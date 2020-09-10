DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Burdur'da kaza: 1 yaralıBurdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
10.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:23

Burdur'da kaza: 1 yaralı

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Saat 08.00'de meydana gelen kazada Burdur'dan Isparta istikametine gitmekte olan Aydın Akay (24) yönetimindeki 07 ADG 001 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çerçin köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Aydın Akay ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu
Spor Şenol Güneş Gökhan Töre Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Yunan Milli Antalya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 10:23:44. #1.15#
title