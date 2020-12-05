Ekmek aracının ölümüne neden olduğu Ayşe'nin anne ve babası konuştu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın çarparak ölümüne neden olduğu 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'ı kucağında hastaneye yetiştirmeye çalışan baba Halil Kaymak, "Sağımdan ses geldi.