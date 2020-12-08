DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 3

08.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:10
DHA YURT BÜLTENİ - 3

'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltıADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi. Eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin evine düzenlenen baskında, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu bir kadın da yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin, dini nikahlı eşi olduğunu iddia edilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:10:27. #1.15#
title