordusunun Kamışlı'dan yaptığı sevkiyattan görüntüler

-Sevkiyatta yer alan TIR'ların görüntüsü

-TIR'ların üzerindeki beton bariyerler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),

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Sevgilisinin eski erkek arkadaşını Instagram'da tuzak kurup, bıçakladı

Konya'da kaporta tamircisi Enes Berrak (20), sevgilisi S.N.D.'nin (21) iddiaya göre, eski erkek arkadaşı M.K.'nin (21) birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine intikam almak için plan yaptı. Berrak arkadaşı Tuğçe D.'nin (23), M.K. ile sosyal paylaşım sitesi Instagram'da arkadaş olup, buluşmalarını sağladı. Ardından da Enes Berrak, buluşma yerine gelen M.K.'ye, diğer arkadaşı Fatih A. (20) ile saldırdı. M.K.'yi kurusıkı tabancanın kabzasıyla başından yaralayıp, karnından bıçaklayan Enes Berrak tutuklandı. Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen 21 Mart'ta saat 22.00 sıralarından merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Enes Berrak'a, sevgilisi S.N.D., eski erkek arkadaşı M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sevgilisinin anlattıklarına öfkelenen Berrak, M.K.'den intikam için arkadaşları Tuğçe D. ve Fatih A. ile plan yaptı. Enes Berrak bunun için de arkadaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden M.K. ile tanışmasını sağladı. Tuğçe D., M.K. ile yaklaşık 2 hafta sosyal medya üzerinden sohbet ettikten sonra onu Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir parka buluşmaya davet etti. Parkta bekleyen Berrak ile yanındaki arkadaşı Fatih A., buluşma noktasına gelen M.K.'ye saldırdı. İddiaya göre Enes Berrak, M.K.'yi tabancanın kabzasıyla vurup başından yaraladı, ardından karnından bıçakladı.

İKİ HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan M.K., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.K., polise, Tuğçe D. ile buluşmaya gittiğini ancak tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradığını anlattı. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Tuğçe D.'yi gözaltına alındı. Tuğçe D. ifadesinde Enes Berrak'ın sevgilisinin cinsel istismar iddiası üzerine intikam almak için plan yaptıklarını söyledi. Tuğçe D.'nin ifadesinin ardından Berrak ve olaya karışan oto boyacısı Fatih A. da gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Enes Berrak, ifadesinde sevgilisi S.N.D.'nin eski erkek arkadaşı M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması nedeniyle intikam almak için tuzak kurduğunu söyledi. Berrak, buluşma yerine gelen M.K.'yi önce kurusıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak, ardından da cebinden çıkardığı bıçağı karnına saplayarak yaraladığını itiraf etti.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Berrak, mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan M.K. ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin Asayiş Şubeden çıkartılması

Polis aracına alınması

Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,

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Su kuyusunda, yakılmış ceset bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınamayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

Bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, su kuyusu ve çevresinde inceleme yapıp, delil topladı. Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakıldığı tahmin edilen tanınamayacak haldeki ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Kuyudan genel görüntü

-Cesedin cıkartılmasından görüntü

-Kuyunun içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Tokat'ta amatör ligin final maçında gerginlik

Tokat'ta 1'inci Amatör Küme futbol yarı final karşılaşması sonrasında gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta 1'inci Amatör Küme Yarı Final maçında dün Pazarspor ile Niksarspor karşılaştı. Uzunburun sentetik sahada oynanan karşılaşmayı her iki takımın taraftarı da takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1- 1 berabere bitti. İkinci yarıda Niksar Belediyespor'lu Emre Sarıkaya takımın 2'nci gollünü attı. Karşılaşma Niksar Belediyespor 2-1'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonunda futbolcular soyunma odalarına giderken, Niksar Belediyespor taraftarlarının Pazarspor futbolcularına tepki göstermesi sonucunda gerginlik yaşandı. Bazı taraftarlar ise yerden aldıkları çakıl taşlarını Pazarspor futbolcularına atmaya başladı. Maç öncesi yoğun güvenlik önlemi alan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gerginliğe müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Çıkan gerginlikte ise Niksar Belediyespor taraftarlarından 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Maç sonrası gerginlik

-Polis ekiplerinin müdahalesi

-Genel detay

(178 MB)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Van'dan İran'a ayakkabı ihraç ediyor

İstanbul'da ayakkabı toptancılığı işi ile uğraşan Umut Taciroğlu (42), memleketi Van'a dönüp, kardeşi ile birlikte ayakkabı fabrikası kurdu. Van İş Geliştirme Merkezi'ne fabrikasını kuran Taciroğlu, İran'a kadın ve erkek spor ayakkabısı ihraç ediyor. Şimdilik 17 kişiyi istihdam eden Taciroğlu, Rusya ve Ukrayna ile görüştüğünü, anlaşma yaptığı takdirde çalışan sayısını 50'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla turizm alanında büyük bir gelişme gösteren Van'da, sanayi ve üretim konusunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. 2018 yılının ilk 3 ayı itibariyle 140 bini aşkın İranlının giriş yaptığı şehirde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Komşu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi ve yapılan tanıtım çalışmaları ile sadece turizm değil sanayi ve üretimde de kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak projeler hayata geçiriliyor. Bir dönem İstanbul'da ayakkabı toptancılığı yapan Vanlı girişimci Umut Taciroğlu da İran pazarını baz alarak Van'da spor ayakkabıları üretiyor. Van'ın gelişmeye açık, iyi bir ticari pazar olduğunu ve İran başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracat yapmak istediklerini belirten Taciroğlu, "Biz bu işin yabancısı değiliz daha önce bu işin toptan ve perakende satışını yapmıştık. Üretime geçmeyi düşündük, Van için hayırlı olacağını düşündük. Bizim ayakkabı işinde 50 yıllık bir geçmişimiz var. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) vesile oldu üretim yaptık. İran'ı baz alarak kurduk bu tesisi, orada iyi bir pazar var. Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimiz var. Ermenistan'dan arayan firmalar oldu. İhracat ağırlıklı çalışmayı düşünüyoruz. İran'a ihracat yaptık. Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir tesisiz, alt yapı sıkıntılarımız var, onları çözmeye çalışıyoruz. Yatırımcılara sesleniyorum. Van için yatırımlar yapılsın, Van iyi bir pazar. Şimdi 17 kişi istihdam ediyoruz, ileride bu sayıyı 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Günlük üretim potansiyelimiz 50 koli bunu da arttırmayı düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayakkabı fabrikası

-Makinaların ayakkabı üretiminden detaylar

-Yapılan paketleme

-Üretilen ayakkabılar

-Umut Taciroğlu ile röportaj

-Çevreden detaylar

Haber: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN,

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Probeach İzmir etabı tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Probeach Tour'un İzmir etabı sonuçlandı. Kadınlarda Aleyna Vence ve Khakimzanova Ksenia ikilisi şampiyon olurken, erkeklerde Murat Giginoğlu ve Volkan Göğtepe ipi göğüsledi.

TVF'nin düzenlediği Probeach Tour plaj voleybolu turnuvasının İzmir etabı, Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu ve Türk Böbrek Vakfı'nın sponsorluğunda, TVF Alsancak Plaj Voleybolu Kortları'nda, iki gün boyunca oynanan müsabakalarla gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada, İzmirliler de tribünleri boş bırakmadı. Kadınlar kategorisinde Aleyna Vence ve Khakimzanova Ksenia ikilisi şampiyon olurken, Ebru Karayılan-Tuğba Özdemir ikinci, Selin Yurtsever-Melis Ece Yurtsever kardeşler ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise, Murat Giginoğlu ve Volkan Göğtepe ikilisi birinci, Sefa Urlu-Hasan Hüseyin Mermer ikinci, Ali Berke Sağır-Engin Özbek üçüncü oldu. İzmir etap sponsorlarından Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Hayri Tuna Yükselen, dünya genelinde sağlıklı yaşam birçok çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu sponsorlukla da böbrek sağlığının korunması konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de hareket etmenin ve yaş fark etmeksizin spor yapmanın önemine değindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Maçlardan görüntü

Ödül töreninden görüntü

Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Hayri Tuna Yükselen ile röp.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ile röp.

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,