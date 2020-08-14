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Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
14.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:33

Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Çıksorut Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan olayda, yürüyerek evine giden genç kızın kolundaki çantası, bir süre kendisini takip eden kişi tarafından çalındı. Genç kız, bir süre peşinden koştu ancak kapkaç şüphelisini yakalayamadı. Polise giderek, içerisinde para, telefon ve kimliklerinin bulunduğu çantasının çalındığını anlatan genç kızın şikayeti üzerine, ekipler çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kızı takip eden ve çantasını çalan şüphelinin kimliğini ve yerini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, ismi açıklanmayan kapkaç şüphelisini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------- Yolda yürüyen genç kızŞüphelinin kızı takip etmesİŞüphelinin çantayı çalmasıŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

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Kağıt yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Bursa'da, kağıt yüklü TIR, hareket halindeyken dorsesinden alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında rulo kağıtlar ve dorse kullanılmaz hale geldi.Bursa'dan İstanbul'a giden Zafer G. (57) yönetimindeki 34 FG 6458 plakalı rulo kağıt yüklü TIR, dün saat 21.30 sıralarında Kurtul mekvisine geldiğinde dorsesinden alev aldı. Yangını fark eden Zafer G., itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise olası bir kazaya karşın yolda önlem aldı. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse ve üzerindeki rulo kağıtlar kullanılmaz hale geldi. 

Sigara izmaritinin neden olduğu iddia edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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