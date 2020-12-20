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DHA YURT BÜLTENİ - 3

20.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:41
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çanakkale'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

 

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Biga ilçesi Kaldırımbaşı Kavşağı'nda saat 08.30 sıralırında meydana geldi. Biga ilçesinden Çanakkale istikametine seyir halindeki Ahmet Temel'in (62) kullandığı 17 LE 444 plakalı otomobil, Karabiga'dan Biga ilçesine işçi taşıyan Mehmet Coşkun'un (51) kullandığı 17 S 4548 plakalı işçi minibüsü ile Kaldırımbaşı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada devrilen minibüsün sürücüsü Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan ve ilçedeki bir fabrikaya çalışmaya giden 3 işçi ile otomobil sürücüsü Ahmet Temel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen minibüs sürücüsü Mehmet Coşkun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu. 

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı ve yol temizlenerek trafiğe açıldı.  Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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