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Nevşehir'de havai fişek gösterisi yangına neden oldu NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi yangına neden oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 31
31.08.2020 01:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:51

Nevşehir'de havai fişek gösterisi yangına neden oldu

 

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi yangına neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan ve ilçede endişe yaratan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Bayrak tepesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamak isteyen kimliği belirsiz kişiler havai fişek gösterisi yaptı. Havai fişekler bölgede bulunan otlara sıçrayarak, yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan yangın, ilçede endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdaha etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangından görüntüler

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,

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Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hastanede öldü 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Engin Uçar (30), tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Hayriye mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hayriye Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Engin Uçar yönetimindeki 16 KIV 84 plakalı motosiklet, yoldaki çukura girince kontrolden çıktı. Takla atan motosiklet şarampole yuvarlandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uçar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren genç sürücü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 saat sonra hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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