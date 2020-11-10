DHA YURT BÜLTENİ - 32
10.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:45
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2)TUTUKLANDIHatay'da otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K.
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Hatay'da otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı