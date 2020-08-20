DHA YURT BÜLTENİ - 3 Dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldüAntalya'nın Serik ilçesinde 8 metreden dere yatağına yuvarlanan traktörün altında kalan İsmail Uysal (49) yaşamını yitirdi.

Dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 metreden dere yatağına yuvarlanan traktörün altında kalan İsmail Uysal (49) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Antalya-Serik karayolunun Çandır kavşağı yakınlarında meydana geldi. 07 LRE 93 plakalı traktörle tarlasında ilaçlama yapan İsmail Uysal traktörün arkasında takılı bulunan ilaçlama makinesinin suyu bitince kanaldan su doldurmaya gitti. Yolda İsmail Uysal'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, 8 metrelik dere yatağına takla atarak devrildi. Sürücü İsmail Uysal traktörün altında kaldı.

Kazayı gören arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İsmail Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Devrilen traktör derenin içindeSağlık ve polis ekiplerinden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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İş insanını kaçırıp, ortağından 1 milyon 400 bin TL fidye isteyen 4 şüpheliden 1'i yakalandı

Adana'da 4 kişi tarafından darbedildikten sonra kaçırılan, ailesinden ve iş ortağından 1 milyon 400 bin TL fidye istenen iş insanı Musa Ş., polis tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı. Operasyon sırasında kaçan şüphelilerden Serhan Y. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, 13 Ağustos günü merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Musa Ş., otomobiliyle evine gittiği sırada başka bir otomobil önünü kesti. Otomobilden inen yüzü maskeli 4 kişi, Musa Ş.'nin yanına gelerek iş insanını darbedip kendi araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden ayrıldı. İş insanı bir mısır tarlasına götüren şüpheliler, Musa Ş.'yi burada da sopa ve yumrukla darbetmeye devam etti. Şüpheliler, 5 milyon lira fidye istediği Musa Ş.'yi, "Bu para gelmezse, seni burada öldürürüzö diye tehdit etti. Bunun üzerine iş insanı, ortağı Hasan A.'yı arayıp kaçırıldığını ve şüphelilerin fidye istediğini söyledi. Bu sırada şüpheliler telefonu alarak, "Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitmeö deyip telefonu kapattı.1 MİLYON 400 BİN TL FİDYEYE ANLAŞTILARİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.'nın durumu bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin izini sürmeye başlayan ekipler, Musa Ş.'nin aracının en son Yenidoğan Mahallesi'nde olduğunu tespit etmesi üzerine bu bölgeye yoğunlaştı. Polis, şüphelilerin, Servet A., Abdurrezzak B., Hasan B. ve Serhan Y. olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu, o aracın da aynı bölgede olduğunu saptadı. Polis, şüphelilerin izini sürerken, iş adamının ortağı Hasan A. da şüphelilerle konuşup, 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis, yaptığı çalışma sonucu iş adamının rehin tutulduğu mısır tarlasının yerini tespit etmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı.TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİLERİş insanının kurtarılması için 14 Ağustos gecesinde harekete geçen ekipler, drone uçurarak termal kamera ile Musa Ş.'nin yerini tespit etti. Düzenlenen baskında polis iş insanını kurtarırken, şüphelilerden Serhan Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Olay yerinden kaçan diğer 3 şüpheliyi ise yakalamak için çalışma başlattı. Darp sonucu yaralı olduğu görülen iş adamı Musa Ş., hastaneye kaldırıldı. İş insanı, ifadesinde, kendisini Servet A.'nın kaçırdığını, diğer şüphelilerin ona yardım ettiğini, istedikleri fidye gelmediği için kendisini sürekli dövüp, işkence yaptıklarını söylediği öne sürüldü.FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli Serhan Y.'nin, iş insanını kendisinin darbetmediğini, Servet A.'nın arkadaşı olduğunu ve fidye isteme olayıyla ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İş insanını kaçırarak fidye istedikleri öne sürülen şüpheliler Servet A., Abdurrezzak B., Hasan B.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA