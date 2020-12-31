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DHA YURT BÜLTENİ - 3

31.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:51
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Sahte içki imalathanesine dönüştürülen atölyede 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirildiAdana polisi yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, kentteki tarihi bir fabrikanın içerisinde sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir atölyeye...

Sahte içki imalathanesine dönüştürülen atölyede 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, kentteki tarihi bir fabrikanın içerisinde sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir atölyeye baskın yaptı. Polis, yaptığı aramada, 165 litresi satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirdi, S.M.T. ile İ.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlanan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesindeki tarihi bir fabrikanın içerisinde bir atölyede sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen atölyeye baskın yapan ekipler, sahte içki üretimi için özel düzeneklerin kurulduğunu ve damıtılan litrelerce sahte içkinin fıçılara doldurulduğunu tespit etti.

Polis, atölyede yaptığı aramalarda 165 litresi satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan S.M.T. ile İ.S. şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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