Dha Yurt Bülteni-3

1)KILIÇDAROĞLU: AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DE ADALET İSTİYORUZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile ilişkilerini askıya alan AB'ye seslenerek, "Sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki. Türkiye'ye bakın Adalet Yürüyüşü yapıyoruz. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin" dedi. Adalet Yürüyüşü'nde Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ne ulaşılırken, gece eski Topçu Kışlası'nda konaklandı. Yürüyüşün 23'üncü günü öncesi Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. Kocaeli'den ayrıldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün Kocaelilere yürekten teşekkür ediyoruz. Bize gösterdikleri ilgiden ötürü. Biz onlar için de tüm Türkiye için, 80 milyon için adalet istiyoruz ve adalet için yollara çıktık ve bu yolculuğumuz da sürecek. Bugün İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan uzun bir yolu kat edip İstanbul il sınırlarına girmiş olacağız. Umarım bizi izleyen gazeteci arkadaşlarım da son derece memnunlardır. Çünkü onlar da bizimle birlikte uzun bir yolculuk yaptılar. Birlikte ayın 9'unda pazar günü bu yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. Ama adalet arayışımızı değil. Adalet arayışımız devam edecek" dedi.Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha sağlıklı sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Avrupa Parlamentosu Kati Piri raporunu kabul etti. Müzakereler konusunda AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerini askıya alınması yönünde bir rapor önerisi kabul edildi. Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki. Türkiye'ye bakın Adalet Yürüyüşü yapıyoruz. 10 binler var. Bir referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye ile olan ilişkilerin devamı yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Çünkü adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu'nu da adil davranarak Türkiye ile olan ilişkileri sürdürme yönünde bir karar alır umuduyla hepinize saygılar sunuyorum"



Adalet Yürüyüşü'nden bugün Gebze'den Tuzla'ya yürünecek.



Görüntü Dökümü



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-KIlıçdaroğlu nun açıklamaları



-Yürüşten görüntüler



Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), -



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2)TIR, PTS DİREKLERİNİ DEVİRDİ BURSA-ANKARA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI.



BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkan TIR, çarptığı Plaka Takip Sistemi (PTS) direklerini devirip devirip şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücü 36 yaşındaki Ahmet Arslan ağır yaralanırken, devrilen PTS direği, Bursa Ankara karayolunu gidiş ve dönüş olarak uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden oldu.



Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Arslan yönetimindeki 41 YE 566 çekici, 41 VA 231 dorse plakalı mermer tozu yüklü TIR, İnegöl'ün Huzur Mahallesi mevkiinde sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda kontrolden çıktı. TIR önce Plaka Takip Sistemi direklerini devirdi, ardından yolun sağından şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda devrilen direkler karayolunu gidiş ve geliş olmak üzere trafiğe kapattı. Kaza sonrası TIR'Da sıkışan Sürücü Ahmet Arslan İnegöl Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 Acil Servis personeli tarafından kurtarılıp ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından, devrilen PTS direkleri Bursa -Ankara Karayolunun çift yönlü olarak araç trafiğe kapanmasına neden oldu. Oluşan uzun kuyruklar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatı. Karayolu, direklerin itfaiye ekpileri tarafından kesilip yol kenarına kaldırılmasının ardından olaydan bir saat sonra araç trafiğine açıldı.



Görüntü Dökümü



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Kaza yeri yaralı sürücü kurtarma çalışmaları



Kaza yeri genel görüntü



Araç kuyrukları



Direklerin kaldırılması



Detaylar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),



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3)ADANA'DA TRAFİK KAZASI: YARALI ÇOCUKLAR YOLA SAVRULDU



ADANA'da ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yola savrulan kanlar içindeki çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.



Kaza, sabah 08.00 sıralarında D-400 karayolu Sarıçam İlçesi'ne bağlı Kürkçüler Kavşağı'nda meydana geldi. Gaziantep'ten merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu'nda bulunan yakınlarını ziyarete gelen Vakıf Orhan yönetimindeki 27 BY 472 plakalı otomobil ile iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Ümit Gümüş yönetimindeki 01 VB 799 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada cezaevi ziyaretine gelen Vakıf Orhan, eşi, kızları Tuğçe (7) ve Saniye Nur (3) ile diğer araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılara diğer araç sürücüleri yardım için koştu. Kaza yerine ise çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk gelen ekipteki acil görevlileri yola savrulan yarılara müdahale edip, durum acil olanları hastaneye götürdü. Bu sırada diğer ambulanslar için bekletilen yaralılara takılan serumları da vatandaşlar ellerinde tuttu. Vakıf Orhan, kanlar içinde ağlayan kızı 3 yaşındaki Saniye Nur'u kucağına alıp, teselli etmeye çalıştı. Yaralılar gelen ambulanslarla götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Uzun süre araç trafiğe kapanan yol da ekipler tarafından açıldı.



Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntüler



Yerde yetan kaza zedenin konuşması



Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri



Ambulansa bindirilen yaralılar



Kaza yapan araçların görüntüleri



Sağlık ekiplerinin olaya müdahale etmesi



Cankur ekiplerinin olaya müdahale etmesi



Olay görgü tanığı kazayı anlatması



Kazada arabadan düşen büskivi



Ambulans içinde babasının kucağında ağlayan çocuk



Yerde yatan yaralılar



SÜRE: 02'10" BOYUT: 132 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,



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4)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS KAZA YAPTI: 20 YARALI



Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi, kazada 20 kadın işçi yaralandı.



Kaza bugün saat: 08.30 sıralarında Erzincan'a 15 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde karayolunda meydana geldi. Metehan Polat yönetimindeki 24 EU 791 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Midibüste bulunan 27 kadın tarım işçisinden 20'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi giderek, yaralılara müdahale etti. Yarılılar Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada midibüs içerisinde olan kadın işçilerden biri, sabah çalışmak için tarlaya gittikleri sırada birden yoldan çıktığını ve devrildiğini söyledi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yapan araçtan genel ve detay



Yaralılar



Yaralının açıklaması



-Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması



Acil servisin girişi



Haber- Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,



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5)KAYIP KÖPEĞİ BULANA 5 BİN LİRA ÖDÜL VERECEKLER



ANTALYA'da yerleşik yaşayan ABD'li Mart Stanz ve Türk asıllı eşi Sibel Stanz, Ramazan Bayramı arifesinde Kemer İlçesi'nde kaybolan 'Arap' adlı köpeklerini bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 haftadır köpeklerini bulmaya çalışan çift, Arap'ı ölü ya da diri bulana 5 bin lira ödül vereceklerini söyledi. Antalya'da yerleşik yaşayan ABD'li 55 yaşındaki Mark Stanz ile Türk asıllı eşi 40 yaşındaki Sibel Stanz, komşularının 5 yıldır bakımını üstlendikleri 'Arap' adlı köpeğinden rahatsız olması ve şikayette bulunması nedeniyle Kemer'e taşınmaya karar verdi. Tekirova Mahallesi'nde ev bakan çift köpeği burada bir tanıdıklarına ait restorana geçici olarak bıraktı. Çiftin yaklaşık 2 aydır sürekli gidip ziyaret ettikleri ve mama götürdükleri köpek, Ramazan Bayramı'nın arifesi olan 24 Haziran günü kayboldu. Yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamayan Stanz çifti, o günden bu yana tüm vakitlerini kayıp köpeği aramak ve etrafa ilanlar asarak bulunması için harcadı.



"ÇEŞME'DE SOKAKTA BULMUŞTUK"



Arap'ı artık bir aile ferdi olarak gördükleri için ölü ya da diri bulana 5 bin lira ödül vereceklerini söyleyen Sibel Stanz, "Arap yaklaşık 10 gündür kayıp. 5 senedir bizimleydi. Yavruyken İzmir Çeşme'de sokakta bulmuştuk. Kurt ve kangal kırması bir yavruydu. Çok korumasız, acınacak bir halde bulmuştuk ve o günden sonra köpeğimiz olmuştu. Biz nereye o oraya bizimle beraber gitmişti. Ailenin bir ferdi çocuğumuz gibi olmuştu. Antalya'ya geldiğimizde apartmanda bakamadığımızdan dolayı geçici süreliğine restorana verdik. Fakat arife gecesi kayboldu. O akşam da kendisini ziyaret etmiştik. Saat 23.00'de ziyaret etmiştik, sabah 06.00'da kaybolduğunun haberini aldık. Ne olduysa gece oldu" dedi.



"ÖLÜSÜNE, DİRİSİNE ÖDÜL VERECEĞİZ"



O günden beri yıkılmış durumda olduklarını aktaran Sibel Stanz, "10 gündür uykusuzuz, ortalıkta hayal gibi köpeğimizi arıyoruz. Her yere ilanlar verdik. Barınaklara baktık. 'Ölüsüne, dirisine ödül vereceğiz' diye haber yaydık fakat buna rağmen hiç bir şey çıkmadı. Çok ilginç köpeğimizin ölüsünü bile hiçbir yerde bulamıyoruz. Çok büyük bir acı. Yani gerçekten etraftan duyardım. Başkalarının başına gelince çok kötü bir şey diye. Yani Allah düşmanımın başına vermesin. Sonuçta o da bizim aile üyemizdi. Bulana 5 bin lira ödül vereceğiz, dediğimiz gibi ölüsünü ya da dirisini. Hiç olmazsa insan bir yerden sonra kabullenir, aramayı bırakır" diye konuştu.



"ESRARENGİZ BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Mark Stanz da "Gerçekten çok ilginç ve esrarengiz bir olayla karşı karşıyayız. İşin en kötü yanı bilinmezliği, işin esrarengizliği. İnsan bilse bir derece rahatlar, bir süre sonra kabul eder olayın ne olduğunu. Fakat en tuhaf yanı bilinmezlik" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sibel Stanz Arap adlı köpekleriyle (cep telefonu görüntüsü)



Mark ve Sibel Stanz caddelerde köpeklerini ararken detay



Sibel Stanz röportaj



Mark Stanz kısa konuşma İngilizce (çevirmen eşi)



Arap isimli köpeklerinin resimleri



Sibel Stanz röportaj



Mark Stanz kısa röportaj İngilizce (çevirmen eşi)



Mark ve Sibel Stanz yolda gezerken köpeklerinin resmini vatandaşlara göstererek aramaları detayı



105 MB /// 03.18"



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),