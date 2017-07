Dha Yurt Bülteni-3

KILIÇDAROĞLU: ADALETİ SİYASETİN EMRİNE VERİRSENİZ TÜRKİYE'NİN BAŞI BELADAN KURTULMAZ (EK)



1)İHBAR ÜZERİNE D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI



Adalet Yürüyüşü'nde 20 gün boyunca D-100 Karayolu'nun sağ şeridinden yürüyüş devam ederken, bugün 21'inci gününde ise bir ihbar üzerine D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı. İstanbul istikametine gidenler TEM Otoyolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü'ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 Karayolu'na girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle etrafı izledi.



SANATÇILAR KATILDI



Adalet Yürüyüşü'ne müzik grubu Redd üyleri, Mustafa Alabora ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı da katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdüler. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında su ve portakal suyu içti.



2)ARDAHAN'DA SİLAHLI ÇATIŞMA 5 YARALI



ARDAHAN'da alacak konusunda çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.



Kent merkezinin Kongre caddesinde dün saat 17.15'te bir marketin önünde Y.A. ile B.G. aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Y.A., tartıştığı B.G.'ye silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada alışveriş bölgede bulunan AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar'ın koruma polisi M.Ç.E., olaya müdahale etti ve Y.A.'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Y.A. bunun üzerine polis memuru M.Ç.E. ve B.G.'ye ateş etmeye devam etti. Bacağından yaralanan polis memuru M.Ç.E., silahlı kişiyi yaralayarak yakaladı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler korkuya kapılırken çatışmada bunların dışında yaralanan B.G. ve olay sırasında oradan geçen S.B., O.B.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vali Mehmet Emin Bilmez, Kongre Caddesinde meydana olayın ardından hastaneye gitti. Yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, Polis memuru ve vatandaşlara 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.



3)TÜRKİYE'YE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 27 BİNİ AŞTI



RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönenlerin sayısı 27 bini aştı. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler'in Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halep'in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Halep'in Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Türkiye'ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler'in Türkiye'ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden izdihamı önlemek için geç saatlere kadar geçişler devam ediyor. Bu sabah itibariyle dönen Suriyeli sayısının 27 bini aştığı açıklandı. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına getirilen Suriyeliler barındıkları kentlere gidiyor.



4)BURSA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Emin Allı, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayarak intihar etti. Allı kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Emin Allı, dün gece Merkez Osmangazi İlçesi'nde bir alışveriş merkezine gitti. Bir süre alışveriş merkezinde gezen Allı, birden 3'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Yolda yürümekte olan kişilerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin Allı, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoldan duran kalbi tekrar çalıştırılan Allı doktorların müdahalesine rağmen tekrar yaşama döndürülemedi. Allı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



İNTİHAR ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Emin Allı'nın alışveriş merkezinde intihar etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Allı'nın 3'üncü katta gezerken birden korkuluklara yönelerek kendini boşluğa bıraktığı ve zemin katta yere çakıldığı görülürken, bir kadının intihar eden Emin Allı'nın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.



5)GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI



GAZİANTEP'te polis tarafından internet kafe ve iki eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 41 paket metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir internet kafede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Kafeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır hale getirilen 41 paket metaamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Saçaklı ve Akkent mahallelerindeki evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.



6)AKSARAY'DA FETÖ OPERASYONU: 8 POLİS GÖZALTINA ALINDI



AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında aralarında ihraç edilen ve açığa alınanlarında olduğu 8 polis memuru gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2'si ihraç, 3'ü açığa alınan ve 4'ü de halen görevde olan 9 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 polis memuru gözaltına alındı. 1 polis memurunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



7)KAZADA YARALANDI, YARDIM ETMEK İSTEYENLERE 'BENDEN NE İSTİYORSUNUZ?' DEDİ



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde trafiğe kapalı yolda şarampole devrilen motosikletin kasksız sürücüsü 23 yaşındaki Tayfun Çiner yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibine, 'Benden ne istiyorsunuz?' diyerek hastaneye gitmek istemeyen yaralı Çiner'i güçlükle ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 00.45 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Bolayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşak çalışması nedeniyle bir bölümü kapatılan Bolayır Caddesi üzerinden Sanayi Kavşağı yönüne giden Tayfun Çiner yönetimindeki 22 RB 962 plakalı motosiklet toprak bankete çarparak, şarampole devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü Çiner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerine kazayı kendisinin yapmadığını ve yürürken düşerek yaralandığını söyleyen Tayfun Çiner, ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekibine, 'Benden ne istiyorsunuz?' diyerek tedavi olmak istemeyen Çiner, güçlükle ikna edilerek ambulansa alındı. Tayfun Çiner, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



8)AFRİKA SICAKLARI ALTINDA, EKMEKLERİNİ ATEŞTEN KAZANIYORLAR



MERSİN'de Afrika sıcakları altında çalışan demirci ve fırıncılar, ekmek parası için 300 dereceyi aşan sıcaklığın önünde ter döküyor.



Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde uzmanlar gerek olmadığı takdirde dışarı çıkmamayı önerirken, demirci ve fırıncılar geçimlerini sağlamak için ekmeklerini ateşten çıkarıyor. Nefes almanın dahi zorlaştığı kentte sıcağa aldırmadan çalışan demirci ve fırıncılar günlük 10 saati bulan çalışma süresi boyunca litrelerce su tüketerek ayakta kalıyor. Demirci 36 yaşındaki Reşit Şengöz, yüksek derecedeki ateşin başında demir döverek geçimini sağlıyor. Ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Şengöz, "Ateş başında kışın daha kolay çalışılıyor ama yazın çok zor hale geliyor. Dışarısı 30-40 derece iken, içeride 140 derece sıcağı hissederek çalışıyoruz. Bol bol su tüketmek zorundayız. İnsanlar yolda yürüyemiyor, biz ise ateşin başında demir dövüyoruz" dedi.



Fırında pişirme ustası olan Mustafa Akgün ise, "Hava çok sıcak, çalışırken kat kat sıcak. Mesleğimi seviyorum ama yazın çok zor oluyor. Vantilatör kullanıyorum ama fayda etmiyor. Sabah erken kalkmak zorunda kalıyoruz. Çok terliyoruz, içtiğimiz suyu hemen ter olarak geri atıyoruz" diye konuştu.



9)SUUÇTU ŞELALLESİ'NE YENİ ÇEHRE



BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi yaz aylarında tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yaz aylarında günde bin 500 kişinin gezmek ve serinlemek için geldiği Suuçtu Şelalesi'nin çehresi tamamen değişiyor: Belediye Başkanı Sadi Kurtulan gezi alanları ve piknik yerleri yapılan şelalede devam eden çalışmaların önümüzdeki ağustos ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Mustafakemalpaşa ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelallesi doğal güzelliği ve yaz aylarındaki serinliği ile her gün bin 500 kişiyi ağırlıyor. Şelaleli görmek ve fotoğrafını çekip görüntüsünü almak için bir çok şehirden insannın Mustafakemalpaşa'ya geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Suuçtu Şelalesi 38 metre yükseklikte. Doğa harikası bir yer. Buranın sorumluluğu üç yıl önce belediemize verildi. Bizde çok güzel turizm merkezi olması için çevre düzenlemesi başlattık. Restorant, büfe ve tuvaletler yaptık. Engelliler içinde. Yürüyüş yolu oluşturduk. İnsanların dinlenmesi için oturma yerleri yapıyoruz. Şelalenin aktığı yerde çadır kurulması mangal yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu yer için başka bir alan düzenliyoruz" dedi.



Yapılan çalışmaların yaklaşık 600 bin liraya mal olacağını ve önümüzdeki aya kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Suuçtu Şelalesi'nde her yıl şiir yazılması için etkinlik yaptıklarını da sözlerine ekledi.



10)TTK'DA MEKANİZE KAZIYLA ÜRETİM ARTTIRILACAK



TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 2013 yılından bu yana uygulanan mekanizasyon kazı sisteminde üretim iki kat arttı. Klasik yöntemde günde 90 işçiyle 300 ton yapılan üretim, makine yardımı ve 27 işçiyle 600 tona çıkarıldı. TTK, diğer 4 müesssesede de mekanizasyon sistemine geçilmesi için çalışma başlattı. 2018 sonuna kadar tüm ocaklarda bu sisteme geçilmesi ve yıllık üretimin 900 bin tonlardan 5 milyon tonlara çıkarılması hedefleniyor.



TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlükleri'ne bağlı ocaklarda 1848'den bu yana, jeolojik şartların da ağırlığı nedeniyle beden gücüyle, kazma ve kürek kullanılarak kömür çıkarılıyor. 14 bin norm kadrosu bulunan kurumda şuanda çalışan işsi sayısı 7 binlere düştü. İşçi sayısının azlığı nedeniyle 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kurumun yıllık üretimi de 900 bin tonlara geriledi.



MEKANİZASYON İLE ÜRETİM İKİ KAT ARTTI



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, yılda 900 milyon lira zarar eden kurumda üretimi arttırmak için yurt dışında yaygın olarak kullanılan mekanizasyon kazı sistemini 2013 yılında pilot olarak TTK Amasra Müessese Müdürlüğü ocaklarında denemeye başladı. Mekanizasyon sisteminde yer altındaki kömür makine gücü ile kazılıp yükleniyor. Tam mekanizasyonda cevher veya kömürün tamamının kazılıp yüklenmesi makine yardımı ile yapılıyor. Yarı mekanizasyonda ise bu işlem kısmen makine ile yapılıyor. Amasra'da Çek firmasının uyguladığı tam mekanize sistemde başarı sağlandı. Klasik yöntemle 90 işçiyle günde 300 ton yapılan üretim, mekanize sistemde 27 işçiyle yaklaşık 600 tona çıkarıldı. Mekanize sistemle üretim yapılan bölümde ölümlü kaza da yaşanmadı.



2018 SONUNA KADAR TÜM OCAKLARDA



Amasra'da başarı sağlanması üzerine sistemin TTK'nın diğer 4 müessesesinde de uygulanması için çalışma başlatıldı. Yer altında dik damarlarda tam mekanizasyon, eğimli damarlarda ise yarı mekanizasyon sistemi uygulanacak. Bu yıl başında Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesi ocağında yarı mekanizasyon sistemine geçildi. Yıl sonuna kadar Karadon Müessesesi'nde de sistem uygulanmış olacak. 2018 yılı sonuna kadar tam ve yarı mekanizasyon sisteminin kurumun tüm ocaklarında uygulanması planlanıyor. Sistemin tüm ocaklarda uygulanması durumunda TTK'nın 1967'de 31 bin 441 işçiyle tarihinde ilk kez yakaladığı 5 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.



MEKANİZASYONUN MALİYETİ



Yarı mekanizede yüzde 40, tam mekanizede yüzde 60 işçi tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca kurum yılda 1 milyon 300 bin lira değerinde ahşap malzemeden de tasarruf sağlıyor. Yarı mekanizenin bir müesseseye maliyeti 7 milyon lira, tam mekanizenin ise 13 milyon lira olduğu öğrenildi.



TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, "Kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretim ve randımanların artırılması, çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesi için başta dik damarlarda olmak üzere mekanizasyona yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Amasra'da pilot olarak mekanize üretim uygulanması yapılmış ve başarılı olmuştur. Bunun devamını Asma İşletmesi'nde başlattık, şimdi de inşallah Karadon'da sonuçlandıracağız. Bununla birlikte daha az eğimli damalarda yarı mekanize hamlemiz var. Üzülmez'de bir ayakta şu an başarılı olduk. Şimdi diğer müesseslerde bu sistemin yaygınlaştırılması temel amacımız."



