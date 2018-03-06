Dha Yurt Bülteni-4

1) KEREM KILIÇDAROĞLU TERHİS OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu. 15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak. Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Kerem Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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2)KÖYCEĞİZ'DE DAMAT CİNNETİ: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde damat Aydın Bozkurt, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Damat Aydın Bozkurt kullandığı 48 P 3262 otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt'un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın kullandığı 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı da açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya'yı olay yerinde öldürdü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek intihar etti. Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt'un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Jandarmanın incelemesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA/ KÖYCEĞİZ/ (Muğla),

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3)MEHMETÇİĞE ÖZEL İŞLEMELİ SEMAVER

AMASYA'da 53 yıldır semaverlere Danişment, Selçuklu ve Osmanlı motifleri işleyen 63 yaşındaki Mustafa Sofu, Afrin'de PKK/PYD'li teröristlerle mücadele eden Mehmetçiğe özel hazırladığı semaveri göndereceğini belirtti.

Amasya'da 53 yıldan bu yana semaver yapan 63 yaşındaki Mustafa Sofu, bakırdan yaptığı semaverlere Danişment, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yanında Amasya'nın tarihi ve turistlik mekanlarını da işliyor. Sofu, Afrin'de PKK/PYD'li teröristlerle savaşan Mehmetçiğin dinlenme zamanlarında çay içmeleri için ön tarafına Muhammed ve arka tarafına da Mehmetçiğin ve Türk bayrağı işleyerek hazırladığı semaveri gönderecek.

Amasya'da, semaver üretimi yapan Mustafa Sofu, kentin tarihi ve turistlik bölgelerini semaverlerin üzerine işleyerek turizme katkı sağlamaya çalışıyor. Sofu şu ifadelere yer verdi: "10 yaşından beri baba sanatı, bakır el sanatını bugünlere kadar getirdim. Bu 50 yılı aşkın süre içerisinde sürekli olarak Amasya'nın birçok turistlik değerleri olan yapıtları ve onlardaki rölyef bezemeleri bizim örf adetlerimize bağlı kalmak şartıyla hat sanatının mükemmel eserlerini bakıra aktarmaya, uygulayıcı usta olarak çalışıyorum. Bu çalışma süreci içerisinde yurt içinde olduğu kadar yurt dışında özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen işçilere yaz sezonunda sürekli olarak Amasya'nın tarihi değerleri olan Danişment, Selçuklu ve Osmanlı yapılarını mimariye ve yalı boyunu semaverlere aktararak, hem daha çok insanın görmesini ve daha çok ortama girmesini semaverle sağlıyoruz. Hem de ata sanatı yadigarı bu sanatın unutulmaması için çaba sarf ediyorum dedi.

Amasyalı semaver ustasından Mehmetçiğe özel semaver Afrin'de PKK/PYD'li teröristlerle mücadele eden askerlerimizin dinlenme zamanlarında çay içmeleri için özel motifli semaver hazırlıyorum diyen semaver ustası Sofu, şunları söyledi;

"Bu semaveri devletimizin bekası, can güvenliğimiz ve namusu Ekber için Afrin'de göğüs göğüse savaşan aslan Mehmetçiklerimize dinlenme anında kullanabilmeleri için bir semaver yapmaya çalışıyorum. Semaverin ön kısmında rölyef olarak tuğra şeklinde Muhammed ismi ve arka yüzeyine de Mehmetçiğimiz ve Türk bayrağı rölyefini işlemeyi tasarlıyorum. 10 gün içinde tamamlayacağım. İnşallah Mehmetçiğimizde teröristlerin kökünü kazıyacak. O zaman gönül rahatlığıyla ülkemizde huzur, barış olacak. ve dinlenme anında da bu semaverden çay içecekler. Bizim ordumuz ölümden korkmayan, ölümü korkutan Türk milletinin ordusudur. Peygamber ocağıdır. Biz onlara hiçbir şey yapamazsak, dua edelim. Muhakkak başaracaklar. Çünkü biz yedi düvelle savaştık, İstiklal ve Kurtuluş savaşlarında bin bir yoklukla savaştık. Şimdi ise lojistik desteği var, morali var, arkasında dua eden 80 milyon Türk insanı var. Muhakkak başaracaklarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmetçiğe hazırlanan semaver detay

-Semaver ustasından detay

-Semaverin motifinden detay

-İşleme yapılırken detay

-Röportaj

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3: 52-BOYUT 434 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,-

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4)KIZIYLA ÖĞRENDİĞİ İP ATLAMAYLA MARATONDA DÜNYA REKORU KIRDI

KIZIYLA ip atlamayı öğrenen Volkan Yıldız (38), 42 kilometre maraton koşusunda ip atlayarak bitiş çizgisine ulaşıp dünya rekoru kırdı. Maratonu 3 saat 29 dakikada 54 saniyede koşan Yıldız, ABD'li atlete ait dünya rekorunun yeni sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda rekorunun tescillenmesini bekliyor.

Kocaeli'de oturan Volkan Yıldız, 6 yıl önce kızı Zeynep Asya'yla gittiği parkta oynadıkları topun ağaçta kalması sonrası fazla kilolu olduğunu fark ederek spor yapmaya karar verdi. 90 kiloya ulaşan Yıldız, kilo vermek için başladığı koşuda maratonlara katıldı. Yıldız, kendisine hedef olarak belirlediği 42 kilometreyi 3 saatin altında tamamlama amacına 3 yılda ulaştı. Katıldığı yarışlarda maraton koşusunu 2 saat 51 dakikada tamamlayan Yıldız, daha sonraki koşuda farklı neler yapabileceği yönünde araştırma yaptı. Bu dönemde spor mağazasını gezen Yıldız, kızının ip atlamayı öğrenmek için ip satın almayı istemesiyle hayatında yeni bir dönem başladı.

İP ATLAMAYI KIZIYLA ÖĞRENDİ

Kızıyla ip satın almadan önce ip atlamayı hiç denemediğini anlatan Yıldız, hem kızının hem kendisinin kısa sürede ip atlamayı öğrendiğini belirtti. Koşularda farklı şeyler yapmak için ip atlamayla maraton koşmaya karar verdiğini aktaran Yıldız, "Spor mağazası gezerken kızım ip atlamayı öğrenmek istediği için ip satın aldık. Kızıma, 'Ben ip atlamayı bilmiyorum ki ilk önce kendim öğreneyim sonra sana öğreteceğim' dedim. Daha sonra hem ben hem kızım ip atlamayı öğrendik. Yaklaşık 1 yıl önce ip atlamayla koşulara katılmaya karar verdim. Katıldığım yarışlarda 5-10 kilometre yarıştım. İstanbul Maratonu'nda koştum, kendimi denedim ve yapabildiğimi gördüm" dedi.

DÜNYA REKORU KIRDI, GUİNNESS'TEN TESCİL BEKLİYOR

Yıldız, dünya rekoru ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alma hedefiyle 13. Uluslararası Antalya Runatolia Maratonu'na katıldığını anlattı. Maratonda 42 kilometreyi ip atlayarak 3 saat 29 dakika 54 saniyede koşup, bitiş çizgisine ulaştığını belirten Yıldız, ABD'li atlet Jerry Knox'a ait 4 saat 20 dakikalık dünya rekorunun yeni sahibi olduğunu söyledi. Maratonda ip atlama rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer almak için müracaatta bulunduğunu dile getiren Yıldız, yarışta çekilen görüntüleri yetkililere teslim edilip, rekorun tescillenmesini bekleyeceğini belirtti.

BAŞARISINI AFRİN ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN ETTİ

Yarışta kazandığı başarının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Yıldız, "Guinness Rekorlar Kitabı'nda maratonda ip atlayarak koşmada 3 saat 29 dakika 54 saniye tamamlama rekorunu Türkiye'ye kazandırmak istiyorum. Maratonda dünya rekoru kırdım. Bu başarımızı Afrin'deki şehitlerimize, kızıma ve koşu dünyamız gurubu üyelerine armağan ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Volkan yıldız maratonda koşarken görüntüsü

RÖP : Volkan Yıldız

Detaylar

188 MB -- 01.43 (HD)

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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5)ANNELER HEM FOLKLOR HEM DE TİYATRO DA VAR

ESKİŞEHİR'de 10 yıl önce Barbaros İlkokulu öğrenci velisi kadınlar tarafından oluşturulan 'Anneler Halk Oyunları Topluluğu', 2 yıldır Tepebaşı Belediyesi bünyesinde halk oyunları ve tiyatro çalışmalarını sürdürüyor.

Anneler Halk Oyunları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Hafize Erdoğan, çoğunluğu ev kadını olan 40 kişiyle halk oyunları ve tiyatro çalışması yaptıklarını, sergiledikleri oyunların izleyenlerin beğenisini kazandığını söyledi. Kendisinin 10 yıl önce Eskişehir Barbaros İlkokulu'nda okul aile birliği başkanlığını yaptığını belirten Hafize Erdoğan şöyle devam etti:

"Barbaros İlkokulu'nda kadın velilerin katılımıyla halk oyunları ekibi kurduk. Çalışmalarımız sürerken Tepebaşı Belediyesi bize destek oldu. 2 yıldır da belediye bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Profesyonel anlamda değil, amatör anlamda çalışıyoruz ama seyircilerimiz çok başarılı olduğumuzu söylüyorlar. Ama tabi ki takdir seyircinin. Halk oyunlarının yanısıra tiyatro çalışmaları da yapıyoruz. Sahnelediğimiz oyunlarda salon tamamen doluyor. Burası sirkülasyonu olan bir kadın topluluğu. Bugün 40 kişi çalışıyor. 3 ay geçiyor değişiyor. Tabi ki değişmeyen bir kemik kadro var. 10 yıldır Eskişehir'de elimizden geldiğince sahne sanatları ve tiyatro, halk oyunları, dans anlamında yaptığımız şeyleri seyirciye sunuyoruz. Özellikle kadın ağırlıklı, kadını anlatan, kadına öncelik veren oyunlar yapmaya çalışıyoruz."

Önümüzdeki mayıs ayında Antalya'ya gideceklerini ve tiyatro oyunlarını sahneleyeceklerini söyleyen Hafize Erdoğan, "kına gecesiyle ilgili tiyatro oyunu ile Antalya'da izleyicilerin karşısına çıkacağız" dedi.

Hafize Erdoğan, Afrin'deki askerler için dua ettiklerini söyleyerek, "cephedeki askerlerimize selam gönderiyoruz. Onların ayağına değil, ayakkabılarına taş değmesin diyoruz. Bütün dualarımız, sevgilerimiz onlarla. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın diyoruz. Hepsini kucaklıyoruz, sevgiyle. Allah'a emanet olsunlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anneler Toplululuğu'nun sahneledikleri tiyatro ve halk oyunları gösterilerinden çekilmiş görüntüler,

-Topluluğun sanat yönetmeni Hafize Erdoğan'ın konuşması,

-Anneler Topluluğu'nun halk oyunarı çalışması yaparken çekilen görüntüleri,

-Hafize Erdoğan'ın Afrin'deki askerler için konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,

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6)10 YAŞINDAKİ IRMAK, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SAÇINI BAĞIŞLADI

ANTALYA'da ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Irmak Ateşsaçan, kanser tedavisinde saçları dökülen çocuklara peruk yapılması için saçını bağışladı.

Antalya'da oturan Nurye ve Cengiz Ateşsaçan çiftinin 3 kızından en küçüğü Irmak, yaşıtlarına örnek olacak bir davranışta bulundu. 2 yıl önce bir televizyon programında lösemi tedavisi görürken saçı dökülen küçük yaştaki bir hastayı gören Irmak, lösemiyi ve bu hastalığa yakalananların saçının neden döküldüğünü araştırdı. Özellikle kız çocuklarının saçının dökülmesine çok üzüldüğünü ve hastalık sürecinde peruk kullandığını gören Irmak, çok sevdiği saçını uzatmaya karar verdi.

Saçlarının 30 santime ulaşmasının ardından kestirmeye karar veren Irmak, sosyal medya üzerinden gönüllü kadınların bir araya gelerek oluşturduğu 'Kadının Sesi' platformuna ulaştı. Platformun kurucusu İnayet Öztürk Yücetaş'a saçını bağışlamak istediğini belirten Irmak, bağış için platform üyelerini evine davet etti. Örülmüş halde kestirilen saçı teslim almaya gelen İnayet Öztürk Yücetaş, "İlk defa böyle bir bağışla karşılaştık. 10 yaşındaki bir çocuğun böyle duyarlı olması bizi çok duygulandırdı. Peruk yapılması için saçını bir vakfa bağışlayacağız. İnşallah Irmak'ın isteğini yerine getireceğiz" dedi.

Kesilen saçı bir çocuğun mutlu olması için kullanılacağı için sevindiğini belirten Irmak Ateşsaçan, "Kesilen saçlarım benim işime yaramayacak. Onlar belki bundan mutlu olur diye bağışlamak istedim. 2 yıl önce saçlarımı uzatmaya karar verip bu sürede iyi baktım, hiç kestirmedim. Lösemili çocukları görünce üzülüyorum. Saçlarımın peruk yapılmasını istiyorum" dedi.

Bağışlanan saç, peruk yapımında kullanılması için İstanbul'daki bir vakıfa ulaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Irmak Ateşsaçan ve saçlarından detay

Irmak Ateşsaçan'ın kesilmiş saçından detay

İnayet Öztürk Yücetaş'tan detay

Irmak Ateşsaçan röp

İnayet Öztürk Yücetaş röp

Saçların teslim edilmesi

2.20DK///258 MB (HD)

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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7)OTOMOBİL ZULASINDA 18 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polis, asayiş uygulamasında durdurduğu bir otomobilin ön teker çevresine gizlenen 18 kilo 376 gram eroin ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ösel eğitimli narkotik köpekleri, aracın ön teker bölümüne tepki verince ekipler harekete geçti. Aracın tekeri sökülerek, kaportanın iç kısmına soba borusu içerisine gizlenen 36 paket içindeki 18 kilo 376 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü O.Ç (38) gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Narkotik köpeğinin otomobilde arama yapması

Kapartoya tepki vermesi

Kaportadan çıkarılan narkotik maddeler

Narkotik maddeden detay görüntü

Tekerleğin çıkarılması

Narkotik maddelerin çıkarılması

Ele geçirilen malzemelerden toplu görüntü

SÜRE: 02'10" BOYUT: 132 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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(ÖZEL)

8)KURU AĞAÇ DALLARINI SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

MALATYA'da yaşayan ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat (53), kuru ağaç dallarını, ev ve el eşyası haline dönüştürüyor.

Ağaç sanatı üzerine 1970 yılından beri çalışan Mikail Fırat, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde kuru ağaçları, doğal halini bozmadan masa, kürsü, sehpa, küllük, mumluk, anahtarlık ve şamdan gibi el ve ev eşyasına dönüştürüyor. Fırat, ürünlerini açtığı dükkanda sergiliyor. Ürünleriyle özellikle Malatya'ya gelen turistlerin ilgisini çeken Fırat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. Kayısı, çam, ceviz ve meşe ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türünden akla gelebilecek her türlü araç, gereç ve süs eşyası yaptığını belirten Mikail Fırat, "Ağaç dallarıyla sehpa, mumluk yapıyoruz ve nişan tepsisi gibi ev eşyası yapıyorum. Elimden geldiğince kuru ağaç dallarını malzemelere dönüştürüyorum. İnsanlar, buraya geldiklerinde ne tür malzeme isterlerse ona göre yapıyorum ve değişik fiyatlarla satıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kuru ağaçlardan detaylar

İşlenen ağaçlardan görüntüler

Atölyenin dışından görüntü

Mikail Fırat'tın çalışmaları

40 ayaklı masadan detay

Atölyenin içinden görüntü

Mikail Fırat'ın ağaçları işleme görüntüsü

Süslerden detaylar

Mikail Fırat röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 242 MB