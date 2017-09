Dha Yurt Bülteni-4

1)BURDUR'DA KAZA: 5 YARALI



BURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.



Burdur'dan Antalya istikametine giden Ahmet Bayka yönetimindeki 15 AG 733 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak MAKÜ 15 Temmuz Şehitler Ormanı'ndaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Kamil Zengin, Zehra Zengin, Mustafa Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Ahmet Bayka'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



2)OTOBÜSLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI: 3 YARALI



ORDU'nun Ünye İlçesi'nde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kaza, Ordu- Samsun karayolu Ünye Cezaevi sapağında meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Sinan Telci (48) yönetimindeki 34 BN 6268 plakalı yolcu otobüsü, Celal Yaprak'ın (63) kullandığı 52 HE 024 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, otomobil sürücüsü Celal Yaprak, otobüs şoförü Sinan Telci ile otobüste yolculuk yapan Emine Yıldız (64) yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



3)KÖYLÜLERİN VE HAYVANLARININ YİYECEKLERİ KÜL OLDU



ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Atlıkonak köyünde çıkan yangında 3 ev zarar gördü, köylünün ve hayvanların kışlık yiyecekleri ise kül oldu. Can pazarının yaşandığı yangını itfaiye güçlükle kontrol altına aldı. Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki 75 hane, 400 nüfuslu Atlıkonak köyünde Ziyattin Sirkeci, Mutlu Akbaba ve Mehmet Yüce'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çevredeki evlere sıçrayan yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 3 ev zarar görürken 4 bin balya ot, saman ve halkın tandır evinde sakladığı kışlık erzağı kül oldu. Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyleyen Köy Muhtarı Ahmet Çalmaşur, "Yaklaşık 150 ila 200 bin lira zarar var. 3 eve ait saman, ot, tezek ve kışlık yiyecekler kül oldu gitti. Evlerde hafa şekide zarar gördü. Akşam 18.00'da çıkan yangın gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Tek sevincimiz can kaybının olmayışı" diye konuştu



Öte yandan yangınla büyük bir mücadele veren ve saatlerce dumanın içinde kalan itfaiye erlerine vatandaşlar sık sık ayran yaparak ikramda bulundu.



4)BAŞINA TAŞLA VURDUĞU 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE



SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, akrabasının çocuğu 5 yaşındaki Hamza K.'yı başına taşla vurarak ağır yaralayan 27 yaşındaki Yakup K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup K.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü,



Olay, Bafra İlçesi Dededağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup K., akrabasının çocuğu Hamza K.'yi oyun oynadığı sırada tekme atarak yere düşürdü. Sonra eline aldığı taşla başına vuran Yakup K.'yı gören çevredekiler, duruma müdahale edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hamza K.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.



Gözaltına alınan şüpheli Yakup K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



ÖZEL)



5) DENİZİ OLMAYAN KAHRAMANMARAŞ, YILDA 20 MİLYON DOLARLIK BALIK İHRAÇ EDİYOR



DENİZE kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş'tan, 55 ülkeye yılda 20 milyon dolarlık 6 bin ton alabalık ihraç ediyor. Türkiye'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisinin de bulunduğu kentte alabalık sektöründe 4 bin kişi çalışıyor.



Dondurması, biberi ve tarhanasıyla ünlü olan Kahramanmaraş, yetiştirdiği alabalıklarla da adını duyurmaya başladı. Akarsu kenarlarına beton havuzlardan yapılan tesislerde 1970'li yıllarda amatörce başlayan alabalık üretimi aradan geçen zamanda artmaya ve profesyonelce yapılmaya başladı. 2003'te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın alabalık üretimini desteklemesiyle birlikte alabalık üretimine ilgi artmaya başladı ve karada beton havuzlar dışında baraj göllerinde de yeni tesisler açıldı.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TESİSİ KAHRAMANMARAŞ'TA



Alabalık üretimindeki bu potansiyel nedeniyle, bir holding tarafından kente balık işleme ve paketleme tesisi kuruldu. Yıllık 18 bin ton işleme ve paketleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük tesisinin Kahramanmaraş'a kurulmasıyla birçok tesis kapasitesini artırırken, yeni tesisler de açılmaya başladı. Kahramanmaraş, 41 alabalık üretim tesisi ile adeta denize kıyısı bulunan şehirlerle yarışmaya başladı. 70'li yıllarda amatörce yapılan alabalık üretimi şimdilerde yıllık 20 milyon dolarlık 6 bin ton balığın ihraç edildiği büyük bir sektör haline geldi.



BÜLBÜL: 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Orhan Bülbül, alabalık ihracatında Kahramanmaraş'ın Türkiye'de 3'üncü olduğunu söyledi. Kentteki tüm tesislerin düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Bülbül, "18'i baraj göllerinde özel ağ kafeslerde, 23'ü de karada beton havuzlarda olmak üzere ilimizde 41 tesiste alabalık üretimi gerçekleşmektedir. Yılda 6 bin ton balık işlenerek ihraç edilmektedir. Balıkların ihraç değeri ise 20 milyon dolar civarındadır. Bölgemizde bulunan 41 işletme 4 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Bakanlık olarak da bizler üreticilerin yanındayız. Ürettikleri balıklara kilo başına 75 kuruş, 1 kilo ve üzerindeki büyük alabalıklar için ise kilogram başına 1 lira destekleme verilmektedir" diye konuştu.



ŞEKER: 55 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR



Kılıç Holding Alabalık İşletmeleri Direktörü Taner Şeker ise, Türkiye'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisinin Kahramanmaraş'a kurulmasındaki en önemli etkenlerin kentin 2007'de kalkınmada öncelikli iller arasında olması, limanlara yakınlığı ve su havzası bakımından büyük olması olduğunu söyledi. Balık işleme tesisinin yanında Kahramanmaraş'a yıllık 50 milyon adet üretim kapasitesine sahip kuluçkahane de kurduklarını belirten Şeker, "Balıklar tesisimizde taze temizlenmiş, dondurulmuş ve füme şeklinde işlenip paketlenir. Yıllık 6 bin ton balık, Avrupa ve Rusya başta olmak üzere Suudi Arabistan, Irak, Dubai'nin aralarında bulunduğu 55 ülkeye ihraç edilir" dedi.



6)MISIRLI KOCA, EŞİNİ, ZENGİN BİR TÜRK İLE EVLENMEK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



KONYA'da, Mısırlı 1 çocuk annesi eşi Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul (35) ve evlerinde kalan Faslı kadın misafiri Fatıma Boumendıl'ı (55) boğazını keserek öldüren Amrmohamed İbrahim Mohamed (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşini 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürdüğünü itiraf eden Mohamed'in, onu kendisinden ayrılıp zengin bir Türkle evlenmek istediği için; misafirleri kadını da bu kararı almasında teşvik edip, aralarını bozmaya çalıştığı gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.



Olay, geçen salı günü merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Atalay Sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı arkadaşı Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın evine çıktı. Boumendıl'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları saat 22.30 sıralarında durumu polise bildirdi.



2 KADIN BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un vücudunun çeşitli yerlerinde 4 ve aynı evde kalan Fatıma Boumendıl'ın da 22 yerinde bıçak darbesi ve her ikisinin de boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu.



Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki oğlunu yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı.



EVDEN AYRILIRKEN SOKAKTAKİ VATANDAŞLARLA TOKALAŞMIŞ



Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yanında 3 yaşında oğlu bulunan Mohamed'in, evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı tanıdıklarıyla rahat tavırlarla tokalaşıp selamlaştığını, ardından da olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Polis, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında ise Mohamed'in çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti.



OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TEMASA GEÇİLDİ



Çalışmasını titizlikle sürdüren polis, otobüs şoförüyle temasa geçip Adana otogarına geldiğinde kapıları kapatmasını kimseyi indirmemesini söyledi. Şoför, otogara geldiğinde kapıları kapattı ve Mohamed, hazır belkeyen polis ekibi tarafından yanında oğluyla birlikte yakalandı.



EŞİ ZENGİN BİR TÜRK ERKEKLE EVLENMEK İSTEMİŞ



Mohamed, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi. Yanındaki oğlu da devlet koruması altına alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde öldürdüğü Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un ikinci eşi olduğunu ve 3 aydır evde kalmadığını belirten Mohamed'in, eşinin kendisinden ayrılıp zengin bir Türk erkekle evlenmek istediğini ileri sürdü. Mohamed, "3 aydır eve gitmiyorum. Eşimle ayrı yaşıyorum. Zaman zaman dışarlarda yatıyorum. Mısır'da kamyonlarım vardı. İşlerim iyiydi. Orada iflas ettikten sonra ikinci eşim Sanaa ile birlikte 6 ay önce Türkiye'ye geldim. 5 aydır da Konya'dayız" dedi.



Evlerinde misafir olarak kalan Fatıma Boumendıl'ın eşini, kendisinden ayrılıp zengin bir Türk erkekle evlenmesi için kandırdığını iddia eden Mohamed, "Fatıma, eşime 'Bunu bırak sana zengin bir Türk bulup onunla evlendireyim' dedi. Eşimde bana 'Senden ayrılıp zengin bir Türk ile evleneceğim' dedi. O gün akşam barışmak için eve gittiğimde eşyalarımın toplanıp bir çantaya konulduğunu gördüm. Evde eşim yoktu, Fatıma ile karşılaştım. Ona 'Neden bizi ayırmak istiyorsun?' dedim. Fatıma, sakin sakin konuşurken bağırmaya başladı. Ben bağırmamasını söyledim. Bağırmaya devam edince sinirlenip mutfaktan bıçağı alarak defalarca bıçakladım" dediği öğrenildi.



EŞİNİ, OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ



Fatıma Boumendıl'i öldürdükten sonra 1 saat 15 dakika eşinin eve gelmesini beklediğini belirten Mohamed, "Fatıma'yı öldürdükten sonra o sıra evde olmayan eşimi bekledim. 1 saat 15 dakika sonra eşim aşevinden aldığı yemekle, kucağında oğlumla eve geldi. Elimdeki bıçakla eşime saldırdım. Onu 'hain, hain' diye bağırarak boğazını kesip öldürdüm. Sonra oğlumda birşey var mı diye üzerini kontrol ettim. Ardından çocuğumun elini, yüzünü yıkayıp evden çıkarak otogara gittim. Gaziantep otobüsüne bilet alıp otobüsü bindim." dediği öğrenildi.



5 GÜN ÖNCE EŞİNİ DÖVEREK HASTANELİK ETMİŞ



Yapılan soruşturmada Amrmohamed İbrahim Mohamed'ın 5 gün önce de eşini, kıskançlık krizi sonucu dövüp başından yaraladığı ortaya çıktı. Başından yaralanan Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Sanaa'nın dayağın ardından eşinden şikayetçi olduğu ve bunun üzerine çiftin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi. İfadelerinin ardından oturma izinleri olmadığı belirtilen Amrmohamed İbrahim Mohamed'e, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 15 gün içerisinde ailesiyle birlikte Türkiye'yi terk etmesi istendiği belirtildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Amrmohamed İbrahim Mohamed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



