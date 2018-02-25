Dha Yurt Bülteni-4

1)'ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 37'NCİ GÜN; 2 BİN 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 37'nci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 18'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırı ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik bombardımanı ile başlayan ve 37'nci gününe giren harekat, hava ve kara operasyonları ile devam ediyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürüyor. 37'nci gününe giren harekatta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 87'si son 24 saatte olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana 2 bin18 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GAZİANTEP/DHA

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2)SINIRA JÖH VE PÖH SEVKIYATI SÜRÜYOR

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Hareket (PÖH) timler, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan ' İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne gelmeye devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Afrin kırsalında bulunan Kilis ve Hatay'ın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırıların yapıldığı çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından alınarak özgürleştirildi. Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskün mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucularının Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi'ne gelişi devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren farklı kentlerden otobüs ve zırhlı araçlarla Müşterek Görev Merkezi'ne gelen JÖH ve PÖH'lere yakınları ile ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Yakınları ve vatandaşlar asker ve polislere sloganlar ile merkezin kapısına kadar eşlik etti. Merkeze giren güvenlik güçleri harekatta görev aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, yakınları da operasyona katılanlara sürekli dua ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Müşterek Görev Merkezi

Timlerin merkeze gelişleri

Merkez önündeki asker ve polislerin yakınları

Askerlerin uğurlanması

Askerlerel röp.

Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ-(ISLAHİYE)DHA

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3)15 TEMMUZ GAZİSİ SAĞLIKÇILAR, MEHMETÇİK İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK SINIRDA

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında silah ve şarapnel parçalarıyla yaralanıp gazi olan doktor Mehmet Celal Almaz ile sağlık görevlisi Abdulkadir Durmuş, gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alarak, Suriye sınırındaki Kilis'e geldi. Mehmetçikle omuz omuza görev yapan doktor Mehmet Celal Almaz, "FETÖ'nün teröristlerine karşı durduk, şimdi de PKK/PYD'li teröristlere karşı duran askerlerimiz için buradayız" dedi.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlere direnirken silah ve şarapnel parçalarıyla yaralandıkları için hem gazilik ünvanı alan, hem de Devlet Övünç Madalyası verilen Doktor Mehmet Celal Almaz ile sağlık görevlisi Abdülkadir Durmuş, gönüllü olarak sınırın sıfır noktasında görev aldı. Mehmetçikle omuz omuza görev yaparak yaralı askerlere ilk müdahaleyi yapan, onları hayatta tutmak için büyük çaba gösterip hastaneye yetiştiren Mehmet Celal Almaz ve Abdülkadir Durmaz, arkadaşlarının da gururu kaynağı oldu.

FETÖ'DEN SONRA TERÖRİSTLERE DE KARŞI DURUYORUZ

Sınırda görevli Doktor Mehmet Celal Almaz, "15 Temmuz gecesi asker görünümlü teröristleri durdurmak için evden çıktım. Cumhurbaşkanımıza kalkan olmak içini külliyeye gittim. Bu sırada helikopterden atılan bombanın şarapnel parçasıyla yaralandım. Tedavimin ardından bana madalya verdiler" dedi.

FETÖ'den sonra başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlere karşı duracaklarını ifade eden Doktor Almaz, "Afrin harekatı için görevlendirme olacağını duyunca, hemen gönüllü oldum. Müdürlerimiz de ısrarlarımızı kırmadı ve beni buraya gönderdi. Ankara'da FETÖ'cü hainlere karşı durduk, burada da PKK/PYD'li teröristlere karşı duran askerlerimiz için buradayız. Kahraman Mehmetçiğimiz aslanlar gibi çarpışıyor. Onlara bir şey olmaması için dua ediyoruz. Eğer olursa da burada hazır bekliyoruz" diye konuştu.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DA GÖREV ALMIŞ

Gazi sağlıkçılardan Abdülkadir Durmuş ise Fırat Kalkanı Harekatı'nda da görev aldığını anlattı. Askerlerin gözünün arkada kalmamasını isteyen Durmuş, "15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde sivil araçlarla gelen FETÖ'cü askerlerin açtığı ateşle yaralandım. Sonra gazilik unvanı verildi ama ben zaten görevimi yapmıştım. Kendi görev aldığım Ankara'daki kurumda yerimde duramadım. Operasyon başladığı günden beri bir an önce bu bölgeye gelmek istedim. Diğer arkadaşlarımız, zaten görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Güvenlik güçlerimizin yaralarını sarmak için yüzlerce gönüllü arkadaşımızla beraber burada hazır bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mehmet Celal Almaz ile röportaj.

Abdülkadır Durmuş'la röportaj

Doktorların göreve gitmeleri

Doktorların görev yapmaları

Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS/DHA

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4)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. TEM ve D-100'ün bazı kesimlerinde yol tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, yeşil alanlar da beyaza büründü. Trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Bolu Dağı'nda sürücüler Bolu Dağı Tüneli mevkiinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı, araçların geçişi

-Karayolları araçları, detaylar

25subat Süre: 01: 56 Boyut: 217.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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5)GÜNEŞLİ GÜNLERİN YAŞANDIĞI ANAMUR'DA KAR SAVAŞI

TÜRKİYE'nin en güney ucunda olması nedeni ile yılın yaklaşık 300 gününü sıcak ve güneşli yaşayan Mersin'in Anamur ilçesine Torosların yüksek kesimlerinden getirilen kar, 7'den 70 herkesin unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu.

Anamur Belediyesi, hiç kar yağmayan ilçeye Torosların eteğindeki Kaş Yaylası'ndan kamyonlarla 80 ton kar getirdi. Ekip tarafından Cumhuriyet Meydanı'na karın yerleştirildiğini gören her yaştan insan da alana akın etti. Ekiplerin çalışmasını tamamlanmasının ardından 7'den 70 herkes adeta çocukluğuna dönerek soluğu karın üzerinde alarak kartopu oynadı. Kimi de kardan adama yakarken bazıları da cep telefonu ve kameralarla kar keyfini kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Bu arada Belediye Başkanı Mehmet Türe, bu yıl Türkiye'ye pek kar yağmadığını belirterek, "Bu yıl kar yağmadı ancak Erciyes'ten mi getirirsiniz, Kayseri'den mi bilmem? Bu yıl bu kar buraya gelecek dedim. Arkadaşlar Anamur'a 50 kilometre uzaklıktaki Kaş Yaylası'ndan kamyonlarla getirdi. Şu anda herkes mutlu inşallah vatandaşlarımız kazasız belasız gönlünce eğlenir" dedi.

Başkan Türe'yi konuşması sırasında deyim yerindeyse vatandaşlar kar topuna tuttu. Bir taraftan kartopu oynayarak bir yandan kardan adam yaparak gönüllerince eğlenen vatandaşlara Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' parçası ve Belediye Konservatuar Müdürlüğü öğrencilerinin söylediği parçalar eşlik etti. Meydana kurulan tezgahlarla meydanda kartopu oynayan vatandaşlara sıkma portakal suyu ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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Kamyonların karı yıkması

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile röp.

Vatandaşların kar topu oynaması

Vatandaşlarla röp.

Kar savaşının yapılması

Vatandaşın kardan adam yapması

Portakal suyu ikram edilmesi

Süre: 03'51" Boyut: 145 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ (ANAMUR) MERSİN,(DHA

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6)ULUDAĞ'A HAFTA SONU GÜNÜBİRLİKÇİ AKINI

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşıyor. Yoğunluk nedeniyle yaya ve araç kuyruğunun oluştuğu Uludağ'da, Jandarma ekipleri trafiğe müdahalede bulunuyor.Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, zirvede kışın tadını çıkartıyor. Kar kalınlığının 1 metre 20 santimetre olarak ölçüldüğü beyaz cennette, hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Aileleri ile birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tatilciler ile günübirlikçiler Uludağ'a akın etti. Yoğunluk nedeniyle yaya ve araç trafiği oluşurken, Jandarma trafik ekipleri trafiğin tıkanmasını önledi.

Vatandaşlar kiraladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarırken, zaman zaman yaşanan ufak kazalar pistlerde renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların yoğunluğu işletmecilerin de yüzünü güldürürken, kiraladıkları kızaklarla eğlenen tatilciler, Uludağ'dan mutlu şekilde ayrılıyor.Hafta sonları günde 3 bin kişinin geldiğini belirten kızak işletmecisi Nusret Santur, yoğunluktan memnun olduğunu söylerken, "Bu sezon güzel geçiyor. Herhangi bir eksikliğimiz yok. İnsanlar da memnun. Pistimizde aynı anda 400 kişiyi alabiliyor." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Uludağ oteller bölgesinden kalabalık görüntüler

-Araçların ve yayaların yoğunluğu

-kızakla kayan vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Kızak işletmecisi ile röportaj

-Jandarma trafik ekiplerinin trafik akışını sağlaması

-Detaylar

Süre: 4 dakika 17 saniye Boyut: 480 MB

Mehmet İNAN/BURSA,-

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7)TOKİ BAŞKANI TURAN: MUTLAK KALİTE PRENSİBİ İLE ÇALIŞIYORUZ

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gaziantep'te gaziler ve şehit yakınlarına yönelik yaptırılan toplu konutlarda incelemelerde bulundu. Ergün, kurum olarak önceliklerinin kalite olduğunu belirterek, "Mutlak kalite prensibi ile çalışıyoruz. Kendi oturmadığımız evleri teslim almıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Turan, gaziler ve şehit yakınlarına yönelik Mavikent Mahallesinde yapılan toplu konut alanını ziyaret etti. Burada inşası devam eden konutlar hakkında bilgi alan Turan, örnek daireleri inceledi. Gaziantep'in, TOKİ'nin en çok konut yaptığı şehirlerden birisi olduğunu dile getiren Turan; şunları dedi:

"Bugüne kadar kentte yaklaşık 21 bin konut yaptık ya da yapım aşaması devam ediyor. Şu anda Gaziantep'te 'Kuzey Şehir' adı altında Türkiye'ye örnek olacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 3-4 bin konutun çalışması devam ediyor. İçinde bulunduğumuz şantiye gerçekten özel bir proje. Gaziantep genelinde yaşayan şehit yakını, gazilerimiz ve gazi yakını ailelerimiz için yapılmış konut alanı. Yakından takip ettiğimiz özellikli bir proje. Toplu Konut İdaresi'nin son 3-4 yıldır uygulamaya çalıştığı yöresel mimarinin yatay daha düşük yapılaşma koşulları tabi bölgesine göre daha düşük yapılaşma koşulları. Bu bloklarda çevresine göre daha düşük katlı bloklar. Tabi geniş sosyal alanları da olan bir proje. Yine TOKİ'nin son yıllarda ortaya koyduğu mutlak kalite prensibi ile çalışıyoruz. Gerçekten kaliteli konutlar. Burada şehit ve gazi yakınlarımızın onların değerli büyüklerine kullanılacak olan konutlar. Bizim arkadaşlarımızla konuştuğumuz şey şu; kendi oturmadığımız daireyi teslim almayacağız. Yani bu dairede ben oturacaksam kendi annemi, babamı içeri sokacaksak böyle teslim almamız gerekir."

Görüntü Dökümü

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Binaların yapıldığı alan

TOKİ Başkanı Turan'ın alana gelmesi

Turan'ın iclemeleri

Turan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Cansel KİRAZ- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 281 MB

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8)KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN DİRENDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Hastaneye gitmemek için direnen yaralı sürücü Salih Y.(47) zorla ambulansla bindirildi.

Kaza, gece saatlerinde Bozahane kavşağında meydana geldi. Salih Y.'nin kullandığı 67 SE 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Polis, araçtan çıkarılan Salih Y.'nin tedavisi için sağlık ekiplerine haber verdi. Alkollü olduğu tespit edilen Salih Y., sandalyeye oturarak ambulansın gelmesini bekledi. İlk önce polise hastaneye götürülmesini isteyen Salih Y., gelen sağlık ekiplerini görünce tedavi olmak istemedi. Eve gitmek istediğini söyleyen Salih Y., polis zoruyla ambulansa bindirildi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih Y.'nin yapılan kontrolünde 264 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri, araçtan görüntü, Salih Y.'nin sandalyede oturması

-Salih Y.'nin zorla yerinden kaldırılarak ambulansa götürülmesi

-Polise ve sağlık ekiplerine direnmesi, ambulansa alınması

Süre: (6.18) Boyut: (376 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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