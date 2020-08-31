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Frenleri boşalan TIR önünde seyreden kamyona çarptı 1 yaralı TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde Bolu Dağı'ndan inen TIR'ın frenleri boşaldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 30
31.08.2020 00:04 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:04

Frenleri boşalan TIR önünde seyreden kamyona çarptı 1 yaralı

 TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde Bolu Dağı'ndan inen TIR'ın frenleri boşaldı. TIR önünde seyir halinde olan kamyona çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza 20.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şehmuz Dedekoğlu yönetimindeki 27 RG 456 plakalı TIR, Bolu Dağı rampalarını inerken frenleri boşaldı. Frenleri tutmayan TIR, önünde seyir eden Şaban Şahin yönetimindeki 40 LE 373 plakalı kamyona çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü Şehmuz Dedekoğlu yaralandı. Yaralı sürücü ayağı kırık olmasına rağmen tek ayağıyla sekerek 112 Acil Sağlık ambulansının yanına kadar gitti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik akışı yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Kaza sonrasında TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA

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