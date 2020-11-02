DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 3

02.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:07
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı (3)İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, "Bizim ümidimiz hiç bitmez. Sağlıkçılar 'Eks' diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz.

Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı (3)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, "Bizim ümidimiz hiç bitmez. Sağlıkçılar 'Eks' diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik. Babası bana, "He şeye hazırlıklı ve razıyımö dedi. Ben de ona, "Allah'ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olmaö şeklinde cevap verdim. Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif artık İBB'de iftaiyeci abileri var. İstediği zaman gelebilir çünkü bizim mucizemiz oldu. Biz Elif'i sevdik umarım o da bizi sever" dedi.

Hasan AKYILDIZ/ Tolga TAHÇI İZMİR,

=========================

Yaralıları ayakta bekledikleri o fotoğrafın arkasında yaşananları anlattılar

 

İZMİR'i vuran 6.6'lık depremin ardından 'Acil' butonuna basılan Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde gelecek yaralıları, ayakta beklerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktorlar ve hemşireler, o fotoğrafın ardında yaşananları DHA'ya anlattı. Kimi nöbetten çıkmasına rağmen evine gitmeden kimi ise yıllık iznini yarıda kesip gelerek, enkaz altından çıkarılan yaralıları hayatta tutmak için bekleyen doktorlardan Dr. Yusuf Ali Altuncu, "Yapmamız gereken şeyi yaptığımız için ödüllendirilmemize gerek yok, tek istediğimiz saygı" dedi.Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6'lık deprem Türkiye'nin yüreğini yakarken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altına kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremin hemen ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çekilip, sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ise, mart ayından bu yana koronavirüs salgınıyla mücadele eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.  Gelecek yaralıları, acil serviste bekleyen sağlık çalışanlarının görüldüğü fotoğrafın arkasındaki yaşananları, o karede yer alanlar anlattı.Bazıları nöbet bitimi olmasına rağmen evine gitmeyen bazıları da yıllık iznini kesip gelen sağlık çalışanlarından Dr. Yusuf Ali Altuncu, "Bizim için zor bir geceydi. Oldukça yoğun biçimde yaralı karşılamak durumunda kaldık. Kıdemli olarak ben hastaları karşılamak için kapıya çıktım. Farklı ekipler oluşturduk. Kötü durumda olanlar acil bölümlere alındı. Hastanenin cerrahi, dahiliye diğer bölümlerinden arkadaşlar destek olmak için geldiler. Çok hareketli bir gece oldu. Depremin ardından saat 00.00'a kadar 140 civarında yaralı karşıladık. Afetlerde genelde bilinenin aksine iyi durumda olan hastalar gelir. Kaynaklarımızı doğru kullanmak için kapıda 'triyaj' dediğimiz sınıflamayı yapmak durumundayız ki durumu acil olanlara daha çabuk yardımcı olabilelim. Kapıda bulunma amacımız triyaj denilen sınıflamayı yapmaktı. İçeride farklı alanlar ve ekipler vardı. Organize olmuş donanımlı arkadaşlar vardı ve amacımız hastaları doğru birimlere yönlendirmekti. Yapmamız gereken şeyi yaptığımız için ödüllendirilmemize gerek yok, tek istediğimiz saygı" dedi.'KULAĞIMIZ AMBULANS SESİNDE GÖZÜMÜZ YOLDAYDI' Acil Tıp Anabilim Dalı'nda asistan olarak görev yapan Dr. Büşra Sapmaz da, "Deprem günü rejitasyon alanındaydık. Çok zor bir gündü. Tüm hastanedeki sağlık emekçileriyle birlikte yaralılara müdahale ettik. Hastanede çeşitli afet planlamaları yapılıyor ama bunu tecrübe etmek çok zordu. Umarım yaralılar bir an önce şifa bulur ve enkaz altındaki kişilerden de bir an önce haber alınır" diye konuştu.

Hemşire Uğur Taktuk, "Bizler için çok zordu. Kaos ortamı vardı. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızı o gece karşıladık. Kulağımız ambulans sesinde gözümüz yoldaydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Geert Wilders Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Demir Aleyna Tilki Eser Yenenler Kaan Yildirim
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 10:07:29. #1.15#
title