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DHA YURT BÜLTENİ - 31

29.10.2020 02:06 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:10
DHA YURT BÜLTENİ - 31

Fabrika sahibi silahlı kavgada öldüMALATYA'da, tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ebubekir Tan (45), sokakta karşılaştığı husumetli olduğu Mehmet F. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü

MALATYA'da, tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ebubekir Tan (45), sokakta karşılaştığı husumetli olduğu Mehmet F. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet F. ile iş insanı Ebubekir Tan sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet F., yanında bulunan tabancayla Ebubekir Tan'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Tan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ebubekir Tan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Husumetlisinin ölümüne yol açan Mehmet F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş insanı Ebubekir Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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