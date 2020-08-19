DHA YURT BÜLTENİ - 3 Antalya OSB'de fabrika yangını (3)HELİKOPTER SU ATAMADIAntalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edilmek istendi.

Antalya OSB'de fabrika yangını (3)

HELİKOPTER SU ATAMADI

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edilmek istendi. Fabrikanın çatı kısmındaki yangında yoğun siyah duman tabakası oluştuğu için iki kez sorti yapan helikopter, su atamadı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ederken, helikopter de dumanların dağılmasının ardından havadan müdahale edecek.

YANICI MALZEMELER VARAntalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangının sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, gerekli müdahalelerin hem OSB hem de Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını söyledi. Ayrıca helikopterle havadan da yangına müdahale edildiğini belirten Bahar, "Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Soğutma fabrikası ve içeride soğutma odalarında kullanılan yanıcı, tutuşturucu malzemeler olması yangının hızla ilerlemesinin sebebi. Ancak gerekli müdahalelerin ardından azaldığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA