DHA YURT BÜLTENİ - 31

01.01.2020 02:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:41

Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışından dolayı düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı. Yol kar küreme ekiplerin çalışmasıyla 7 saatte açıldı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Pütürge ilçesinin Dereyolu mevkiinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan yol 7 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------Kar kaplı yoldan görüntüEkiplerYoğun rüzgarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA=============================

Doğum gününde anne oldu

NİĞDE'de yılın ilk bebeği Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep, saat 00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi. Kendisi de yılın ilk çocuklarından olan Bizgin Çelik'in kızı Zeynep'i kendiği doğum gününde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

İkinci bebeğine gebe olan Bizgin Çelik, dün doğum için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatırıldı. 2019 yılının son dakikalarında doğumhaneye alınan Bizgin Çelik, kızı Zeynep'i saat 00.01'da dünyaya getirdi. Zeynep bebeğin 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldiği belirtildi. Doğum gününde anne olmanın mutluluğununu tarif etmenin imkansız olduğunu söyleyen Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime Zeynep adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu" dedi. Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.

VALİ ŞİMŞEK UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yılbaşı gecesi polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Annenin bebeği kucağına almasıBebeğin babası Anne ile röpBaba ile röpDetay görüntülerVali Yılmaz şimşek'in hastane ziyeretiVali Yılmaz şimşek'in uygulama noktalarına ziyareti

Haber-Kamera: Ali Kadı/NİĞDE,===========================

Tekirdağ'da 2019'un son bebeklerine Vali Yıldırım'dan altın

TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, eşiyle birlikte devlet hastenesinin yeni doğan ünitesin ziyaret ederek, 2019'un son bebeklerine küçük altın taktı.

Tekirdağ Valisi ve eşi Güllühan Yıldırım ile birlikte yılbaşı ziyaretleri ve denetimleri gerçekleştirdi. Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, il emniyet müdürü Mehmet Erduğan, İl jandarma konutanı kidemli Albay Osman Çelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti. Vali Yıldırım, yılbaşı gecesi eşiyle birlikte Tekirdağ 2'inci Kısım Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde 2019 yılının son bebeklerini ziyaret ederek, küçük altın taktı. Vali Yıldırım yeni doğan bebeklere yeni yılın kendilerine hayırlı olması temennisinde bulunarak hastaneden ayrıldı.

112'YE ASILSIZ ÇAĞRI YAPANLARI UYARDI

Vali Yıldırım daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi'nde nöbette olan çağrı merkezi çalışanlarına ziyarette bulunarak, çalışanların yeni yılını kutladı. Vali Yıldırım, "Sadece sohbet etmek için yada canı sıkıldığı için arayanlarda var. Ne yazık ki bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlarında mutlaka kendilerine çeki düzen vererek, başkalarının hakkını, ihtiyacı olanların o hizmete ulaşamamasını sağladığını düşünmesi gerekiyor. Bunu engellediklerinin mutlaka düşünmeleri gerekiyor. O nedenle ben özellikle hassasiyet rica ediyorum. Arkadaşlarımızı boş yere meşgul etmesinler. 112'nin meşgul edilmemesi lazımö dedi.

YENİ YILA POLİS VE JANDARMAYLA UYGULAMA NOKTASINDA GİRDİ

Vali Aziz Yıldırım, daha sonra Malkara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, yeni yılını kutladı. Yıldırım, "Dilerim ki 2020 yılı çok daha hizmetlerin çok güzel daha seviyeye çekildiği, daha güzel, daha mutlu, daha mürefe günlerin yaşandığı bir yıl olur. Bu hem Tekirdağ'ımız için hem de Türkiye'miz için hem de bütün dünyada yaşayan insanlar için böyle cereyan eder. 2020 yılında herkese bütün vatandaşlarımıza mutluluklar diliyorumö diye konuştu. Vali Aziz Yıldırım, saat 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla uygulama noktasındaki jandarma ve polislerle birlikte girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Vali ve beraberindekilerin gerçekleştidiği ziyaretler-Ziyaretlerden detaylar-Vali Yıldırımın 112 çağrı merkezindeki açıklamaları-Vali Yıldırımın uygulama noktasındaki kolluk gücünü ziyareti-Uygulama noktasında konuşması-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-=============================

Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'Perihan Ilgın'

GAZİANTEP'te, yeni yıl oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partileri ile kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Yeni yılın ilk bebeğine İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı'nın ziyaretiyle Perihan Ilgın adı konuldu.

Kentte birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2020 yılının gelişini kutladı.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ: PERİHAN ILGIN

Gaziantep'te dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaret etti. Arife ve Ramazan Saydan çiftinin saat 00.01'de 3 kilo 500 gram ağırlığında bebekleri dünyaya geldi. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Davut Gül aileyi kutlayarak, bebeğe altın taktı. Bebeğin adını soran Vali Gül'e anne Şerife Çiloğlu, "Hastane Başhekimimizin ismi olan Perihan Ilgın adını koyuyoruz dedi. Güvenlik ve asayiş anlamında başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "2019 yılında güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdik. Bu başarılı yılın 2020'ye geçiş gününde vatandaşımızın huzur ve güvenliği için bütün güvenlik güçlerimizle tedbirler aldık. Çok şükür tüm ülkemiz genelinde asayiş bakımından herhangi bir sıkıntı olmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler. Bakanlık olarak Türkiye'nin her köşesine dağılarak, alınmış olan güvenlik tedbirlerini görmek için çalışmalar yaptık. Bu kapsamda bende Gaziantep'e geldim sayın valimizle birlikte polisimizin, jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Son olarak buraya geldik. Bebeğimizi gördük, gayet sağlıklı, annesine geçmiş olsun dileklerini ilettik. Bebeğimize uzun ömürler, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz dedi.Yeni yılın ilk bebeğine sağlıklı uzun ömürler dileyen vali Gül "Gaziantep Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yeni bir yıla giriyor. Burada yeni yılın ilk bebeğini ve çalışan sağlık arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Allah bir daha ki yıla kazasız, belasız kavuşmayı nasip etsin diye konuştu. Bebekleri dünyaya geldiği için mutlu olduklarını söyleyen baba Ramazan Sayan ise" Bebeğimiz vatana millete hayırlı olsun. Çok mutluyum. İlk bebeğimiz. Herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Yılbaşı kutlamalarıHalaylar çekilmesiKonvoyMeşaleler yakılıp dilek balonu uçurulmasıGeri sayımYılın ilk bebeğiBebeğin ailesiİçişleri Bakan Yardımcısı İsmal Çataklı ve Vali Gül'ün bebeği ziyaretiİçişleri Bakan Yardımcısı İsmal Çataklı'nın açıklamalarıVali Davut Gül'ün açıklamaları- Bebeğin babası Ramazan Saydan ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera : Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP- ====================================

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

SİVAS'ta, 2020 yılının ilk bebeği olarak 3 kilo 65 gram ağırlığında doğan bebeğe Zehra Melek adı verildi. Bebeğe il protokolü altın taktı.Bekir-Ayşe Öztürk'ün 2'nci çocuğu 2020 yılının ilk dakikalarında Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift bebeklerine Zehra Melek adını verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek'i ziyaret ederek baba Bekir ve anne Ayşe Öztürk'ü tebrik etti. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Zehra Melek bebeğe altın taktı. Anne Ayşe Öztürk, Zehra Melek'in yeni yılda doğmasını beklemediklerini belirterek, kendileri için tesadüf olduğunu söyledi.

GÖREV BAŞINDA YENİ YILI KARŞILADILAR

Kentte, polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2020 yılını ise görev başında karşıladı. İl genelinde güvenlik önlemi alan polisler, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için görev yaptı. Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Vali Salih Ayhan beraberinde il protokolüyle birlikte Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasını, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü, Altuntabak Polis Merkezi Amirliğini, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin ve itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. Karşıyaka Köprüsü'nde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Ayhan, durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, merkeze gelen bir çağrıya yanıt verdi, emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi. Ayhan, telsizle jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutladı.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, 2020 yılına girecek olmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti. Vali Ayhan, 2019 yılının Sivas açısından güzel geçtiğini vurgulayarak, "Çok özverili çalışmalar yapıldı, güzel çalışmalara imza atıldı. Huzur ve güven içerisinde bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılı da aynı şekilde olacak" dedi.Kent meydanında toplanan az sayıdaki kişi ise yeni yla dilek feneri uçurarak girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yeni yılın ilk bebeği-Protokolün bebeği ziyareti ve altın hediyeleri-Annenin konuşması-Vali ve protokolün ziyaretleri-112'de çağrı cevaplama ve telsizle anons-Valinin açıklamaları-Dilek feneri uçuranlar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ====================================

Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan kimliği belirsiz şahıslar, otomobili bırakarak olay yerinden yaralı halde kaçtı.Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza yaptıktan sonra otomobilden kendi imkanları ile inen kimliği belirsiz kişiler, yaralı olarak kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaçan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: -Kaza yerinden görüntüler-Otomobilin görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS

Kaynak: DHA