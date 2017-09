Dha Yurt Bülteni-4

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



1)GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan 25 yaşındaki sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya'nın Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.



Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki üs bölgesine geçen pazar günü PKK'lı teröristler tarafından Irak sınırından yapılan havanlı saldırıda sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan İbrahim Halil Çetinkaya, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.



İbrahim Halil Çetinkaya'nın şehit olduğu haberi belediye işçisi babası Mehmet ve annesi Meliha ile yakınlarını yasa boğdu. Şehadet haberinin ardından Çetinkaya ailesinin Selimiye Mahallesi'ndeki evi ve sokağa Türk bayraklarıyla donatıldı. Yakınlarının taziyeye geldiği şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa çadır kuruldu ve sağlık ekipleri de de hazır bekletildi.



Vatani görevini tamamlayıp, 3 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit İbrahim Halil Çetinkaya'nın 6 kardeşinin olduğu ve 5 gün sonra izne geleceği bildirildi.



Şehit sözleşmeli er Çetinkaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Türk bayrakları



Şehidin evi



Taziye çadırı



Şehidin yakınları



Şehidin sağlık fotoğrafı



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB



=====================================================



2)KASKSIZ VE EHLİYETSİZ MOTOSİKLET, OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI. 2 YARALI



KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesindeki kavşakta otomobil ile ehliyeti ve kaskı bulunmayan, üzerinde sürücü ile 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada, Motosiklette bulunan ve sürücüsü ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale"ye bağlı Yahşihan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Osman Öden kavşağı'nda dün akşam sata 21.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Kocabey'in kullandığı 06 AS 8754 plakalı otomobil ile Çetin Koçdoğan yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü Koçdoğan ile arkasında bulunan kasksız Ali Osman Koçdoğan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Koçdoğan'ın hayati tehlikesi bulunuyor.



Görgü tanıkları, kaza ile her gün bu kavşakta kazaların meydana geldiğini, ancak önlem alınmadığından yakınırken, "Bu kazalar ne zamana kadar devam edip, analar ağlayacak" dediler.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Kaza yerinden detay görüntüler



Motosikletin hurda yığını görüntüsü



Kaza yerinde biriken vatandaşlar



Röportaj



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



==================================================



3)STK'LAR DONANMA DAVASINI İZLEMEYE GELDİ



KOCAELİ'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davaları kapsamında hazırlanan 872 sayfalık iddianame kapsamında 53 tutuklu 92 sanık hakkında açılan davanın üçüncü gününde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden oluşan yaklaşık 30 kişiden oluşan gurup davayı izlemeye geldi.Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi'nde kurulan duruşma salonuna 872 sayfalık iddianame kapsamında 92. Sanıklı davanın üçüncü gününde sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Cezaevi önüne bugün Kocaeli Kültür Teşekkülleri Platformu adı altında 42 Sivil Toplum Kuruluşundan oluşan 30 kişilik gurup davayı izleme geldi. Cezaevi içinde basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunun söylenmesi üzerine gelen STK üyeleri sanıkların duruşma salonuna getirilişleri sırasında "Kocaeli Vatan Nöbetinde", "Ey kukla feto! O yalan bu yalan şehitler, gaziler, darbe de mi yalan?" yazılı dövizler açtı. Cezaevi dışında STK temsilcilerine adına açıklama yapan Şahin Yaşlı "Buradan Kocaeli halkına şunu söylemek istiyorum FETÖ davalarının en önemli davası olan donanma ana davası burada başladı. Ama gördüğüm şu ki Kocaeli halkının bundan haberi yok çok ilgisiz ve alakasız. Bizim burada yapmak istediğimiz şey Kocaeli halkının bu davalara ilgisini toplamak ve burada Türkiye'nin en önemli davalarından birisinin başladığını bildirmek istiyoruz. Buraya sadece STK başkanları olarak geldik ama bundan sonra çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz. Kocaeli halkının dikkatini toplayana kadar bu eylemlerimiz devam edecek." dedi.STK'ların burada yapılan duruşmalara dikkatlerini çekmek istediklerini söyleyen Şahin Yaşlı konuşmasını söyle sürdürdü:



"Allaha hamdolsun ki kahraman milletimiz 15 Temmuzda vatanımıza, milletimize, devletimize, değerlerimize, demokrasimize karşı işgal hareketini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlı duruşuyla önleyerek, tarihteki zaferlere bir yenisini eklenmiştir. Biz gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak halkımızın da diğer STK'ların da dikkatini burada yapılan duruşmalara çekmek istiyoruz. Bu davaları takip noktasında gösterilecek bir gevşemenin, diğer illerde ortaya çıkan bazı olumsuzluklara zemin oluşturulmasını istemiyoruz. Sandıktan yetki almadan iktidar olmaya çalışan her kurum, kuruluş, odak, parti, örgüt, vesayetçi bizim gönlümüzde bizim gözümüzde merduttur. Biz buna ne pahasına olursa olsun geçit vermeyeceğiz. dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Sanıkların getirilişi



-Açıklama yapan Şahin Yaşlı



Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli)(DHA



=====================================================



4)AKSARAY'DA FETO/PDY OPERASYONU: 8 GÖZALTI



AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin örgütün 'Bylcok' adlı şifreli haberleşme programını kullandığını belirlendi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için da çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))



==========================================



5)KIRKAĞAÇ KAVUNLARI YARIŞTI



MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde düzenlenen kavun yarışmasına katılan 11 üretici ürünlerini sergiledi. Kırkağaç'ın kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamında kavun yarışması düzenlendi. Belediye önünde gerçekleştirilen kavun yarışmasına 11 kavun üreticisi katıldı. 5 kişiden oluşan jüri, üreticilerin kavunlarını tek tek tadarak en lezzetli olanı seçti. Metin Tarhan'a ait kavun Kırkağaç'ın en lezzetli kavunu seçilirken, ikinci Hüseyin Ördek, üçüncü ise Mustafa Baldenir'in kavunu seçildi. İlk üçe giren yarışmacılara Kırkağaç Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından zirai ilaç çekleri hediye edildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin katılımıyla kavun taşıma yarışması ve kavun yeme yarışması düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen etkinliklerde mehter takımı gösteri sundu.



AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Kırkağaç ve Ege Bölgesi'nin düşman işgalinden kurtulmasında kahramanlık örneği veren Bakırlı Saçlı Efe'nin torunu Zuhal Efe Günseren'e plaket verdi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Kavunlardan detay görüntü,



-Kavun yeme yarışmasından görüntü,



-Mehter takımı gösterisinden görüntü.



Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa),



=================================================