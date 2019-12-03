DHA YURT BÜLTENİ - 31

03.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:55

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü (2)

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19: 50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK, ORDU

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Aile kavgası ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu (2) BURSA VALİSİ CANBOLAT VE EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN, HASTANEYE GELDİ

Kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'in tabancasını belinden alan kişi tarafından başından vurulmasının ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birçok şubede görevli polis müdürleri, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastane başhekiminden bilgi alan Vali Yakup Canbolat, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Olayın iki aile arasında, adi bir kavga olduğunu belirten Canbolat, ailelerin bir tanesinin olay yerinden ayrılıp karakola gittiğini, polisin diğer aile ile ilgili işlem yaptığı sırada olayının gerçekleştiğini ifade etti."POLİSİMİZİN BELİNDEN SİLAHINI ALIP ATEŞ EDİYOR"Vali Canbolat, polisin sağlık durumunun ağır olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ameliyattan çıktı. Allah'tan şifa diliyoruz. Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Karakolu'na yapılan bir aile kavgası ihbarı çerçevesinde ekiplerimiz, oraya gidiyor. İlgili faili ikna etmeye çalışırken polisimizin belinden silahını alıp ateş ediyor; tam tespit edilemedi. Bunun üzerine polis memurumuz Alaattin Özdemir, beyninden, kafasından ağır yaralanıyor. Acilen buraya getirildi ve ameliyata alındı. İlgili fail şuan, gözaltında. Elim, acı bir olay. Allah'tan şifa diliyoruz ama durumu ağır gözüküyor."

Görüntü Bilgisi-------------Bursa Valisi Canbolat'ın açıklaması-Hastaneden detaylar-Olayın gerçekleştiği yerden detaylar-Polis ekiplerinden görüntü-Hastane önündeki kalabalıktan detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

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Eşini dövüp üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi (2) SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadettin K.'nın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

HABER: Tayfur KARA, SAMSUN

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Kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin TL'sini alırken suçüstü yakalandı Afyonkarahisar'da, kendisini polis olarak tanıttığı kadını, 'kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu' diyerek, 230 bin TL'sini almaya çalışan M.O. (42), polis tarafından suçüstü yakalandı.Afyonkarahisar'da oturan N.Ş. adlı kadını arayarak kendisini polis olarak tanıtan M.O., "Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu. Bundan dolayı evinizde arama yapacağız. Banka hesabınızda bulunan tüm parayı çekip göndereceğim arkadaşa verin" dedi. Devriye görevinde olan polis ekipleri, saat 15.00 sıralarında telaşlı şekilde telefonla konuşan N.Ş.'yi görünce durumdan şüphelendi. Kadının dolandırılabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kadını takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sırasında minibüs durağına giden kadın, burada bir erkekle buluşarak çantasındaki yüklü miktarda parayı çıkarıp, verdi. Olayı gören polis ekipleri harekete geçerek, şüpheliyi gözaltına alırken, kadına ise polis kimliklerini gösterip, dolandırılabileceğini söyledi.Ekiplerin konuştuğu N.Ş., kendisini telefonla arayan şüphelinin kimlik bilgileri kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldığını söylemesi üzerine korktuğunu ve bankaya gidip 230 bin TL çektiğini söyledi. Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi M.O.'nun üzerinde bir polis derneğine ait 2 adet kimlik kartı ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Bilgisi------------Şüpheliyi yakalayıp yere yatıran polisin sorgulamasıŞüphelinin ekipler tarafından götürülmesi

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Bursa'da, tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tabloyu satmak için müşteri aradıkları tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde M.E.B. ve H.A.'nın tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tabloyu satmak amacıyla müşteri aradıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tablo ele geçirilirken M.E.B. ve H.A. gözaltına alındı.Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılırken, el konulan 3 tablo da incelenmek üzere Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Bilgisi------------

-Tarihi tablodardan görüntüler

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kaynak: DHA