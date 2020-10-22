DHA YURT BÜLTENİ - 3

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiAKSARAY merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ-PDY) emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ihraç edilen...

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

AKSARAY merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ-PDY) emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasını yürütülen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, başta Aksaray olmak üzere Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Zanlıların adliye getirilmesi-Adliye giriş görüntüsü

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince havadan dron ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 980 lira ceza kesildi.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Uluslararası İpekyolu'nda dron ile trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, ters yönde seyreden, hız limitini aşan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşurken tespit ettiği 43 sürücüye, 10 bin 980 lira ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Denetimlerden görüntüTrafik polislerinin araçları durdurmalarıSürücülere ceza kesilmesiMuhabir Selim Kaya anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Selim KAYA- Kamera: Mehmet Ali DİNLER / MARDİN

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Erzincan'da bir kişiyi tabancayla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli Adana'da yakalandı

Erzincan'da Önder Ozan'ın (36) tabancayla öldürüldüğü saldırıya karıştığı öne sürülen Süleyman S. ile Orhan K., Adana'da yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Olay, 14 Ağustos günü Erzincan'ın Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Ozan (36), aralarında husumet olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan Ozan, hayatını kaybetti. Olayın ardından teslim olan 2 şüpheli, tutuklandı. Polis, yaptığı çalışmada iki şüphelinin daha olaya karıştığını belirledi. Erzincan polisi, diğer şüphelilerin Süleyman S. ile Orhan K. olduğunu ve Adana'ya kaçtıklarını saptadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir villada saklandıklarını belirleyen polis, yaptığı baskında Süleyman S. ile Orhan K.'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman S. ile Orhan K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: Yusuf KANTARLI/ ADANA,

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Dolandırıcılık uyarısı yapan polise, dolandırıcıdan gelen mesajı gösterdi

Adana'da polis ekipleri, kapı kapı dolaşıp, esnaf ve vatandaşları koronavirüs tedbirleri, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirdi. Uyarı yapan polislere bir vatandaş, telefon dolandırıcılarından gelen mesajı gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde esnafı, kahvehaneleri, cadde, sokak ve parkları tek tek dolaşarak bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, maske takmayan sürücü ve yayalar maske dağıttı, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahalledeki evlere de giden polis, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi. Polisin uyarı yaptığı sırada bir vatandaş, cep telefonuna dolandırıcılardan geldiğini söylediği bir mesaj gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı