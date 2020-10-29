DHA YURT BÜLTENİ - 32

Çocuğa cinsel istismar iddiası ilçeyi ayağa kaldırdıERZURUM'un Narman ilçesinde bir kişinin 11 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Çocuğa cinsel istismar iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

ERZURUM'un Narman ilçesinde bir kişinin 11 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Olay bugün akşam saatlerinde Narman ilçesi 101 Evler Mahallesi mevkiinde arazide meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri isminin E.K.(45) olduğu öğrenilen bir kişi 11 yaşında bir erkek çocuğunu ağaca bağlayarak cinsel istismarda bulunmaya çalışırken müdahale etti. Şüpheli kaçarken, vatandaşlar ağaca bağlanan çocuğu kurtardı. Vatandaşların şikayeti üzerine yakalanan E.K. gözaltına alınarak kaymakamlıkla aynı binada olan ilçe emniyet amirliğine götürüldü. Olayı duyan vatandaşlar, E.K.'nın gözaltına kaymakamlık binası önüne akın etti. Vatandaşların dağılması için uyarı yapılırken, özel hareket, çevik kuvvet ve jandarma bölgede geniş çaplı tedbir aldı. Şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında binanın belediyeye ait kapısından çıkarıldı. Bunu gören vatandaşlar şüphelenin olduğu araca saldırmak istedi. Bu arada araç hızlıca uzaklaşınca vatandaşlar, şüphelinin rapor için götürüldüğü hastaneye gitmek istedi. Güvenlik güçleri vatandaşların geçişine izin vermedi. Güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süren arbede sonrası vatandaşlar dağıldı. İlçede yaşanan gerginliğin sona ermesi için şüphelinin Erzurum'a gönderildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kaymakamlık binası önünde toplananlar-Kalabalık vatandaşlardan görüntü-Polis araçları ve zırhlı araçlar-Güvenlik güçlerinden görüntü-Vatandaşların şüphelinin bulunduğu araca saldırması-Yaşanan arbededen görüntü-Araçların uzaklaşması-Aracın peşinden koşan vatandaşlar-Güvenlik güçlerinin araçlarıyla gidenleri durdurması-İlçe merkezinde yaşanan gerilimden genel ve detay-Güvenlik güçlerinden görüntü-Caddede yürüyen vatandaşların dağılması

Haber-Kamera: Narman (ERZURUM),

=======================================

Traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Çamlıyayla Karayolu Kızılalan mevkisinde meydana geldi. İbrahim Yılmaz yönetimindeki 33 NUM 29 plakalı traktör, Ahmet Acar idaresindeki 33 C 4029 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. İihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekibi ve çok sayıda amublans sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 7 kişi ile traktör sürücüsü, ambulanslar ile ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı