Dha Yurt Bülteni 3

Denetimli serbestlik, madde bağımlılarının hayatını değiştiriyor

ŞIRNAK Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve eski hükümlülerden oluşan 25 kişiye girişimcilik eğitimi veriliyor. "Bin Dokunuş Bir Hayat" ile "12 Madde Bağımlısı Sanat Öğreniyor" projeleri kapsamında, 7 keçi yetiştiriciliği, 1 koyun yetiştiriciliği, 1 oto lastiği tamiri ve oto yıkama ile 1 tane de erkek kuaförü olmak üzere toplam 10 proje hazırlanarak istihdam kuruluna sunuldu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, "Amacımız, özellikle gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmaktır" dedi.

Adalet Bakanlığı 2005 yılından itibaren madde bağımlısı çocukları, cezaevlerine mahkum edip toplumsal yaşamdan koparmak yerine, ailelerinin yanında imza karşılığında, tedavi olmak ve rehabilitasyon programına katılmak şartı ile cezalarını tamamlama hakkı verdi. Denetimli Serbestlik uygulaması sayesinde, sanıklar hapis cezası alıp cezaevine girmek yerine tedavi, eğitim ve iş çalışmalarına katılıp rehabilitasyonları sağlanarak toplum kazandırılıyor.

İSTİHDAMA YÖNELİK 10 PROJE HAZIRLANDI

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2018 yılının ilk 6 ayında eğitim ve iyileştirme kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve eski hükümlülerden ilk etapta 25 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Proje kapsamında girişimcilik sertifikası alan kişilere yönelikte 7 keçi yetiştiriciliği, 1 koyun yetiştiriciliği, 1 oto lastiği tamiri ve oto yıkama ve 1 tanede erkek kuaförü olmak üzere 10 adet proje hazırlanıp İş-Kur'a sunuldu. 45 eski hükümlü ve denetimli serbestlik tedbiri altından bulunan yükümlüye de 30'ar arılı kovan dağıtıldı.

'HÜKÜMLÜLERİN YOĞUN TALEPLERİ ÜZERİNE KURSLARI AÇTIK'

Madde bağımlılarının topluma kazandırılması için 'Bin Dokunuş Bir Hayat Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, son bir yıldır daha aktif şekilde yaptıkları çalışmalarla bir çok girişimcilik kursu açtıklarını söyledi. Hükümlülerin yoğun talebi karşısında kursları açtıklarını anlatan Başsavcı Patlak, "Kursta yer alan madde bağımlılarının çoğu genç hükümlülerden oluşuyor. Bu kursumuzun amacı insanları, özellikle gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmaktır. Bu amaç çerçevesinde açmış olduğumuz kursta da katılım yüksek. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Tek amacımız, tek hedefimiz insanlarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan madde bağımlılığından uzak tutarak kendilerine bir iş olanağı sağlamak ve bir uğraş teşkil etmek" dedi.

'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUYORUZ'

Katıldıkları kurs sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını belirten kursiyer R.A., şunları söyledi: "Bizim bu projeyi gerçekleştirmemizde bize yardımcı olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şırnak'ta ilk defa gerçekleştirilen ahşap yakma sanatı inşallah Şırnaklı gençlere çok büyük bir katı sunacaktır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan kursta ve verilen seminerlerde hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmamız sağlanıyor. İmkan sağlanması halinde ben bu sanata devam etmek istiyorum."

'KORKARAK GELDİLER, FAZLADAN ÇALIŞIYORLAR'

Madde bağımlılarının ahşap yakma sanatını sevdiği ve kurs saatleri dışında da çalıştıklarını Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Şeyma Develioğlu, şöyle konuştu: "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak hükümlülere yönelik bireysel, grup ve seminer çalışmalarımız var. Biz bunlara ilaveten olarak hükümlüleri sanatla buluşturmak adına bir projeye imza attık. Hükümlülerimiz buna gönüllü olarak katılıyorlar. ve kendileri gelmeleri gereken saatler dışında da bulunuyorlar. Başta bir iki saat kursa katılıyorlardı. Sonra sanatı sevince 4-5 saat kadar burada kaldıkları oluyor. Şuanki hükümlü grubu 12 kişi. Bu 12 kişinin ortak özelliği madde kullanımı. Ama biz onları madde kullanımı dışında ortak bir payda da sanatla buluşturmak istedik. Şuanda güzel gidiyor. Her şey keyifli. Kursumuz ilk başladığında kursiyerlerimiz korkuyorlardı. 'Nasıl yapacağız' diyorlardı. İlk defa sanatsal bir çalışmaya katılanlar vardı. Sonrasında kendileri bunu çok sevdiler. Çok keyifle yaptılar. İçlerinden bazıları 'Madde bağımlısı olduğumuzu, unuttuk. Burada çok keyif alıyoruz'.

Görüntü Dökümü:

-Madde bağımlıların katıldığı kurs

-Kurstan çalışmalar

-Başsavcının açıklamaları

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Not: Röportaj yapılan kursiyer gencin yüzü kapanacak

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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'Paraya ihtiyacım olduğu için çalıyorum' diyen sabıkalı zanlı tutuklandı

Adana'da camları açık olan araçlardan cep telefonu ve cüzdan çalan, bisikletli Tuncay Yalpu, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde otomobillerden cep telefonu ve cüzdan hırsızlığının artması üzerine çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırmada ekipler, bisikletli bir şahsın camları açık olan araçlardan cep telefonu ve cüzdanları çaldığını saptadı. Görüntülerdeki kişinin Tuncay Yalpu (33) olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun Yalpu, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda, "Maddi durumum iyi değil, paraya ihtiyacım var bu yüzden hırsızlık yaptım" diyen Yalpu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yalpu, tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri

Zanlının Emniyetten çıkarıması

Emniyet müdürlüğü tabelası

SÜRE: 02'31" BOYUT: 281 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ Kamera: ADANA,

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Tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü, ardından babasının evi ve işyeri kundaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada, 32 yaşındaki Ahmet S. tarafından boğazından bıçaklanan 37 yaşındaki Hasip Kurşun, hayatını kaybetti. Polis, Ahmet S.'yi gözaltına alırken, bir süre sonra zanlının babasının evi ve bakkal dükkanı kundaklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasip Kurşun ile Ahmet S., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet S. yanındaki bıçağı çıkarıp Kurşun'u boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kurşun, olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kurşun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ahmet S.'yi olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BABASININ EV E İŞYERİ KUNDAKLANDI

Hastaneye gelen ve Hasip Kurşun'un öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Sabah saatlerinde de cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet S.'nin babası Bilal S.'nin 2378 sokakta bulunan evi ile Emirler Caddesi'ndeki bakkal dükkanı kundakladı. Ev ve işyerindeki alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, her iki yangını da söndürdü. Ev ve işyerini kimin kundakladığı araştırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Yanan evden ve dükkandan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

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Eldivenin içinde kopar parmak ucunu görünce şoke oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2.5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Hikmet Usta'nın (34) kopan parmak ucu, zamanla yarışılarak yetiştirildiği hastanede dikildi. Usta, "Hastanede eldivenin içindeki parmak ucumu görünce şoke oldum" dedi.

Manavgat'ta 2 çocuk babası inşaat işçisi Hikmet Usta, 1 hafta önce çalışırken dengesini kaybederek 2.5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları tarafından acil olarak ilçedeki hastaneye götürülen işçinin sol elinin işaret parmağının ucunun koptuğu görüldü. Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından elindeki eldivenin içinde bulunan kopan parmak ucuyla birlikte Antalya'ya sevk edildi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Usta, ameliyata alınarak kopan parmak ucu yerine dikildi.

'ELDİVENİ ÇIKARINCA PARMAK UCUMUN KOPTUĞUNU GÖRDÜM'

Yaşadıklarını anlatan Hikmet Usta, "Nereye çarptım ya da neye takıldım tam olarak bilemiyorum. Düştükten sonra kendimi toparlamaya çalışıyordum" dedi. Elinde eldivenle çalıştığını belirten Usta, "Arkadaşlarım beni hastaneye götürdüğünde elimdeki eldivenin içinde parmak ucumun koptuğunu gördüm. Nasıl koptuğunu bilemiyorum" diye konuştu.

'DOKTORLARA GÜVENDİM'

Kopan parmak ucunu gördüğünde şoke olduğunu ve bir an önce yerine dikilmesi için dua ettiğini söyleyen Usta, "Antalya'ya gelirken zamanla yarıştık. Buz kalıpları içindeki kopan parçanın dokularının ölmemesi gerekiyordu. Ama içim rahattı. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Doktorlarımız çok başarılıydı. Olumsuz bir şey düşünmedim. Ameliyatla kopan parmağım yerine dikildi. Allah doktorumdan razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu anda iyiyim. Yaralar iyileşince fizik tedavi başlayacak" dedi.

RİSKLİ DÖNEMİ ATLATTI

Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal ise hastayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız Manavgat'tan tarafımıza acil olarak başvurdu. Travmanın 7'nci saatinde hastayı biz karşıladık. Parmak ucu kopmuştu. Damarlar ve sinirler o seviyede daha küçük oluyor. Eldiven içerisinde takılarak soyulma şeklinde bir parmak ucu kopmasıydı. Ön kolundan damar alarak parmak ucunu yeniden yerine diktik, onardık. Artık riskli dönem bitti. Gayet iyi, yakında taburcu edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane dış plan görüntüsü

Röp: Op. Dr. Mehmet Ali Uysal

Röp: Hikmet usta

208 MB/// 1.43 HD

Haber: Selma Kunar- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de polis ekipleri bir iş yerinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanına baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada 4 tank içindeki 6 bin litre kaçak akaryakıta el koydu. Gözaltına alınan A.M.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Akaryakıt tanklarının görüntüsü

Tanklardan tankere akaryakıt aktarılması

SÜRE: 00'30" BOYUT: 95.2 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

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Levye ile saldıran oğlunu bıçakladı

KONYA'da Tahsin Kaya (56), ayrı yaşadığı eşiyle birleşmelerini istediği oğlu Ahmet Kaya'yı (25), çıkan tartışmada levye ile kendisine saldırınca, bacağından bıçakladı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak'taki bir oto tamircide meydana geldi. Daha önce otomobil tamirciliği yapan Ahmet Kaya, bir süre önce ayrı yaşamaya başladığı, babası Tahsin Kaya'nın yanında kalan eşini dün telefonla arayıp, kendisini aldattığını ileri sürerek hakaret etti. Bunu duyan Tahsin Kaya da oğlunu telefonla arayıp, konuşmak istediğini söyledi. Babasıyla tartışan Ahmet Kaya, arkadaşının tamirci dükkanında olduğunu söyledi. Tahsin Kaya, oğluyla konuşmak için dükkana gitti. Burada baba- oğul arasında tartışma çıktı. Ahmet Kaya, tartışma sırasında babasına levye ile saldırdı. Sol kolundan yaralanan Tahsin Kaya da masanın üzerindeki bıçağı alıp, oğlunun bacağına sapladı. Aşırı kan kaybeden Ahmet Kaya, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Tahsin Kaya.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralının ambulanstan indirilip acil servise alınması

Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması

Olay yerinden genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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Kerimcan Durmaz coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez aynı diskoda sahne alan Kerimcan Durmaz, 2 bin kişiyi çaldığı şarkılarla eğlendirdi.

3 bin kişilik kapasitesiyle Güney Ege'nin en büyük diskolarından birinde sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem de eğlendirdi. 10 gün önce aynı diskoda performansıyla beğeni toplayan Durmaz'ın sahne alacağı mekan önünde tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Müzik ve kadın dansçıların şovlarıyla başlayan gecede Durmaz, yoğun tezahüratlar arasında sahneye çıktı. DJ kabinine geçen Durmaz, Tarkan'ın 'Yolla' parçasıyla performansına başladı. Şarkılara mikrofonla eşlik eden Durmaz, kıvrak danslarıyla ilgi gördü. Söylediği her söze çığlıklarla yanıt veren hayranları, Durmaz'ın fotoğraflarını çekmek isterken izdiham yarattı. Kendine has, sıra dışı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkati çeken Durmaz, 2 saat DJ kabininde kaldı. Yabancı ve Türk pop parçalarını çalan Durmaz, keyifli bir gece yaşattı. Durmaz ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranları, kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kerimcan Durmaz'ın sahneye alkışlar eşliğinde gelişi

Kerimcan Durmaz'ın DJ kabininde dansları ve şovlarının görüntüsü

Diskonun kalabalık ve parçalarla eğlenenlerin görüntüsü

(Toplam: 5 dakika 11 saniye-375 MB .HD. görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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