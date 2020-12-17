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DHA YURT BÜLTENİ - 3

17.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:29
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Samsun'da acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimiSAMSUN'un Bafra ilçesinde kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18) acil serviste görevli Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

Samsun'da acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18) acil serviste görevli Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bafra devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane acil servisine gelen H.K.,  kendisiyle hastanede ilgilenilmediği söyleyerek Dr. Celal Ayyıldız ile tartıştı. Durumu hastane polisine aktaran Dr. Ayyıldız, tekrar karşılaştığı H.K.'nın bıçaklı saldırı girişimine maruz kaldı. Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızlı müdahaleyle saldırgan genci yakaladı. Olayın ardından hastanede beyaz kod verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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