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DHA YURT BÜLTENİ - 3

19.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:14
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Polisin adım adım takip ettiği aracın çamurluğundan 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildiAdana'da narkotik polisinin, otoyolda adım adım takip edip durduğu araçta narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı.

Polisin adım adım takip ettiği aracın çamurluğundan 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin, otoyolda adım adım takip edip durduğu araçta narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin tepki verdiği çamurluk içerisine zulalanmış halde 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir hafif ticari aracın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde olduğunu belirlendi. Polis, şüpheli aracın peşine düşüp, adım adım takip etti. Araç, polisin 'dur' ihtarıyla emniyet şeridinde durduruldu.

6 KİLO 750 GRAM EROİNİ 'UZİ' BULDU

Hafif ticari araçta özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisine özel bir göz yapıldığını tespit etti. Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış halde 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Aracın sürücüsü S.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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