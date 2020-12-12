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DHA YURT BÜLTENİ - 3

12.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:21
DHA YURT BÜLTENİ - 3

'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara yönelik operasyonda 4 tutuklamaADANA'da, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yakalanıp, tutuklanmasına misilleme yapmak için kamu binalarına 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilerek 7 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüpheliden...

'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara yönelik operasyonda 4 tutuklama

ADANA'da, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yakalanıp, tutuklanmasına misilleme yapmak için kamu binalarına 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilerek 7 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan örgüt mensuplarının adreslerini belirledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 7 Aralık günü şafak vakti operasyon yapan ekipler, Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K. ve Özcan S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

HEDEFLERİNDE KAMU BİNALARI VARMIŞAdana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in Eylül ayında yakalanıp, tutuklanması ve başarılı operasyonların ardından 'intikam eylemi' hazırlığı yaptıkları, hedeflerinde valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binalarının olduğu öne sürüldü.4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İsa G., Selçuk Ö. ile İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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