Dha Yurt Bülteni-3

1)3 KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan emekli sağır ve dilsiz H.N. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen 25 Temmuz'da Sırrın Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıllık evli A.N., sağır ve dilsiz olan eşi H. N.'nin, kızları R.N. (23), Z.N (17) ve Z.N'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu. A. N.'nin verdiği bilgiler üzerine kız kardeşler, hastanede muayene edildi. Doktor tarafından kontrolde kızların cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlanılması üzerine H.N. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.N. 'Çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'KORKUDAN YILLARDIR BU OLAYI GİZLİYORUM'

Eşiyle 25 yıl önce görücü usulüyle evlendiğini belirten A.N., sağır ve dilsiz olduğu için onu hor görmediğini anlattı. Eşinin çocuklarına yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu ve defalarca bu olay yüzünden dayak yiyerek, susturulduğunu anlatan A.N., bu olay yüzünden Z.N.'nin psikolojisinin bozulduğunu ve intihara kalkıştığını söyledi. Kızının psikiyatri servisinde tedavisinin devam ettiğini belirten A.N., kızının sürekli sinir krizlerini geçirdiğini ifade etti. Eşinin tutuklanması üzerine Almanya'da yaşayan kaynının kendisini tehdit ettiğini iddia eden A.N., eşi ve onun gibi cinsel istismarda bulunan kişilerin idam edilmesini isteyerek şunları söyledi:

"Yıllardır eşimin çocuklarıma karşı sarkıntılık ve elle tacizini görüyordum. Sürekli bu iğrenç hadiseler yüzünden onunla kavga ediyordum. Eşimin ailesinin baskısıyla bu olayları adli vakalara bildiremedim. Çünkü her seferinde ben ölümüne dövüldüm. Belim kırıldı, ameliyat oldum. Ancak en son 12 Temmuz 2018 tarihinde rüya sandığım şeyin gerçek olduğunu anladım. Çocuğumu aldım hastaneye götürdüm. Orada yapılan muayene sonucunda çocuğumun cinsel istismara uğradığını öğrendim. Başhekim tarafından dosyalar, adli mercilere gönderildi. O an bizimle polis gelmedi. Biz eve gittik. Evde eşime 'Sen çocukları istismar etmişsin' dedim. Eşim bana bıçak çekti. Beni öldürmeye kalkıştı. Kendimi onun elinden zor kurtardım. Şu an eşimin ailesi tarafından tehdit altındayım. Eşimin Almanya'da yaşayan kardeşi benim bu davamdan vazgeçmemi istiyor."

Acil servis ile adliyeden görüntü

Kızlarının istismara uğradığını anlatan anne

Gözyaşlarına boğulan anne

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

2)DİCLE NEHRİNDE YAPILAN ISLAH İLE CİZRE'YE MUHTEŞEM BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRILDI

ŞIRNAK'ın bugüne kadar çatışma, operasyon ve şiddet olayları ile gündeme gelen Cizre ilçesinde DSİ tarafından Dicle nehrinde yapılan ıslah çalışması ile ilçe merkezinden geçen nehrin 16 kilometrelik bölümünde muhteşem bir sahip oluşturuldu. Daha önce kum ocakları nedeniyle bozulan ve sık sık boğulma vakalarının yaşandığı Dicle nehrinde yapılan taş tahkimatı ve sahil düzenlemesi ile birlikte nehrin iki yakasında büyük şehir parkları ve yürüyüş yolları yapıldı. Cizre'ye hayat veren Dicle nehrinde 6 ay içersinde yapılan çalışma ile ilgili önce ve sonra çekilen fotoğraflar ortaya çıkan güzel görüntüyü net bir şekilde gösterdi.

Türkiye kamuoyunun geçmiş yıllarda çatışma, terör, ve saldırı haberleri el adını hep duyduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğünün ilçe merkezinden geçen Dicle nehri yatağında yaptığı çalışma ile ilgili muhteşem bir sahip kazandırıldı. Daha önce boğulma vakalarının yaşandığı, kum ocakları nedeniyle yatağı bozular ve kanalizyasyon suları nedeniyle kokudan yayına yaklaşılmayan Dicle Nehrinin 16 kilometrelik sahil kenarı artık bir seyir terası haline getirildi. Cizre İlçesi Dicle nehri toplu makinalı çalışması ıslahı ve yatak tanzimi projesi kapsamında ilk aşamada Cizre şehir merkezinde 8 kilometrelik taş tahkimat yapılması öngörülürken, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda şehir merkezinden Yakacık mevkiine kadar 21.5 kilometrelik bölümün taş tahkimatı yapılması kararlaştırıldı. 2017 yılının Aralık ayında başlayan çalışmalar ile Cizre şehir merkezinden geçen Dicle nehrindeki çalışmalar 6 aylık bir sürede tamamlandı. İlçe merkezindeki çalışmanın tamamlanması ile ilçe merkezi taşkınlardan korunurken, nehir yatağı temizlendi ve çevresinde büyük parklar ve yürüyüş yolları yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, DSİ Bölge Müdürlüğü'nce geçen yıl Cizre ilçesinde 8 kilometrelik kesimde bir çalışma yapmayı planladıklarını ancak daha sonra bu alını 21 kilometreye kadar çıkardıklarını söyledi. Müdür Gökyel, çalışmalar kapsamında DSİ'nin çeşitli illerinden getirilen makinelerle işe başladıklarını ifade ederek, "İlk etapta Cizre'nin içerisindeki karayolu köprüsünün sağlı sollu kısımlarındaki çöplük alanlar temizlendi. Seddelerle tahkimatlı kesit oluşturuldu. Buradaki çalışmalar tamamen bitmiş vaziyettedir. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Cizre Belediyesi'nce reklasyon alanları oluşturuldu. Vatandaşların rahatlıkla çıkıp gezebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturuldu. Ayrıca Cizre ilçesi içerisindeki taşkına maruz alanlarında korunması sağlanmıştır. Bu çalışmalarla birlikte toplamda yaklaşık olarak 250 bin metreküp kazı istifri taş tahkimatı yapılmıştır. 850 bin metreküp temizlik yapılmıştır. Toplamda da Yakacık mevkii ile beraber yüzde 60'lık bir seviyeye gelmiştir. Cizre'nin içerisinin tamamı temizlenmiş vaziyettedir. 30'a yakın makine çalışmalarını halen devam ettirmektedir. Cizre içerisinin içerisindeki kesimde toplam 6 aylık bir süre içerisinde çalışmalar yapıldı" dedi.

ÖNCESİ VE SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER FARKI ORTAYA KOYDU

DSİ 10'uncu Bölge müdürü Ali Gökyel, nehir yatağında yaptıkları çalışmaların bitmesi el birlikte Reklasyon alanları da oluşturulduğunu ve Cizre'nin muhteşem bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi. Gökyel, kum ocakları nedeniyle nehir yatağında çok düzensiz bir kesit oluştuğunu, bu kesitin düzenlemesinin yapıldığın, nehre akan kanalizyasyonların önlendiğini ve çöplerin temizlendiğini de söyledi. Bölge müdürü Ali Gökyel, çalışmalar başlamadan bölgede havadan çektikleri görüntüler ile çalışmalar bittikten sonra çektikleri görüntüleri karşılaştırıldığında aradaki farkın net olarak ortaya çıktığını ve 6 aylık bir çalışma ile muhteşem bir sahil oluştuğunu söyledi.

GEÇTİĞİ YERE YAŞAM VEREN DİCLE NEHRİ

Dicle Nehri, Türkiye'de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat'la birleşerek Şattülarap'ta Basra körfezine dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar gölünden alır. Türkiye'nin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezi'ne dökülür. Toplam uzunluğu 1900 kilometredir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 kilometredir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap'tır. Debisi ortalama 360 m3/sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m3/sn ile en küçük, şubat sonunda 2263 m3/sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. Geçtiği yerleşim birimlerine hayat veren Dicle Nehri aynı zamanda üzerinde kurulan barajlarla ülkenin enerji ihtiyacını da belli oranda karşılamaktadır.

-Cizre'den Dicle nehrinin çalışma yapılmadan havadan görüntüsü

-Nehir yatağının eski halinden görüntüler

-Çalışmalardan görüntüler

-Çalışma bittikten sonra havadan çekilen görüntüler

-Havadan çekilen yeni halinden detaylar

-DSİ 10. Bölge müdürü Ali Gökyel'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,-

3)ANADOLU'YA ÖZGÜ MOTİFLER ÇOCUKLARIN PARMAKLARINDA HAYAT BULDU

MANİSA'nın Salihli ilçesinde açılan halı dokuma atölyesinde hayata geçirilen '21 motif 21 hikaye' adlı projeyle, Anadolu'ya özgü motifler çocukların parmaklarında tekrar hayat buldu.

Salihli Belediyesi öncülüğünde çalışmalarına devam eden halı dokuma atölyesinin 6 ila 10 yaş arası 21 çocuk kursiyeri, eğitmen Sultan Gençtürk tarafından geliştirilen '21 motif 21 hikaye' adlı projeyle dokuma sanatının yaşaması adına önemli bir adım attı. Çocukların her biri, farklı bir anlam taşıyan ve Anadolu'ya özgü olan motifleri çizerek, ilmek ilmek dokudu.

DOKUMA ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ DE GELİŞTİRİYOR

Kurs eğitmeni Sultan Gençtürk, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikle Anadolu'da yaygın kullanılan motiflerden örnekler çıkarttıklarını belirten Gençtürk "Motiflerin genel olarak özellikleri içinde neşe, mutluluk, umut ve sonsuzluk temaları yer alıyor. Kuş, yıldız, nazardan korunma motifleri en çok tercih edilen örnekler arasında" dedi. Çocukların el becerilerinin de geliştiğini belirten Gençtürk, "Çocuklarımız desen çizip, desen takibi yaparak tümevarım tekniğini öğrenmiş oluyor. Analiz yapma yetenekleri, görsel ve soyut hafızaları gelişiyor. Dokuma sanatının ileride seçecekleri mesleklere yardımcı olacağını düşünüyorum. İyi bir cerrah, mühendis olabilirler. Bu tür kazanımları da olacaktır" dedi.

Dokuma kursuna katılan kursiyerlerden Defne Lal Dönmez, "Ben bu kurs kapsamında 'elibelinde' adlı motifi dokuyorum. Bu motif hem görsel olarak çok güzel hem de anlamlı. Elibelinde motifi, dişiliğin simgesidir. Sadece analık ve doğurganlığı değil; aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder" dedi.

Bir diğer kursiyer Ceyda Aydoğdu ise nazardan korunma motifi dokuduğunu belirtti. Kursiyerlerden Mehmet Efe, mutluluk, neşe ve ölümsüzlüğü temsil eden kuş motifi dokuduğunu söyledi. Nil Aslan adlı öğrenci de kendi evinde beslediği altın pamuk adlı civcivini çok sevdiği için onun görselini halı olarak dokumaya başladığını söyledi.

Halı dokuyan kursiyerlerden detay görüntü

Defne Lal Dönmez'in konuşması

Ceyda Aydoğdu'nun konuşması

Mehmet Efe'nin konuşması

Nil Aslan'ın konuşması

Kurs eğitmeni Sultan Gençtürk'ün konuşması

Kursa katılan 21 öğrenci toplu görüntü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

4)ERDEK'TE, KÖPEĞE SICAK SU İLE İŞKENCE

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yüzü yakılan köpek bitkin halde bulundu. Hayvan Hakları Federasyonu Erdek Temsilcisi tarafından veteriner hekime götürülen köpeğin bir gözünü yitirdiği belirlendi. Köpek, tedavi altına alındı.

Hayvanlara karşı uygulanan şiddete Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir yenisi eklendi. Erdek'te i yüzüne dökülen kaynar su sonucu yaralanan küçük ırk olarak bilinen 5köpek bir havyan sever tarafından yol kenarında bulundu. Köpeğe, haber verilmesi sonucu Hayvan Hakları Federasyonu Erdek Temsilicisi Eva Otansev sahıp çıktı. Acılar incersinde inleyen köpek, Otansev tarafından ilçede görev yapan Veteriner Hekim Günay Elik tarafnıdan muyaene edildi. Köpeğin yüz bölgesinde yanık izleri olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Günay Elik, "Hayvanın yüzüne sıcak su veya benzer bir madde dökülmüş. Sol gözü görme yeteneğini kaybetmiş. Diğer gözü iyi,. Yaptığım müdahale sonucu hayvanın yaralarında iyileşme gözlendi. Tedavisi bir süre devam edecek" dedi.

Hayvan Hakları Fedarasyonu Erdek Temsilcisi Eva Otonsev ise köpeğin normal yaşama dönmesinden sonra isteyen bir aileye vereceklerini sözlerine ekledi

-HAYTOP temsilcisi Eva konuşması

-Veteriner Günay Elik tedavi ederken anlatıyor.

-Detaylar

5)ASIRLIK EŞYALAR KAFEDE SERGİLENİYOR

MERSİN'de 200 yıllık, antika eşyalar, Erdemli ilçesindeki bir kafede sergileniyor. Harfilli mahallesinde işletmeci Ali Topal tarafından açılan 'Küçük Topal Tarihi Kafe' farklı bir konseptle hizmet veriyor. Topal'ın 5 yılda biriktirdiği tarihi ve kültürel nitelikli 400 parça eşya, bu kafede sergileniyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan kafeye gelenler 200 yıllık eşyalarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Geçmişte kullanılan eşyaları geleceğe taşımayı amaçladığını belirten kafe sahibi Ali Topal, "Günümüzde artık her şey plastiğe döndüğü için bunları geleceğe taşıyamıyor, geçmişe dönemiyoruz. Biz de bundan yola çıkarak geleceğe sahip çıkalım istedik. Bunları çocuklara öğretiyoruz. Bizlerde atalarımızın kullandığı eşyalarla kültürümüzü çocuklarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Kafemizde eski ait her şey var. Mut'tan-Tarsus'a kadar olan yerlerden topladığımız eşyalar büyük ilgi görüyor" dedi.

(ÖZEL)

Kafeyi ziyaret eden vatandaşların görüntüsü

Kafedeki eşyaların görüntüsü

Kafede vatandaşların eşyaları incelemesi

Kafe sahibi Ali Topal ile röportaj

Kafenin dışardan görüntüsü

Kafeyi gezen Ferhat Adalı ile röportaj

Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

6)BODRUM'DA DON KİŞOT BALESİ SAHNELENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Don Kişot' balesi sahnelendi. Gösteriyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da izledi. Bakan Ersoy gösteri öncesi basın mensuplarına turizm konusunda bazı açıklamalar da yaptı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Don Kişot' isimli gösterisiyle sahne aldı. Bale gösterisini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi.

Turizm Bakanı Ersoy, gösteri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersoy, Bodrum sevdalısı olduğunu, uzun yıllardır Bodrum'a geldiğini belirterek, bu tür kültür faaliyetleriyle turizmi geliştirmek gerektiğini dile getirdi. Bakan Ersoy, ancak bu etkinliklerin sadece yüksek sezonla kalmaması gerektiğini de söyledi.

"DÖVİZ KURLARI TURİZMİ OLUMLU ETKİLER"

Dövizin yükselmesinin turizme etkisini değerlendiren Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz turizmciler ihracatçı konumunda. Keşke bu kadar artmasa döviz kurları ama turizm açısından olumlu etkiler. Ancak sonuçta istikrar önemli ekonomi açısından. Turizm açısından bakıyorsanız Türkiye'de turizm yatırımın cazibesini yüksek kurlar arttırıyor" dedi.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışması ile ilgili de soruları yanıtlayan Ersoy, sezon sonuna doğru çalışmalar ilerledikçe belki ne zaman açılacağı konusunda bir tarih verebileceklerini söyledi.

2018 turizm sezonunu da değerlendiren Bakan Ersoy, "Bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz sayı ile de endeksli değil. Nitelikli turistle endeksli. Bundan sonra bizim ana hedefimiz turizmin gelirinin, gayri safi milli hasıladaki oranını yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkartmak. Bu 5 yıllık dönemde açıkçası birinci hedefimiz bu olacak. Sadece sayı arttırmak değil, nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım da hedefimize doğru gidecek bir plan hazırlıyoruz. Bu planı da yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen gösteride Don Kişot'u Alkış Peker, Kitri'yi Büşra Ay, Basilio'yu Erhan Güzel, Sancho Panza'yı Ürün İndere, Gamache'yi Özerk Tozkoparan, Lorenzo'yu Kerem Kuraner, Espada'yı Olcay Tunçeli, Mercedes'i Melike Koper canlandırdı. Yaklaşık 40 kişilik ekibin sahne aldığı gösteriyi Ludwig Minkus'un müzikleri ile Marius Petipa'nın koreografisi ile Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.

İki perdeden oluşan ve 100 dakika süren bale, izleyenleri Don Kişot'un hayal dünyasına götürdü.

16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Frida' balesinin sahnelenmesiyle sona erecek.

-Don Kişot balesinden görüntü

-Bakan Mehmet Ersoy'un görüntüsü (röp yok)

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla),