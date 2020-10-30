DHA YURT BÜLTENİ - 33
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DHA YURT BÜLTENİ - 33

30.10.2020 02:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 02:05
DHA YURT BÜLTENİ - 33

Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldıADANA'da sulama kanalı kıyısında dinlenirken, dengesini kaybedip suya düşen ve akıntıyla sürüklenen ismi açıklanmayan kişi, kurtarıldı.

Dengesini kaybedip, kanala düşen kişi kurtarıldı

ADANA'da sulama kanalı kıyısında dinlenirken, dengesini kaybedip suya düşen ve akıntıyla sürüklenen ismi açıklanmayan kişi, kurtarıldı. 

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Dinlenmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kıyısında oturan 50'li yaşlarda ismi açıklanmayan bir erkek, iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. Suda sürüklenen vatandaşı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine  itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce boğulmaktan son anda kurtarılan vatandaş, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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