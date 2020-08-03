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Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralıHakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 3
03.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:11

Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı. 

Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda  arama kurtarma ekibi sevkedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HAKKARİ

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Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaptanı yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sahil Güvenlik kayıp olan Sarp Göksoy için gece boyunca yaptığı arama - kurtarma çalışmalarına bu sabah İzmir'den gelen Deniz Polisi ekibinin de katılımıyla devam ederken, faciadan yaralı olarak kurtarılan 4 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Dün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden günübirlik tatil için geldikleri öğrenilen 9 kişiyi gezdiren tekne Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olup, battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi ve kaptanı Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Elif Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları, bu sabah İzmir'den gelen Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla sürüyor.TEKNE KAPTANI GÖZALTINA ALINDIDört kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ olarak kurtarıldıktan sonra kaçan teknenin sahibi ve kaptanı Adem D., polis tarafından aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Tur düzenlemek için gerekli belge izinleri bulunmadığı öğrenilen teknenin kaptanı Adem D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.TABURCU EDİLDİLER

Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan  Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri sürüyor.

Kaynak: DHA

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