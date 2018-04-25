Dha Yurt Bülteni - 3

Adıyaman'da Suriyeliler arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adıyaman'a yerleşen Suriyeliler arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kavga, dün gece Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaştan kaçarak Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Ahmet Sayat (28), işlettiği bakkalın önünden geçen Tarık El Musa'dan (25), 85 lira alacağını istedi. İddiaya göre bunun üzerine iki Suriyeli arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından ayrılan El Musa, bir süre sonra yakınları ile birlikte tekrar Sayat'ın yanına geldi. Yeniden başlayan tartışma sırasında Sayat, bıçakla Tarık El Musa ile yanında bulunan Ala Mıstavi ve Velid Berho'yu yaraladı. Kavganın ardından bakkal Ahmet Sayat kayıplara karışırken, yaralı Suriyeliler ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tarım El Musa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. El Musa'nın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer 2 yaralıdan Ala Mıstavi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ahmet Sayat'ın yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yaralının yerde yatması

Sağlık görevlileri yaralıya müdahale etmesi

Yaralı ambulansa götürülmesi

Vatandaşların olayı anlatması

Polisin güvenlik önlemi alması

Polisin çevredeki vatandaşları sorgulaması

Polisin delil araması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,

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Çeşme'de vatandaşlar RES'lerin durdurulmasını istiyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 1'inci derecede doğal sit alanına kurulan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) için yapılan koruma amaçlı imar planları, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin önceki kararı bozmasının ardından İzmir 5'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Davacılardan Esen Fatma Kabadayı, "Bundan sonra tesisi mühürleyecek resmi kurum ve yetkili kişileri bekliyoruz" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca (EPDK) 2010 yılında Çeşme'nin Sarnıç bölgesinde, bir şirkete RES projesi için 49 yıllığına üretim lisansı verildi. EPDK tarafından üretim lisansı verilen RES'ler için 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları yapıldı. 8 türbinin kurulacağı yerde bulunan özel mülkiyetteki 28 parsel de Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırıldı. Mülk sahipleri, imar planlarının şehircilik ve planlama esasları ile kamu yararına aykırı olduğu ve koruma amaçlı olmadığı gerekçesiyle İzmir 5'inci Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, davacıların aleyhine karar verince, mülk sahipleri bu kez Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay 6'ncı Dairesi, imar planlarının iptaline karar verilmesi gerektiğini belirterek mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine davaya tekrar bakan İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, Danıştay'ın kararına uyup, imar planlarını iptal etti.Mülk sahiplerinin, imar planlarına karşı açtığı davayı kazanmasının ardından, çevreciler ve davacılar, RES'lerin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Davacılardan biri olan Esen Fatma Kabadayı, "Üç kuşaktır Çeşme'de yaşıyorum. Şirket davalar sürerken, bu topraklara haksız ve hukuksuz şekilde tecavüz etti. Biz karşımızda hiçbir zaman yetkili bulamadık. Şimdi bu tesisin kapatılmasını bekliyoruz. Bu yol dedemin tarlasının tam ortasından geçti. Daha ilk gün kepçelerin önünde şirketi uyardık. Tüm idari işlem ve şirkete verilen izinlerden dolayı kendilerine dava açtığımızı ve bu davaların sonucunu beklemek zorunda olduklarını söyledik. Fakat şirket, yargı kararlarını beklemek yerine bizim tarlalarımıza, arazilerimize girdi. Telafisi mümkün olmayan zararlara neden oldular" dedi.Yargının, RES'ler için yapılan imar planlarını iptal ettiğini, bu saatten sonra artık karşılarında yetkili birilerini görmek istediklerini söyleyen Kabadayı, toprakları için mücadele verirken Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılatılmak istendiğini ileri sürdü. Terörist olmadıklarını ve kimseden korkmadıklarını ifade eden Kabadayı, şunları söyledi: "Artık bu tesisi mühürleyecek resmi, yasal kuruluş ve yetkili kişileri bekliyoruz. Artık karşımızda jandarma, polis, savcı görmek istemiyoruz. Hukuki kararın uygulanmasını istiyoruz."

"BURADA YAPTIKLARINI ALMANYA'DA YAPAMIYOR"

Davacılardan Madeleine Staaf Kura da 4 yıldır hukuk mücadelesini verdiklerini belirtti. RES'lerin kurulduğu ilk gün izinlerinin olmadığını söyleyen Kura, "İzinleri doğru düzgün almadılar. İmar planları 4 yıldan sonda iptal edildi. Hukuksuz şekilde inşaat yaptılar. Çeşme'de büyük araziler için acele kamulaştırma kararları alındı. Vatandaşların parsellerine el koymaya çalıştılar. Şirket, hiçbir kuralı tanımıyor. Biz bu hukuki kararın uygulanmasını istiyoruz. Ondan sonra bu türbinleri söktüreceğiz" diye konuştu. Çeşme'de yaşayan çevrecilerden Ahmet Güler de yargı kararının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Şimdi en çok istedikleri şeyin bu kararın uygulanması olduğunu açıklayan Güler, şunları söyledi: "Şu gördüğünüz dünya harikası, tabiat harikası bir yerde bu rezilliğin kaldırılmasını bekliyoruz. RES'leri buraya kuran Alman firması, Almanya'da bambaşka etik kurallarını uyguluyor, burada yaptıklarını Almanya'da yapamıyor. Ama Türkiye'de Almanya'da uyduğu ve dünyada uymayı garanti ettiği kurallara kesinlikle uymuyor. Getiriyor burada milletin burnunun dibine RES kuruyor. Cihazları kanunsuz ve hukuksuz şekilde, halkı hasta edebilecek biçimde buraya kurmuş durumda."Çeşme'deki çevrecilerden Günseli Saatli ise RES'lerle birlikte kendilerinin hayatının olumsuz şekilde değiştiğini ileri sürdü. RES'lerin insan sağlığına, doğaya verdiği zararların herkesi yakından ilgilendirdiğini ifade eden Saatli, bununla ilgili çok mücadele verdiklerini ve açılan davalarda sonuca vardıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İmar planları iptal edilen RES'ler

-Davacı ve çevreciler ile röp.

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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Zonguldak'ta falcon ve bylock kullanıcıları adliyeye sevk edildli

Zonguldak'ta, FETÖ operasyonunda gözaltına alınan örgütün haberleşme programları falcon ve bylock kullanıcısı 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 2 şüpheli, önceki gün gözaltına alındı. Şüphelilerden özel sektör çalışanı Muhittn Ş.'nin falcon, üniversite öğrencisi Büşra D.'nin bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhittin Ş. ve Büşra D., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasıA

-Adliyeden detay

Süre : (46 SN) Boyut : (25 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Lokantası yanan kadın, yardım bekliyor

Muğla'da elektrik kontağından çıkan yangında lokantasında büyük oranda maddi hasar oluşan, biri zihinsel engelli, 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Şükran Tilki, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Geçen 22 Nisan sabahı, Camikebir Mahallesi, Saatli Kule Caddesi'ndeki lokantasını açan Şükran Tilki, daha sonra margarin almak için yakınındaki markete gitti. Bir süre sonra lokantadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Alışverişten döndüğünde itfaiyenin erlerinin iş yerindeki alevlere müdahale ettiğini gören Tilki, gözyaşlarını tutamadı. Baygınlık geçiren ve çevredekilerin müdahalesiyle kendine gelince hastaneye götürülmeyi reddeden Şükran Tilki, "Burası benim ekmek teknem. 2 çocuğuma bakıyorum. Keşke markete gitmeseydim" diyerek, gözyaşı döktü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken, iş yerinde yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlu Halil Tilki ile yanan lokantasının yanından bir an olsun ayrılmayan Tilki, "Şu an çok çaresiz durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ekmek teknem yandı. Oğlum için yaşam mücadelesini sürdürüyorum. Maddi durumumuz çok kötü. Yetkililerden ve hayırseverlerimizden destek bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Yanan lokantanın içeriden ve dışarıdan görüntüsü

-Şükran Tilki'nin yanan lokantasında görüntüsü

-Şükran Tilki ve zihinsel engelli oğlu Halil Tilki'nin görüntüsü

-Şükran Tilki ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Telefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandı

Adana'da yeni açılan telefon bayiine sabaha karşı gelen 3 hırsız, iş yerinin girişteki güvenlik kamerasının yönünü çevirip kapıyı levye ile kırdıktan sonra sergilenen 8 bin 500 TL değerinde 5 telefonu çaldı. Soygun yapan şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları aracın 'GPS' kayıtları ve plakasından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde açılışı yeni yapılan cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gündüz kiraladıkları otomobil ile gelen Mücahit K. (24), Hüseyin A. (27) ve Serkan K. (18) müşteri gibi keşif yaptı. Stant üzerindeki cep telefonlarına bakan 3 şüpheli daha sonra buradan ayrıldı. Gece tekrar işyerine gelen soyguncular levye ile elektronik darabayı kırıp içeri girdi. Ayrıca zanlılar tanınmamak için işyerinin dışında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Yüzlerini maske ile kapatan zanlılar 8 bin 5 lira değerindeki 5 cep telefonunu çaldı.

'GPS' KAYITLARI VE PLAKA ELE VERDİ

Sabah işyerine gelen Sinan Küçük, soygunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gündüz iş yerine gelerek keşif yaptıktan sonra otomobile binerek gittiğini saptadı. Aracın plakasından kiralık olduğunu belirleyen polis, firmaya giderek şüphelilerin kimliğini öğrendi. Polis, kısa sürede Mücahit K. ve Serkan K.'yı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mücahit K., "Hüseyin A. ile 20 yıldır arkadaşım, kendisi annesinin hasta olduğunu doktora götürmek için arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende otomobili kiralayıp verdim. Hırsızlık olayından bilgim yok" dedi. Mücahit K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Susma hakkını kullanan Serkan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Hüseyin A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Otomobilin iş yerinin yanına gelmesi

Araçtan inmeleri

İş yerine girip keşif yapmaları

İş yerinden çıkmaları

Gece gelip kamaraların yönünü değiştirmeleri

İş yerinin içinde hırsızlık yaptıkları görüntü

İş yerinden çıkmaları

Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 02'57" BOYUT: 180 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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'Son Alo' çetesinin lideri, operasyonu duyunca cezaevinden kaçmış

Adana merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 49 kişinin tutuklandığı 'Son Alo' operasyonun tutuklu çete lideri Mert Aydoğan(33) operasyonu duyunca tutuklu bulunduğu açık cezaevinden kaçtı. Sahte kimlikle dolaşan Aydoğan'ı polis damdan dama atlarken yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 Nisan'da 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 sim kart, 3 pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'inden 600 bin lira dolandırdığı saptanırken, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise polis, hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Şüphelilerin 49'u sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin birbirlerini dolandırıcılık yapmaya ikna etmek kendi aralarında attıkları 130 sesli mesajda tespit edildi.

OPERASYONU DUYDU, CEZAEVİNDEN KAÇTI

Dolandırıcı çetesinin lideri Mert Aydoğan ise 'Son Alo' operasyonunu duyunca tutuklu bulunduğu Tarsus Açık Cezaevi'nden kaçtı. Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla tutuklu bulunan Aydoğan firar ettikten sonra Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde saklanmaya başladı. Zanlının bulunduğu evi tespit eden ekipler ise operasyon için düğmeye bastı. Sokak girişlerini tutan polisi gören Aydoğan bulunduğu evin damından başka bir evin damına atlamak isterken yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Aydoğan, suçlamaları kabul etmedi. Çete lideri olmadığını savunan zanlı, "Benim bu dolandırıcılık olayı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Telefon kayıtlarında adım geçmiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Aydoğan, sorgusunun ardından cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Çete lideri zanlının emniyet binasından çıkarılması

Polis eşliğinde yürümesi

Polis aracına bindirilmesi

Son alo operasyonundan arşiv görüntüler

SÜRE: 02'13" BOYUT: 136 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 kilo eroin ile 4 kilo metafetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 kilo eroin ve 4 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, evdeki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin evde arama yapması

Polislerin bulduğu uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB

Haber: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,

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Baharla birlikte koyunları kırpma zamanı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilk baharın gelmesiyle birlikte besiciler koyunların yünleri kırktırmaya başladı. Kırkılmak üzere olan bir koyun ise ikiz kuzu dünyaya getirdi.

Malkara'da özel olarak üretilen makas ve kompresör destekli elektrikli makineyle hayvanlarının yünlerini kestiren üreticiler, elde ettikleri yapağıları fabrikalara satarak tekstil ürünlerinin üretimine katkıda bulunuyorlar. Kırpılan koyunlar ise daha sonra iç ve dış parazit hastalıklarına karşı ilaçlanıyor. Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Sinanpaşa merası mevkiinde besicilik yapan Muharrem Topçu'nun Merinos cinsi koyunu kırkılacağı sırada bir batında ikiz doğurdu. Muharrem Topçu, koyunun kendilerine sürpriz yaptığını belirterek, "Malkara ilçesinde 25 yıldan buyana küçükbaş hayvan üreticiliği yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarımızı kırktırmaya başladık. Koyunlarımızı kırkmamızın nedeni sıcaklardan dolayı bit, pire ve kene yapışmasına iç ve dış parazit hastalıklara v.b. hastalıklara karşı önlemimizi almak için hayvanlarımızı kırktırıyoruz. Hayvancılığı arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim yaştaki nesil pek bu işi yapmıyor yetişende yok. Aslında o kadar zahmetli bir iş değil küçükbaş hayvancılık yapmak. O yüzden tavsiye ediyorum. biz bugün burada Gaziantep ilinden gelen bir ekip ile bin tane koyunumuzu traş ettirdik. Bir koyunu 6 lira ya kırktırıyoruz. Bu kırpmadan çıkan yapağıları tekstil sektörüne satıyoruz. Verdiğimiz yapağılarda bize giyim, halı, yün, ip gibi tekstil ürünleriyle vatandaşımıza geri dönüyor" dedi. Yıllardır kırkma işiyle uğraştığını belirten Abdullah Yılmaz ise, "Biz Gaziantep'ten geliyoruz. Yıllardır kırkma işinle uğraşıyoruz. Buraya 20 kişilik bir ekip getirdim. 20 kişi bugün 5 saatte bin tane koyunu traş edeceğiz. Trakya bölgesinde farklı yerlerde de kırkım işi yapacağız. Bir koyunu 6 liraya kırkıyoruz. Şuana kadar 8 bin tane koyun kırktık. Biz Trakya bölgesini ve Trakya halkını çok seviyoruz. İnsanlarından çok memnunuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Koyun ağılından detay

-Koyunların traş olması kırkılması

-Sürüdeki bir koyunun traş olacağı sırada ikiz doğurması

-Besici Muharrem Topçu'nun konuşması

-Hayvan kırkımı işi yapan Abdullah Yılmaz ın konuşması

-Kırkıma hazır olan, kırkıma giden ve kırkıldıktan sonraki koyunlardan detay

-Koyun sürüden detay

-Yeni doğum yapan koyunun yavrularıyla oynaması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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'Hüznün Çiçeği' açtı

Van'ın Gevaş ilçesinde 'hüznün çiçeği' olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu. 15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.

Van, Hakkari ve Şırnak'ta yetişen, bölgede ağlayan gelin olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle çiçek amçaya başladı. Baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aydınocak Mahallesi'nde mezarlık içerisinde doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yoğun ilgi gören ters laleler, özellikle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir manzara sunuyor. Van ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyülendiklerini belirtirken, bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ters Lalelerin açtığı alandan genel ve detay görüntü

-Fotoğraf çektiren vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları

-Vatandaşlar ile ropörtaj

-Ters lalelerden detay ve genel görüntüler

SÜRE: 2 Dakika 58 saniye,BOYUT: 332 MB

Haber: Orhan AŞAN/VAN,