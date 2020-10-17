DHA YURT BÜLTENİ - 3

İKNA EDİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, TESLİM OLDU VE AİLESİNE KAVUŞTURULDU-1PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında;