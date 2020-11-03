DHA YURT BÜLTENİ - 3
03.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:35
Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralıGAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs devrildi.
Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 27 H 0658 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Minibüsteki 14 kişi, yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü sağlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı