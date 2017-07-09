Dha Yurt Bülteni-3

1)YÜKSEKOVA'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı 2 terörist öldürüldü, Çatışmada, 1 özel hareket polisi de hafif yaralandı.



Yüksekova Havaalanı yanında bulunan Dağlıca yolundaki polis noktasına eylem girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışyma çıktı. Gece saatlerindeki çatışmada 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 1 özel hareket polisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, operasyonlar sürüyor.



YÜKSEKOVA(Hakkari), -



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2)MARDİN'DE ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON: 59 GÖZALTI



MARDİN'de, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 24 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 59 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledikleri belirtilerek, "Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde, 39 kilo kubar esrar, 6 kök hint keneviri, 260 gram eroin, 971 adet ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında 59 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devem etmektir. Sağlıklı bir gelecek için her türlü uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engelleme konusunda mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır"denildi.



Görüntü Dökümü:



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-Takip edilen araç



-Güvenlik güçlerinin takip ettiği aracı durdurması



-Araçta yapılan arama



-Gözaltına alınan kişi



-Genel ve detay görüntü



MARDİN/DHA



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3)OTOMOBİL DEVRİLDİ, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALI KURTULDU



YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karayolunda devrilip, ters döndü, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun E-88 Karayolu, Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sisva yönüne gitmekte olan Yusuf Demirel (32) yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yusuf Demirel ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Emine (55), Miraç (7) ve Meryem Demirel (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Otomobilden görüntü



-Ters dönen otomobilin vatandaşlar tarafından düzeltilmesi



-Detay



Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), -



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