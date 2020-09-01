DHA YURT BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 3

İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyoluSURİYE rejiminin ele geçirmek için yılın başında havadan ve karadan saldırı altına aldığı İdlib'de en kritik nokta olan M4 otoyolu, Türkiye'nin müdahalesi ile güvenli hale geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
01.09.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:05

İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu

SURİYE rejiminin ele geçirmek için yılın başında havadan ve karadan saldırı altına aldığı İdlib'de en kritik nokta olan M4 otoyolu, Türkiye'nin müdahalesi ile güvenli hale geldi. Rejimin, sivillerin kaçışına bile izin vermeyerek bombaladığı yol, şimdilerde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri ile saldırılardan korunuyor.

Suriye rejimi, son yıllarda ülkedeki birçok bölgeyi Rusya ve İran ile yabancı savaşçılar ile havadan ve karadan bombardımanla geri aldı. Suriye rejimi bu süreçte kontrolüne aldığı bölgelerdeki sivillerin de İdlib'e tahliyesine izin verdi. Tahliyeler ile nüfusu 4 milyona ulaşan ve muhaliflerin elindeki son şehir olan İdlib'in geri alınması için rejim, 2018 yılı yazında havadan ve karadan bombardımana başladı. İdlib kırsalındaki bölgeleri uçak, helikopter, roket, havan ve füzeler ile hedef alan rejimin saldırılarının ardından on binlerce sivil, İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Ancak rejim, sivillerin kaçış güzergahı olan M4 otoyolunu da kullanılmaması için uçaklarla hedef aldı. Sivillerin kaçışının yanı sıra en önemli ikmal ve lojistik hattı olan M4'ü kullanmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimi, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı görüşmelerin ardından varılan mutabakatlar ile bir süre duran rejim, saldırılarını zaman içerisinde sürdürerek anlaşmaları ihlal etti.

Son olarak geçen yıl yoğun saldırıların ardından Han Şeyhun ve Maaret el Numan ile bu yıl başında Serakib ilçelerinde kontrolü sağlayan rejim, sivillerin kaçış yolu olan M4'e yönelik bombardımanına da devam etti. Şubat ayından itibaren 'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye takviye birlikler gönderdi. TSK'nın takviyelerinin ardından Moskova'da mart ayında varılan mutabakat ile kritik öneme sahip M4 otoyolunda güvenli koridor oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Lazkiye'den Haseke'ye kadar uzanan önemli bir lojistik ve ikmal hattı olan M4 otoyolunun rejim kontrolüne girmesi engellendi. Türk ve Rus askerlerinin de düzenli olarak ortak devriye yaptığı M4 otoyoluna yönelik rejim saldırılarının durması ile siviller tarafından da gönül rahatlığı ile kullanılır hale geldi.Suriye içindeki kentleri birbirine bağladığı için kritik öneme sahip olan, ikmal ve lojistik hattı olduğu için de kaybedilmesi durumunda İdlib'in düşmesinin önünü açacak olan M4 otoyolunun Türkiye'nin girişimi ile rejim kontrolüne geçmemesi sivilleri mutlu etti. Geçmişte her an bombardımana maruz kalacakları için çok hızlı hareket ettikleri yolda şimdi gönül rahatlığıyla düşük hızda ilerleyen siviller, Türkiye yanlarında olduğu için mutlu olduklarını söyledi. 

Öte yandan rejimin Rusya desteği ile geçmişte M4 otoyoluna düzenlediği bombardımanda yolun birçok noktasında oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı da bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı 3. Sayfa
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi Spor
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek Ekonomi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı
Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Eylül İzmir Çocuk Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 10:19:00. #1.15#
title