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Sokak ortasında silahlı kavgaya 3 tutuklamaADANA'da, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
08.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:45

Sokak ortasında silahlı kavgaya 3 tutuklama

ADANA'da, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı. Diğer şüpheli ise ev hapsi cezası verilerek, serbest bırakıldı.

Olay, 4 Ağustos günü, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. H.B. (27) ile arkadaşı G.Z., 674. Sokak'ta husumetli oldukları T.B., A.Ç. (23) ve ağabeyi Ü.Ç. (32) ile karşılaştı. Birbirlerine küfreden iki grup arasında silahlı kavga çıktı. H.B. ve T.B. ile yoldan geçen Ş.N. (38) yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDIMahallenin giriş-çıkışlarını kapatan polis ekipleri, çok sayıda adrese baskın yaptı. G.Z., A.Ç. ve Ü.Ç. adlı kardeşler ile hastanedeki tedavisi tamamlanan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.Z., A.Ç. ve T.B., tutuklandı. Ü.Ç.'ye ise ev hapsi cezası verildi.84 ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan mahallede, 8 Ağustos gününe kadar çok sayıda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin adreslerine yapılan baskınlarda, haklarında arama kararı bulunan 84 kişiyi yakaladı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 18 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek ve 4 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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