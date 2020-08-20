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Sokak ortasında tabanca ve tüfekli saldırı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı SAMSUN'da, sokak ortasında husumetlisi 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hüsame Ünveren (24), hayatını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ - 32
20.08.2020 02:52 | Son Güncelleme: 20.08.2020 02:55

Sokak ortasında tabanca ve tüfekli saldırı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

 

SAMSUN'da, sokak ortasında husumetlisi 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hüsame Ünveren (24), hayatını kaybetti. Şüphelilerin, silah kabzası ile darbedip, yakın mesafeden tüfek ve tabanca ile ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansırken, o sıra yoldan geçen Canik MHP Meclis Üyesi Cemil G. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi, Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Hüsame Ünveren, aralarında husumet bulunan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tabanca ve av tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma ve kurşun isabet edip başına da darbe alan Hüsame Ünveren, kanlar içinde yere yığılıp, ağır yaralanırken, olay yerinden o sırada geçmekte olan Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunla bacağından yaralandı. Silahlı saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Ünveren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Bürosu ekiplerince kimlik tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, tedaviye alınan Celal G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurulduğu, ardından da tüfekle yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kayda alındı. Görüntüde; saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp ardından da tabanca ve tüfekle de ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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