DHA YURT BÜLTENİ - 30
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 30

28.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:49
DHA YURT BÜLTENİ - 30

Kaldırımda yürürken bıçaklandı KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Mehmet E. (22), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

Kaldırımda yürürken bıçaklandı

 

KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Mehmet E. (22), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet E., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin abi hayırlı işler." demesi dikkat çekti.  

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesinde meydana geldi. Mehmet E., kaldırımda yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçakla saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip acil servise alınan Mehmet E., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin abi hayırlı işler." demesi dikkat çekti.  

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Hastane ve ambulanstan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) 

=========================================

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirli 'Mevlid Kandili' programı

DİYARBAKIR'da tarihi Ulu Cami'de, 'Mevlid Kandili', koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. 

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olarak kabul edilen 'Mevlid Kandili' gerçekleştirildi. Vatandaşların maskesiz içeri alınmadığı ve sosyal mesafeye uygun dizayn edilen camide İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yatsı namazını kıldırdı. Pandemi kurallarının sık sık hatırlatıldığı gecede, namaz sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program, daha sonra 'Peygamber ve çocuk konulu' temanın anlatımıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Podolski Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 30 - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:50:13. #1.15#
title